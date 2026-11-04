Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public
Mona Muscă, una dintre figurile cunoscute ale politicii românești de după 1990, a avut o apariție publică rară în toamna anului 2025, la vârsta de 76 de ani. Fostul ministru al Culturii, retras din politică în 2007, a participat la un eveniment organizat la Ateneul Român, dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Aceasta este ultima sa apariție publică relatată în informațiile disponibile, după aproape două decenii în care a preferat discreția.
Mona Muscă, prezentă la un eveniment dedicat Reginei Maria
În toamna anului 2025, Mona Muscă a fost fotografiată la Ateneul Român, unde a participat la un eveniment cultural dedicat Reginei Maria. Fostul ministru și-a păstrat stilul vestimentar elegant și coafura cu care era cunoscută în perioada activității politice.
Printre persoanele care au întâlnit-o s-a numărat actrița Nuami Dinescu, care a publicat pe Facebook o fotografie alături de aceasta, însoțită de mesajul: „Întâlniri care te bucură mult!”.
Imaginea a atras reacții din partea celor care își aminteau de activitatea politică a Monei Muscă. Înaintea acestui eveniment, una dintre rarele sale apariții publice consemnate fusese la înmormântarea filosofului Mihai Șora, în februarie 2023.
Ce a reprezentat Mona Muscă pentru politica românească
Mona Muscă a intrat în politică după Revoluția din 1989, fiind implicată inițial în Alianța Civică și ulterior în Partidul Național Liberal. A fost deputat începând din 1996, ocupând trei mandate parlamentare, până la demisia din martie 2007. A deținut inclusiv funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților.
Într-o perioadă în care scena politică era dominată de confruntările dintre partidele postcomuniste și formațiunile de opoziție, Mona Muscă s-a remarcat prin intervențiile publice și pozițiile privind responsabilitatea politică.
Popularitatea sa era ridicată înaintea scandalului legat de colaborarea cu Securitatea, fiind considerată una dintre personalitățile importante ale liberalilor.
Între decembrie 2004 și vara anului 2005, a condus Ministerul Culturii și Cultelor în Guvernul Călin Popescu-Tăriceanu.
Ce a făcut la Ministerul Culturii și ce legătură avea cu banii publici
Mandatul său ministerial a fost relativ scurt, de aproximativ șapte luni, dar a inclus discuții privind administrarea instituțiilor culturale și finanțarea acestora.
La preluarea funcției, Mona Muscă a solicitat informații despre situația financiară, legislativă și administrativă a ministerului.
În momentul demisiei, în iulie 2005, aceasta vorbea despre pregătirea bugetului pentru anul următor și despre intenția de a obține o finanțare mai mare pentru cultură.
Subiectul era important într-o perioadă în care România se pregătea pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar modernizarea instituțiilor publice presupunea inclusiv investiții în patrimoniu și infrastructură culturală. Totuși, intențiile bugetare anunțate atunci nu trebuie confundate cu majorări efectiv realizate.
Scandalul care i-a încheiat cariera politică
În 2006, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a stabilit că Mona Muscă a colaborat cu poliția politică a regimului comunist. Fostul ministru a contestat concluziile instituției și a negat că ar fi desfășurat activități de poliție politică.
Verdictul CNSAS a fost însă confirmat în instanță. În martie 2007, Mona Muscă a demisionat din Parlament și s-a retras din activitatea politică. Ulterior, aceasta a ales să apară foarte rar în spațiul public.
Unde locuiește Mona Muscă și ce spunea despre retragere
Într-un interviu acordat Digi24 în 2022, fostul ministru a explicat că nu intenționează să revină în politică.
„M-am retras din viața politică, dar și din viața publică. Este o decizie definitivă și nu revin asupra ei”, declara Mona Muscă.
Întrebată cum își petrece timpul, aceasta răspundea:
„Mulțumesc pentru interes. Ce să fac? Ca tot omul, mai cu bune, mai cu rele”.
Tot atunci, preciza că păstrase locuința din București, dar își petrecea cea mai mare parte a timpului în județul Harghita.