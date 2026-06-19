Mii de români se adresează Caselor de Pensii pentru recuperarea CASS. Ce se întâmplă cu banii reținuți
Tot mai mulți pensionari se adresează Caselor de Pensii pentru a solicita restituirea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) reținute din pensii. Valul de cereri a apărut după ce în spațiul public au circulat informații privind analiza la Curtea Constituțională a prevederilor care au introdus această contribuție.
Reprezentanții instituțiilor de pensii spun însă că, în prezent, măsura este aplicată în baza unei legi aflate în vigoare și că eventualele restituiri nu depind de depunerea unor solicitări individuale.
Sute de cereri depuse la Casele de Pensii
În mai multe județe din țară, pensionarii au început să depună cereri prin care solicită recuperarea sumelor reținute pentru sănătate. Fenomenul este vizibil inclusiv la Casa Județeană de Pensii Gorj, unde numărul solicitărilor a crescut semnificativ în ultima perioadă.
În prezent, pensionarii care încasează peste 3.000 de lei lunar plătesc o contribuție de 10% pentru partea din pensie care depășește acest prag. Măsura este în vigoare din august 2025 și se aplică la nivel național.
Oficialii Caselor de Pensii susțin însă că nu este nevoie ca beneficiarii să depună cereri pentru eventuale restituiri. Dacă prevederile vor fi declarate neconstituționale, sumele ar urma să fie returnate automat.
Curtea Constituțională analizează legalitatea măsurii
Contribuția de sănătate aplicată anumitor categorii de pensionari a ajuns în atenția Curții Constituționale după ce Tribunalul Olt a decis să ridice o excepție de neconstituționalitate privind mai multe articole din Legea nr. 141/2025.
Judecătorii constituționali urmează să stabilească dacă prevederile care au introdus CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei respectă sau nu Constituția.
Până la pronunțarea unei decizii definitive, reținerea contribuției continuă să fie aplicată conform legislației actuale.
Ce recomandă Casele de Pensii persoanelor care urmează să se pensioneze
În paralel cu discuțiile privind CASS, reprezentanții Caselor de Pensii le recomandă celor care se apropie de vârsta pensionării să își verifice din timp stagiul de cotizare și punctajul înregistrat în sistem.
Persoanele interesate pot solicita o adeverință de la Casa Județeană de Pensii pentru a verifica perioadele de activitate și contribuțiile raportate de angajatori după 1 aprilie 2001.
Specialiștii avertizează că eventualele erori trebuie corectate de către angajatori prin declarații rectificative, deoarece instituțiile de pensii nu pot modifica din proprie inițiativă datele transmise în sistem.
Mii de dosare și procese aflate pe rol
Casele de Pensii se confruntă în această perioadă cu un volum ridicat de activitate. La Casa Județeană de Pensii Suceava, de exemplu, sunt înregistrate peste 6.600 de cereri privind stabilirea, modificarea sau recalcularea pensiilor.
În același timp, peste 1.500 de litigii aflate pe rolul instanțelor vizează recunoașterea grupelor de muncă, condițiile speciale de activitate, vechimea în muncă sau modul de calcul al drepturilor de pensie.
Reprezentanții instituțiilor recomandă verificarea din timp a tuturor datelor privind contribuțiile și vechimea în muncă, pentru a evita eventuale probleme atunci când dosarul de pensionare este depus.