Microsoft schimbă Windows Update după pana care a blocat actualizările. Primele îmbunătățiri sunt deja în teste

Microsoft modifică două componente esențiale din Windows Update

Compania lucrează acum la îmbunătățirea a două dintre cele mai importante componente ale sistemului de actualizare: Windows Update Orchestrator și Windows Update Arbiter.

Windows Update Orchestrator este serviciul care rulează în fundal și coordonează întregul proces de actualizare. Acesta stabilește când sunt căutate actualizările disponibile, inițiază descărcarea lor, verifică politicile de administrare ale sistemului, lansează instalarea și gestionează repornirea calculatorului atunci când este necesar.

La rândul său, Windows Update Arbiter analizează informațiile asociate fiecărei actualizări și decide ce fișiere trebuie instalate. Tot el pregătește pachetele descărcate, transmite comenzile către programul de instalare și finalizează procesul înainte ca sistemul să fie repornit.

Microsoft consideră că optimizarea acestor două componente va reduce riscul ca o problemă similară să împiedice instalarea actualizărilor în viitor.

Primele îmbunătățiri sunt deja testate în Windows Insider

Noile modificări au fost incluse în versiunile de test Windows Insider Preview Build 26100.8968 și 26200.8968, unde sunt evaluate înainte de lansarea pentru toți cei care folosesc Windows 11.

Pe lângă schimbările interne aduse componentelor Orchestrator și Arbiter, Microsoft promite și o estimare mai precisă a progresului în timpul instalării actualizărilor. De asemenea, compania optimizează modul în care sunt gestionate metadatele și fișierele temporare utilizate în timpul procesului de actualizare.

Scopul este ca actualizările să fie instalate mai eficient, iar sistemul să elimine automat fișierele inutile după finalizarea procesului, ceea ce ar putea contribui și la o funcționare mai bună a Windows după instalare.