McDonald’s folosește AI pentru a calcula cât ești dispus să plătești pe un Big Mac. Prețul poate fi cu 21% mai mare la doar câțiva kilometri distanță

AI-ul analizează milioane de tranzacții și estimează cât ești dispus să plătești

Motorul de prețuri folosit de McDonald’s analizează permanent date provenite din milioane de tranzacții. Sistemul încearcă apoi să estimeze sensibilitatea clienților la preț într-o anumită zonă și ceea ce compania numește „customer willingness to pay”, adică suma pe care consumatorii locali ar fi dispuși să o plătească pentru un anumit produs. Algoritmul poate face recomandări pentru orice, de la Big Mac până la cafeaua cu reducere destinată seniorilor.

Interfața include și informații publice despre prețurile practicate de concurenți precum Wendy’s și Burger King. Reuters a descoperit că diferențele dintre restaurantele McDonald’s pot fi considerabile chiar și în aceeași zonă. În Fresno, California, un restaurant operat de companie vindea în septembrie un Big Mac cu 5,69 dolari, în timp ce alt restaurant McDonald’s, aflat la doar aproximativ 3,2 kilometri distanță, cerea 6,89 dolari. Diferența este de aproximativ 21%. Reuters precizează însă că nu a putut demonstra că diferența respectivă a fost provocată exclusiv de recomandarea sistemului AI.

Ideea de a folosi algoritmi pentru stabilirea prețurilor nu este complet nouă. Magazinele online, serviciile de transport și platformele digitale ajustează de ani buni ofertele în funcție de cerere și de alți factori. Există însă o diferență între prețurile dinamice și cele personalizate, o distincție importantă inclusiv atunci când te întrebi de ce același produs poate costa diferit de la o zi la alta. În cazul McDonald’s descris de Reuters, recomandările sunt făcute la nivelul restaurantului și al pieței locale, nu există dovada că doi clienți aflați în aceeași locație primesc individual prețuri diferite pentru același Big Mac.

McDonald’s spune că sistemul este opțional, dar francizații vorbesc despre presiuni

McDonald’s susține că portalul de prețuri este „un instrument, nu un mandat” și că rolul său este să ofere recomandări adaptate fiecărui restaurant. Compania spune că restaurante aflate chiar și la câțiva kilometri distanță pot funcționa în piețe distincte, cu chirii, costuri și categorii de clienți diferite. În acest sens, prețurile diferite nu reprezintă în sine o noutate pentru industria restaurantelor.

Totuși, cinci proprietari de restaurante au declarat pentru Reuters că au simțit presiuni pentru a utiliza recomandările algoritmului. Documentele analizate de publicație arată că McDonald’s urmărește inclusiv situațiile în care francizații se abat de la recomandări, folosind sintagma „pricing non-compliance”. Din ianuarie 2026, standardele de business ale companiei cer francizaților să colaboreze „constructiv” cu consultanții și instrumentele de stabilire a prețurilor aprobate de McDonald’s.

CEO-ul Chris Kempczinski a spus investitorilor în august că această „neconformitate privind prețurile” poate fi luată în calcul în anumite discuții din procesul de evaluare a francizaților. Pentru aceștia, miza este importantă, deoarece McDonald’s are influență asupra unor decizii precum reînnoirea contractelor sau posibilitatea deschiderii unor noi restaurante. În România, compania continuă în paralel să se extindă, iar McDonald’s a anunțat sute de noi angajări în 2026.

Algoritmul nu recomandă întotdeauna scumpiri

În mod interesant, sistemul AI nu funcționează pur și simplu ca un mecanism care împinge toate prețurile în sus. În ultimii ani, algoritmul a recomandat și reduceri, iar acest lucru a generat alte tensiuni între sediul central și francizați. McDonald’s obține o mare parte din veniturile sale din procente calculate raportat la vânzările restaurantelor, nu la profitul rămas proprietarului unei locații. Din acest motiv, un preț mai mic care atrage mai mulți clienți poate fi avantajos pentru companie, chiar dacă marja francizatului este pusă sub presiune.