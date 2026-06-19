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EDUCAȚIE

Mesajul MAI înaintea examenelor naționale: „Niciun examen nu merită un copil pierdut”.

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Mesajul MAI înaintea examenelor naționale: „Niciun examen nu merită un copil pierdut”.
Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut

Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania de informare și prevenire „Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el!”, prin care atrage atenția asupra presiunii emoționale resimțite de mulți elevi în perioada Evaluării Naționale și a Bacalaureatului.

Reprezentanții instituției subliniază că, în spatele rezultatelor și al notelor, se află copii care trec prin emoții intense, stres și teamă de eșec, iar în unele cazuri aceste sentimente pot avea efecte serioase asupra stării lor emoționale.

Apel către părinți și profesori să fie atenți la semnalele copiilor

Potrivit MAI, examenele reprezintă pentru majoritatea elevilor o etapă normală a parcursului școlar. Există însă și situații în care presiunea performanței, teama de a nu dezamăgi familia sau lipsa încrederii în propriile forțe devin copleșitoare.

Campania a fost inițiată pornind de la cazurile întâlnite de polițiști și echipele de intervenție, care se confruntă periodic cu situații în care adolescenți aflați într-un moment de vulnerabilitate emoțională iau decizii impulsive.

Ministerul le transmite părinților, profesorilor și tuturor celor implicați în educația copiilor să acorde mai multă atenție dialogului, încurajării și sprijinului emoțional în această perioadă.

O simplă conversație poate face diferența

Oficialii MAI atrag atenția că multe situații de risc pot fi prevenite dacă elevii simt că sunt ascultați și acceptați indiferent de rezultatul obținut la examen.

Instituția subliniază că un cuvânt de încurajare, o discuție sinceră sau certitudinea că un copil este iubit și susținut chiar și atunci când greșește pot avea un impact major în momentele dificile.

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„De multe ori, cei care intervin în astfel de situații și-ar fi dorit să ajungă mai devreme, înainte ca un copil să plece de acasă, înainte ca o familie să intre în panică și înainte ca un moment dificil să se transforme într-o tragedie”, a declarat chestorul de poliție Ramona Dabija, directorul Direcției Informare și Relații Publice din cadrul MAI.

Broșură cu recomandări pentru perioada examenelor

În cadrul campaniei, Ministerul Afacerilor Interne a pus la dispoziția părinților și profesorilor o broșură informativă care conține recomandări privind prevenirea situațiilor de risc în timpul examenelor naționale.

Materialul include informații despre semnele care pot indica faptul că un copil traversează o perioadă dificilă, precum și sfaturi despre pașii care trebuie urmați în cazul dispariției voluntare a unui minor.

Mesajul central al campaniei este că Evaluarea Națională și Bacalaureatul sunt importante, însă sănătatea emoțională, siguranța și viața copiilor trebuie să rămână întotdeauna pe primul loc.

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