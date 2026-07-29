Microsoft schimbă Windows Update după pana care a blocat actualizările. Primele îmbunătățiri sunt deja în teste
Microsoft testează o serie de modificări importante pentru Windows Update, după incidentul care a împiedicat instalarea actualizărilor de Windows și a afectat mai multe servicii ale companiei. Noile schimbări sunt deja disponibile în versiunile de test Windows Insider și au scopul de a face procesul de actualizare mai stabil și mai fiabil.
Problemele au apărut pe 23 iulie, când o întrerupere extinsă a afectat platforme precum Azure, Windows Update și mai multe servicii din suita Microsoft 365, inclusiv Teams și SharePoint. Din cauza incidentului, numeroase PC-uri nu au mai putut descărca și instala actualizările de Windows 11, într-un moment în care Microsoft recomandă instalarea lor cât mai rapidă pentru a reduce riscurile de securitate.
Microsoft modifică două componente esențiale din Windows Update
Compania lucrează acum la îmbunătățirea a două dintre cele mai importante componente ale sistemului de actualizare: Windows Update Orchestrator și Windows Update Arbiter.
Windows Update Orchestrator este serviciul care rulează în fundal și coordonează întregul proces de actualizare. Acesta stabilește când sunt căutate actualizările disponibile, inițiază descărcarea lor, verifică politicile de administrare ale sistemului, lansează instalarea și gestionează repornirea calculatorului atunci când este necesar.
La rândul său, Windows Update Arbiter analizează informațiile asociate fiecărei actualizări și decide ce fișiere trebuie instalate. Tot el pregătește pachetele descărcate, transmite comenzile către programul de instalare și finalizează procesul înainte ca sistemul să fie repornit.
Microsoft consideră că optimizarea acestor două componente va reduce riscul ca o problemă similară să împiedice instalarea actualizărilor în viitor.
Primele îmbunătățiri sunt deja testate în Windows Insider
Noile modificări au fost incluse în versiunile de test Windows Insider Preview Build 26100.8968 și 26200.8968, unde sunt evaluate înainte de lansarea pentru toți cei care folosesc Windows 11.
Pe lângă schimbările interne aduse componentelor Orchestrator și Arbiter, Microsoft promite și o estimare mai precisă a progresului în timpul instalării actualizărilor. De asemenea, compania optimizează modul în care sunt gestionate metadatele și fișierele temporare utilizate în timpul procesului de actualizare.
Scopul este ca actualizările să fie instalate mai eficient, iar sistemul să elimine automat fișierele inutile după finalizarea procesului, ceea ce ar putea contribui și la o funcționare mai bună a Windows după instalare.
Microsoft încearcă să evite repetarea incidentului
Pana din 23 iulie a demonstrat cât de dependent este ecosistemul Microsoft de serviciile sale online. Blocarea Windows Update a venit într-un moment sensibil, deoarece compania insistă tot mai mult asupra instalării rapide a actualizărilor de securitate pentru a proteja calculatoarele împotriva vulnerabilităților nou descoperite.
Deși Microsoft nu a anunțat încă data la care noile modificări vor ajunge în versiunile stabile ale Windows 11, includerea lor în programul Windows Insider reprezintă primul pas înaintea unei lansări publice.
Dacă testele se vor desfășura fără probleme, schimbările ar putea reduce semnificativ riscul apariției unor blocaje similare și ar putea face procesul de actualizare mai rapid, mai predictibil și mai fiabil pentru milioane de calculatoare care folosesc Windows 11.