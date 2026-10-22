Ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de ANAF de la Klaus Iohannis. Fostul președinte nu a mai apărut în public de luni bune

Șeful Fiscului a evitat să ofere un termen sau să facă un pronostic privind soluția instanței, dar a precizat că instituția va continua procedurile.

„Absolut în toate situațiile, indiferent de cum îl cheamă pe cel care ne datorează bani, facem toate demersurile și luăm toate măsurile”, a explicat Adrian Nica, amintind inclusiv tentativa de instituire a unui sechestru.

Prin urmare, răspunsul la întrebarea când vor fi recuperați efectiv banii depinde, în primul rând, de ceea ce se va întâmpla în instanță.

„Noi cu situația în cauză suntem în instanță. Procesul este pe rol. Eu cred că apărarea va fi foarte bună. Nu vreau să fac pronosticuri, dar dacă n-aș fi crezut, n-aș fi inițiat procesul”, a declarat șeful ANAF.

De unde provin cele 4,7 milioane de lei

Suma solicitată este legată de veniturile obținute din închirierea unui imobil din centrul Sibiului. Familia Iohannis a pierdut definitiv în instanță dreptul asupra imobilului, iar ANAF încearcă să recupereze sumele aferente chiriilor încasate de-a lungul anilor. Potrivit informațiilor publicate în presa locală, suma de 4,7 milioane de lei include și dobânzi și penalități.

Fiscul a încercat inclusiv instituirea unui sechestru, însă demersul a fost respins. Litigiul continuă, iar Adrian Nica susține că ANAF va utiliza instrumentele legale pe care le are la dispoziție.

„Vom face tot ce putem pentru a recupera fiecare leu”, este mesajul transmis de șeful instituției.

Întrebat dacă se teme că acțiunile îndreptate împotriva unui fost președinte ar putea avea consecințe asupra sa, Nica a răspuns:

„Mă gândesc din când în când, sunt om, dar am început un drum și vreau să-l duc până la capăt”.

Klaus Iohannis a apărut ultima dată în public de Paște

În timp ce disputa cu ANAF continuă, Klaus Iohannis s-a retras aproape complet din prim-planul vieții publice. Una dintre cele mai recente apariții publice relatate de presă a avut loc în aprilie 2026, când fostul președinte și soția sa, Carmen Iohannis, au participat la slujba de Înviere la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înainte de a intra în biserică, Klaus Iohannis s-a oprit pentru câteva secunde în fața jurnaliștilor și le-a transmis celor prezenți urări de Paște. Carmen Iohannis se afla lângă el și a adresat, la rândul său, o scurtă urare.