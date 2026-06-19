Mii de români se adresează Caselor de Pensii pentru recuperarea CASS. Ce se întâmplă cu banii reținuți

Sute de cereri depuse la Casele de Pensii

În mai multe județe din țară, pensionarii au început să depună cereri prin care solicită recuperarea sumelor reținute pentru sănătate. Fenomenul este vizibil inclusiv la Casa Județeană de Pensii Gorj, unde numărul solicitărilor a crescut semnificativ în ultima perioadă.

În prezent, pensionarii care încasează peste 3.000 de lei lunar plătesc o contribuție de 10% pentru partea din pensie care depășește acest prag. Măsura este în vigoare din august 2025 și se aplică la nivel național.

Oficialii Caselor de Pensii susțin însă că nu este nevoie ca beneficiarii să depună cereri pentru eventuale restituiri. Dacă prevederile vor fi declarate neconstituționale, sumele ar urma să fie returnate automat.

Curtea Constituțională analizează legalitatea măsurii

Contribuția de sănătate aplicată anumitor categorii de pensionari a ajuns în atenția Curții Constituționale după ce Tribunalul Olt a decis să ridice o excepție de neconstituționalitate privind mai multe articole din Legea nr. 141/2025.

Judecătorii constituționali urmează să stabilească dacă prevederile care au introdus CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei respectă sau nu Constituția.

Până la pronunțarea unei decizii definitive, reținerea contribuției continuă să fie aplicată conform legislației actuale.

Ce recomandă Casele de Pensii persoanelor care urmează să se pensioneze

În paralel cu discuțiile privind CASS, reprezentanții Caselor de Pensii le recomandă celor care se apropie de vârsta pensionării să își verifice din timp stagiul de cotizare și punctajul înregistrat în sistem.