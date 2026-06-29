Motor care se răcește la vale: când termostatul este primul suspect

Problema apare atunci când termostatul rămâne blocat deschis sau nu mai închide corect. În această situație, lichidul de răcire circulă permanent prin radiator, chiar și atunci când motorul nu are nevoie de răcire suplimentară. La drum întins, mai ales la vale, când motorul este solicitat mai puțin, temperatura poate scădea sub nivelul normal. Dacă observi că acul temperaturii coboară constant la coborâri sau în mers lejer, termostatul devine primul suspect.

De ce scade temperatura motorului la vale

La coborâre, motorul lucrează diferit față de mersul în rampă sau față de traficul urban. Dacă iei piciorul de pe accelerație, motorul produce mai puțină căldură, iar la multe mașini injecția poate fi chiar întreruptă temporar în frână de motor. În același timp, fluxul de aer prin radiator crește dacă mașina are viteză. În mod normal, termostatul ar trebui să compenseze această situație, reducând circulația lichidului prin radiator.

Când termostatul este blocat deschis, compensația nu mai are loc. Lichidul continuă să treacă prin radiator, iar motorul se răcește mai mult decât ar trebui. Semnul clasic este o temperatură care urcă greu dimineața, pare normală în oraș sau în sarcină, dar scade pe drumuri lungi, la vale sau pe vreme rece. Uneori, șoferul observă și că încălzirea habitaclului devine mai slabă, mai ales la viteze constante.

Un motor modern este proiectat să funcționeze într-un interval termic relativ precis. Dacă temperatura rămâne prea jos, calculatorul motorului poate menține amestecul mai bogat sau poate întârzia anumite strategii de eficiență. La diesel, temperatura insuficientă poate afecta regenerarea filtrului de particule. La benzină, consumul poate crește, iar arderea poate fi mai puțin eficientă. În ambele cazuri, motorul nu lucrează în condițiile pentru care a fost calibrat.

Există și situații în care scăderea temperaturii nu este cauzată de termostat. Un senzor de temperatură defect poate trimite valori greșite către bord. Aerul în instalația de răcire poate produce variații ciudate. Un radiator supradimensionat sau o intervenție greșită în sistem poate influența comportamentul. Totuși, dacă simptomul este clar legat de mersul la vale sau de drum întins pe frig, termostatul rămâne una dintre cele mai logice verificări.

Ce verifici înainte să schimbi piese inutil

Primul pas este să observi comportamentul mașinii în mai multe condiții. Dacă temperatura urcă greu dimineața, scade în mers constant și revine la normal în oraș sau la urcări, ai un tipar relevant. Dacă încălzirea în habitaclu este slabă, iar motorul pare să nu ajungă niciodată stabil la temperatura normală, suspiciunea crește. În schimb, dacă indicatorul sare brusc sau are mișcări haotice, poate fi vorba și de senzor sau de probleme electrice.

Un service poate verifica temperatura reală cu diagnoză, nu doar după acul din bord. Multe mașini au indicatori de temperatură filtrați, care rămân aparent la 90 de grade într-un interval larg și nu arată variații mici. Diagnoza poate arăta exact temperatura lichidului de răcire și modul în care aceasta evoluează. Se poate verifica și dacă ventilatorul pornește când trebuie, dacă există erori pe senzorul de temperatură și dacă termostatul comandat electronic funcționează corect, acolo unde este cazul.