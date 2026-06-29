Mesajele false de la „suport” pot sparge conturi Signal și WhatsApp: avertismentul Ucrainei despre o campanie rusă de spionaj

Cum funcționează mesajele care imită suportul aplicațiilor

Schema pornește, de obicei, de la un SMS sau un mesaj în aplicație care pare să vină de la un bot oficial de suport. Victima este avertizată că ar exista o problemă de securitate, o încercare suspectă de conectare sau o actualizare obligatorie a contului. Apoi, mesajul cere un cod primit prin SMS, un PIN, o cheie de backup sau accesarea unui link care promite „verificarea” ori „recuperarea” contului.

În unele situații, ținta este împinsă să scaneze un cod QR. Acest gest aparent inofensiv poate conecta dispozitivul atacatorului la contul victimei, prin funcția legitimă de dispozitive asociate. Astfel, persoana vizată poate rămâne conectată la cont, fără să realizeze imediat că altcineva îi citește conversațiile și lista de contacte.

FBI a avertizat că actorii atribuiți serviciilor de informații ruse au folosit inclusiv mesaje care imitau suportul automatizat al platformelor de mesagerie. Potrivit instituției, țintele principale au fost persoane considerate valoroase din punct de vedere informațional: oficiali actuali și foști, militari, jurnaliști, politicieni și persoane implicate în activități legate de Ucraina.

Miza este mult mai mare decât un simplu cont pierdut. Odată ajunși în conversații private, atacatorii pot căuta date despre deplasări, contacte, proiecte, documente, informații politice, militare sau economice. De asemenea, pot trimite mesaje false către alte persoane din agendă, folosind încrederea deja existentă între victimă și contactele sale.

De ce atacul poate păcăli inclusiv utilizatorii atenți

Cea mai eficientă armă a unui atacator nu este întotdeauna un program sofisticat, ci urgența. Un mesaj de tipul „contul tău va fi blocat în 10 minute” poate determina pe cineva să acționeze fără să verifice sursa. În plus, textele sunt uneori formulate în limbajul obișnuit al aplicațiilor: menționează securitatea, criptarea, recuperarea conversațiilor sau o pretinsă actualizare obligatorie.

Aici intervine diferența esențială dintre o alertă reală și una falsă. Platformele serioase nu îți cer prin chat sau SMS să le trimiți codul de verificare, parola, PIN-ul ori cheia de recuperare. Aceste date sunt create special pentru a demonstra că tu controlezi contul. În momentul în care le oferi altcuiva, îi poți da practic cheia de la toate conversațiile tale.

Riscul nu se limitează la persoanele publice. Chiar dacă nu lucrezi în administrație, presă sau armată, contul tău poate fi util pentru fraudă. Cineva care îți preia WhatsApp-ul sau Signal-ul poate cere bani contactelor tale, poate încerca să obțină alte coduri de securitate sau poate folosi conversațiile private pentru șantaj și furt de identitate.