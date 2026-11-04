Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public

Printre persoanele care au întâlnit-o s-a numărat actrița Nuami Dinescu, care a publicat pe Facebook o fotografie alături de aceasta, însoțită de mesajul: „Întâlniri care te bucură mult!”.

Imaginea a atras reacții din partea celor care își aminteau de activitatea politică a Monei Muscă. Înaintea acestui eveniment, una dintre rarele sale apariții publice consemnate fusese la înmormântarea filosofului Mihai Șora, în februarie 2023.

Ce a reprezentat Mona Muscă pentru politica românească

Mona Muscă a intrat în politică după Revoluția din 1989, fiind implicată inițial în Alianța Civică și ulterior în Partidul Național Liberal. A fost deputat începând din 1996, ocupând trei mandate parlamentare, până la demisia din martie 2007. A deținut inclusiv funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Într-o perioadă în care scena politică era dominată de confruntările dintre partidele postcomuniste și formațiunile de opoziție, Mona Muscă s-a remarcat prin intervențiile publice și pozițiile privind responsabilitatea politică.

Popularitatea sa era ridicată înaintea scandalului legat de colaborarea cu Securitatea, fiind considerată una dintre personalitățile importante ale liberalilor.

Între decembrie 2004 și vara anului 2005, a condus Ministerul Culturii și Cultelor în Guvernul Călin Popescu-Tăriceanu.

Ce a făcut la Ministerul Culturii și ce legătură avea cu banii publici

Mandatul său ministerial a fost relativ scurt, de aproximativ șapte luni, dar a inclus discuții privind administrarea instituțiilor culturale și finanțarea acestora.