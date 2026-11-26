De ce contează viteza cu care se formează scoarța oceanică

Scoarța oceanică se formează în principal de-a lungul dorsalelor medio-oceanice, lanțuri muntoase submarine aflate în zonele în care două plăci tectonice se îndepărtează una de cealaltă. Magma urcă din mantaua Pământului, se răcește și formează roci noi, care se adaugă marginilor plăcilor. Pe măsură ce acestea se deplasează, scoarța nou formată se îndepărtează de dorsală.

Vârsta scoarței influențează direct adâncimea fundului oceanic. În apropierea dorsalelor, rocile sunt încă fierbinți, mai puțin dense și ocupă un volum mai mare. Pe măsură ce se răcesc, se contractă și devin mai dense, iar fundul oceanului coboară treptat. Din acest motiv, zonele cu scoarță oceanică tânără sunt, în general, mai ridicate decât regiunile formate cu zeci sau sute de milioane de ani în urmă.

Această diferență modifică volumul bazinelor oceanice. Dacă se formează mai multă scoarță tânără, fundul oceanelor rămâne, în medie, mai ridicat, iar bazinele au mai puțin spațiu pentru apă. Dacă producția încetinește, proporția scoarței vechi și mai adânci crește. Oceanele pot atunci să cuprindă un volum mai mare de apă fără ca pe planetă să existe neapărat mai multă apă.

Cercetarea publicată în 2025 pornește de la o analiză anterioară a anomaliilor magnetice păstrate în rocile submarine. Acestea funcționează ca o arhivă a formării scoarței oceanice și permit estimarea vitezei cu care s-au îndepărtat plăcile tectonice în trecut. Datele indică o reducere a producției globale de scoarță cu aproximativ 35% între 15 și 6 milioane de ani în urmă, fenomen observat la majoritatea sistemelor importante de dorsale oceanice.

Cum a putut încetinirea tectonică să coboare nivelul oceanelor

Pentru a estima efectul fenomenului, cercetătorii au construit modele care urmăresc modificarea distribuției scoarței oceanice în funcție de vârstă. Au comparat scenariul în care producția de scoarță rămâne constantă cu unul în care aceasta scade cu 35% pe parcursul a nouă milioane de ani.

Rezultatele arată că reducerea ritmului de formare a scoarței lasă în urmă o proporție mai mare de fund oceanic vechi și adânc. Folosind modelul care descrie răcirea treptată a plăcilor oceanice, cercetătorii au estimat o scădere a nivelului mării cu 24 până la 30 de metri. Un alt model, bazat pe o descriere diferită a răcirii scoarței, indică o coborâre ceva mai mare.

Există și un efect suplimentar. Încetinirea extinderii fundului oceanic favorizează creșterea ponderii dorsalelor cu activitate lentă sau foarte lentă. În aceste regiuni, aportul de magmă poate fi mai redus, iar scoarța nou formată este, în medie, mai subțire. Modelul cercetătorilor estimează că această schimbare ar fi putut adăuga aproximativ doi metri la scăderea nivelului oceanului.