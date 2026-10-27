Mii de plăci video Nvidia RTX 5090, dezmembrate în fabrici din China pentru inteligența artificială. Gamerii rămân fără ele, iar prețurile explodează până la 10.000 de dolari

Potrivit Tom’s Hardware, imaginile distribuite de publicația HKEPC din Hong Kong prezintă o instalație din China în care plăci video noi sunt demontate sistematic. Operațiunea arată ca o linie industrială de producție, nu ca un simplu atelier de reparații. Scopul ar fi transformarea unor componente de gaming în acceleratoare capabile să funcționeze în servere destinate inteligenței artificiale.

Cum sunt transformate plăcile video pentru gaming în componente pentru servere AI

Videoclipurile arată cantități impresionante de plăci RTX 5090, inclusiv modele ASUS, Gigabyte, PNY și versiuni Founders Edition produse de Nvidia. Angajații demontează sistemele originale de răcire, îndepărtează componentele principale și le pregătesc pentru integrarea în configurații complet diferite.

În unele cazuri, procesorul grafic și cipurile de memorie sunt desprinse de pe placa electronică originală și montate pe circuite noi, proiectate special pentru utilizarea în servere. Ulterior, componentele primesc sisteme de răcire compacte, cu ventilatoare de tip turbină, care evacuează aerul cald prin partea din spate.

Modificarea are un scop foarte practic. Plăcile video pentru gaming sunt voluminoase, deoarece folosesc sisteme de răcire cu două, trei sau chiar patru ventilatoare. Într-un centru de date, unde numeroase procesoare grafice trebuie instalate într-un spațiu limitat, asemenea dimensiuni devin o problemă.

Noile configurații permit amplasarea mai multor acceleratoare în același server. Astfel, hardware-ul destinat inițial jocurilor video poate fi folosit pentru rularea modelelor de inteligență artificială.

Totuși, imaginile nu au fost verificate independent în toate detaliile. Nu se cunoaște numărul exact al plăcilor transformate, nici proveniența lor sau destinația finală.

De ce RTX 5090 este atât de căutată pentru inteligența artificială

Nvidia GeForce RTX 5090 este una dintre cele mai puternice plăci video de gaming disponibile. Modelul folosește arhitectura Blackwell și dispune de 32 GB de memorie GDDR7, caracteristici care îl fac atractiv și pentru aplicații de inteligență artificială.

Puterea sa de calcul poate fi utilizată pentru procesarea unor volume mari de informații, rularea modelelor lingvistice și alte operațiuni complexe. Tocmai de aceea, cererea nu mai vine exclusiv din partea gamerilor, ci și din partea companiilor interesate să își dezvolte infrastructura AI.

Situația reflectă o tendință mai amplă despre care Playtech a relatat deja, inclusiv în analiza despre utilizarea plăcilor Nvidia RTX 3090 pentru inteligența artificială. Memoria video generoasă și performanțele în calcule paralele transformă anumite modele de gaming în alternative pentru acceleratoarele profesionale.

În plus, RTX 5090 este supusă unor restricții americane de export către China, ceea ce ridică întrebări despre modul în care cantități atât de mari de componente ajung în aceste instalații.

O placă video de 1.999 de dolari ajunge să coste de cinci ori mai mult

Creșterea cererii și disponibilitatea extrem de redusă au provocat scumpiri spectaculoase. Nvidia a lansat RTX 5090 cu un preț recomandat de 1.999 de dolari, însă găsirea unui exemplar la această sumă a devenit extrem de dificilă.

În Statele Unite, unele listări ale revânzătorilor au ajuns la 8.500 de dolari pe Amazon și aproximativ 10.000 de dolari pe Newegg. Acestea sunt însă prețuri cerute de anumiți comercianți, nu valori reprezentative pentru toate tranzacțiile.

Piața europeană a cunoscut, la rândul său, exemple spectaculoase. Playtech a relatat despre ASUS ROG Astral RTX 5090 Edition 20, listată la aproximativ 6.500 de euro.

În același timp, Nvidia respinge informațiile potrivit cărora ar fi oprit producția RTX 5090. Jeff Fisher, vicepreședinte al companiei, a recunoscut existența unor constrângeri în lanțul de aprovizionare, dar a susținut că livrările vor continua.

Cu toate acestea, modelul a dispărut din anumite magazine, inclusiv din platforma oficială de vânzări Nvidia din SUA.

Inteligența artificială schimbă piața PC-urilor, iar gamerii suportă consecințele

Imaginile din China ilustrează o schimbare importantă în industria hardware. Componentele create pentru calculatoare personale sunt tot mai des atrase către sectorul inteligenței artificiale, unde cererea de putere de calcul este enormă.

Nvidia dezvoltă deja acceleratoare profesionale mult mai puternice, precum RTX Pro 5500, orientată către aplicații AI, însă interesul pentru plăcile GeForce demonstrează că piața caută și alternative la hardware-ul dedicat centrelor de date.

Pentru utilizatorii obișnuiți, consecințele sunt neplăcute. Gamerii care vor să își construiască un calculator performant trebuie să suporte prețuri exagerate sau să se orienteze către generații mai vechi de componente.

Nu există dovezi că operațiunile prezentate în videoclipuri sunt singura cauză a deficitului de RTX 5090. Problemele de producție, cererea globală și activitatea revânzătorilor contribuie și ele la situație.

Totuși, contrastul este evident: în timp ce pasionații de gaming caută cu dificultate o singură placă video, în fabricile prezentate în imagini sute de exemplare sunt desfăcute și transformate în echipamente pentru inteligența artificială.

Iar această realitate arată cât de mult s-a schimbat industria tehnologică: hardware-ul care trebuia să ofere jocuri mai spectaculoase este acum folosit pentru a alimenta cursa globală pentru AI.