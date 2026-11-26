Mișcarea plăcilor tectonice a încetinit cu 35%, iar oceanele au pierdut până la 32 de metri din nivel
Nivelul mărilor și oceanelor nu depinde doar de temperatură, topirea ghețarilor sau cantitatea de apă blocată în calotele glaciare. Pe perioade de milioane de ani, un rol important îl au și mișcările plăcilor tectonice, care pot modifica adâncimea bazinelor oceanice și, implicit, volumul de apă pe care acestea îl pot cuprinde.
Un studiu publicat în februarie 2025 în revista științifică Geochemistry, Geophysics, Geosystems și citat de Futura Sciences analizează o perioadă în care producția de crustă oceanică a încetinit considerabil. Între aproximativ 15 și 6 milioane de ani în urmă, ritmul global de formare a acesteia ar fi scăzut cu circa 35%. Potrivit estimărilor cercetătorilor, schimbarea ar fi putut contribui, prin ea însăși, la o scădere a nivelului global al mărilor cu 26 până la 32 de metri.
De ce contează viteza cu care se formează scoarța oceanică
Scoarța oceanică se formează în principal de-a lungul dorsalelor medio-oceanice, lanțuri muntoase submarine aflate în zonele în care două plăci tectonice se îndepărtează una de cealaltă. Magma urcă din mantaua Pământului, se răcește și formează roci noi, care se adaugă marginilor plăcilor. Pe măsură ce acestea se deplasează, scoarța nou formată se îndepărtează de dorsală.
Vârsta scoarței influențează direct adâncimea fundului oceanic. În apropierea dorsalelor, rocile sunt încă fierbinți, mai puțin dense și ocupă un volum mai mare. Pe măsură ce se răcesc, se contractă și devin mai dense, iar fundul oceanului coboară treptat. Din acest motiv, zonele cu scoarță oceanică tânără sunt, în general, mai ridicate decât regiunile formate cu zeci sau sute de milioane de ani în urmă.
Această diferență modifică volumul bazinelor oceanice. Dacă se formează mai multă scoarță tânără, fundul oceanelor rămâne, în medie, mai ridicat, iar bazinele au mai puțin spațiu pentru apă. Dacă producția încetinește, proporția scoarței vechi și mai adânci crește. Oceanele pot atunci să cuprindă un volum mai mare de apă fără ca pe planetă să existe neapărat mai multă apă.
Cercetarea publicată în 2025 pornește de la o analiză anterioară a anomaliilor magnetice păstrate în rocile submarine. Acestea funcționează ca o arhivă a formării scoarței oceanice și permit estimarea vitezei cu care s-au îndepărtat plăcile tectonice în trecut. Datele indică o reducere a producției globale de scoarță cu aproximativ 35% între 15 și 6 milioane de ani în urmă, fenomen observat la majoritatea sistemelor importante de dorsale oceanice.
Cum a putut încetinirea tectonică să coboare nivelul oceanelor
Pentru a estima efectul fenomenului, cercetătorii au construit modele care urmăresc modificarea distribuției scoarței oceanice în funcție de vârstă. Au comparat scenariul în care producția de scoarță rămâne constantă cu unul în care aceasta scade cu 35% pe parcursul a nouă milioane de ani.
Rezultatele arată că reducerea ritmului de formare a scoarței lasă în urmă o proporție mai mare de fund oceanic vechi și adânc. Folosind modelul care descrie răcirea treptată a plăcilor oceanice, cercetătorii au estimat o scădere a nivelului mării cu 24 până la 30 de metri. Un alt model, bazat pe o descriere diferită a răcirii scoarței, indică o coborâre ceva mai mare.
Există și un efect suplimentar. Încetinirea extinderii fundului oceanic favorizează creșterea ponderii dorsalelor cu activitate lentă sau foarte lentă. În aceste regiuni, aportul de magmă poate fi mai redus, iar scoarța nou formată este, în medie, mai subțire. Modelul cercetătorilor estimează că această schimbare ar fi putut adăuga aproximativ doi metri la scăderea nivelului oceanului.
Prin urmare, efectul combinat al modificării vârstei și grosimii scoarței oceanice ajunge la aproximativ 26-32 de metri. Studiul menționează o incertitudine de circa cinci metri, asociată și altor factori care influențează forma fundului oceanic. Aceste valori sunt rezultatele unor calcule și simulări, nu măsurători directe ale nivelului oceanelor din acea perioadă.
Schimbările tectonice ar fi putut influența și clima
Cercetătorii au analizat și o posibilă legătură între încetinirea formării scoarței oceanice și evoluția climei. Dorsalele medio-oceanice sunt zone în care magma ajunge la suprafață, iar activitatea geologică poate contribui la eliberarea gazelor din interiorul Pământului. Dacă producția de magmă scade, s-ar putea reduce și cantitatea de dioxid de carbon emisă prin procesele vulcanice submarine.
O diminuare a emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea contribui la răcirea pe termen lung a planetei. Apa oceanelor se contractă atunci când temperatura scade, ceea ce reduce volumul ocupat de aceeași cantitate de apă. În plus, într-un climat mai rece, ghețarii și calotele glaciare continentale pot reține mai multă apă, contribuind la coborârea nivelului mărilor.
Studiul discută scenarii în care aceste efecte climatice ar fi putut produce o scădere suplimentară de peste 60 de metri. Este însă o posibilitate condiționată de legătura dintre încetinirea activității tectonice, emisiile de gaze și evoluția temperaturilor globale. Cercetătorii nu prezintă această valoare drept o măsurătoare certă și nici nu o adaugă automat la estimarea de 26-32 de metri obținută pentru modificările bazinelor oceanice.
Există indicii geologice care susțin, în linii mari, rezultatele modelării. Datele provenite din straturile de roci de pe coasta statului american New Jersey și din largul provinciei canadiene Nova Scotia sunt considerate compatibile cu unele dintre estimările cercetătorilor. Totuși, arhiva geologică a nivelului mărilor din ultimii 15 milioane de ani este incompletă, ceea ce limitează posibilitatea verificării exacte a tuturor valorilor calculate.
Cercetarea, publicată în revista Geochemistry, Geophysics, Geosystems la 21 februarie 2025, arată cât de mult pot influența procesele din interiorul planetei forma bazinelor oceanice. Pe intervale geologice foarte lungi, nivelul mărilor nu este determinat exclusiv de topirea ghețarilor sau de încălzirea apei. Viteza cu care se formează și se răcește scoarța oceanică poate modifica, la rândul ei, capacitatea oceanelor de a găzdui apa.