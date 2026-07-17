Windows 11 pierde suportul pentru milioane de PC-uri în doar trei luni. Ce trebuie să faci ca să rămâi protejat

Windows 11 24H2 Home și Pro ies din perioada de suport în octombrie

Microsoft a anunțat că edițiile Windows 11 24H2 Home și Windows 11 24H2 Pro vor ajunge la finalul ciclului de suport pe 13 octombrie 2026. Din acel moment, aceste versiuni nu vor mai primi actualizări lunare de securitate și nici patch-uri care rezolvă probleme de funcționare, scrie Bleeping Computer.

În aceeași zi se încheie și suportul pentru Windows 10 Enterprise LTSB 2016, însă utilizatorii versiunilor Windows 11 Enterprise și Education nu sunt afectați de această schimbare. Aceste ediții vor continua să primească actualizări până la 12 octombrie 2027, conform politicii de suport a Microsoft.

Pentru utilizatorii obișnuiți, vestea înseamnă că este momentul potrivit pentru a verifica dacă sistemul este pregătit pentru următoarea versiune de Windows.

Microsoft recomandă actualizarea la Windows 11 25H2

Compania îi îndeamnă pe utilizatori să treacă la Windows 11 25H2, versiunea care reprezintă următoarea etapă majoră a sistemului de operare.

Pe calculatoarele compatibile, actualizarea va fi distribuită automat, în special pe dispozitivele personale care nu sunt administrate de departamente IT. Totuși, utilizatorii vor putea alege momentul instalării sau pot amâna repornirea calculatorului dacă nu doresc ca procesul să înceapă imediat.

Actualizarea poate fi verificată manual din meniul Setări > Windows Update, apoi prin opțiunea Verificare actualizări. Dacă PC-ul este eligibil, va apărea posibilitatea de a descărca și instala Windows 11 25H2.

Ce se întâmplă dacă rămâi pe o versiune fără suport

Chiar dacă Windows 11 24H2 va continua să pornească și să funcționeze normal după 13 octombrie 2026, lipsa actualizărilor reprezintă un risc din punct de vedere al securității.