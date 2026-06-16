Matematica ascunsă în Univers. Profesor român din SUA explică de ce aceleași modele apar de la flori și melci până la galaxii

De ce se repetă aceleași modele în natură

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este șirul lui Fibonacci, o succesiune numerică celebră în care fiecare termen este obținut prin adunarea celor două numere anterioare. Deși pare o simplă curiozitate matematică, această secvență a fost identificată în numeroase structuri naturale.

Aranjamentul semințelor din floarea-soarelui, forma anumitor plante, structura conurilor de pin sau spiralele cochiliilor unor moluște sunt doar câteva dintre exemplele în care apar modele apropiate de această succesiune numerică. Mai mult decât atât, cercetătorii au observat configurații similare și la scară cosmică, în modul în care sunt organizate anumite galaxii.

Pentru specialiști, aspectul cu adevărat fascinant nu este existența unui model matematic, ci faptul că acesta apare în sisteme complet diferite. O plantă, un animal și o galaxie nu au nimic în comun din punct de vedere biologic sau fizic, însă pot urma reguli matematice asemănătoare.

Daniel Onofrei explică faptul că matematica oferă un limbaj universal prin care pot fi descrise fenomene foarte diferite. Cu alte cuvinte, aceeași formulă sau aceeași structură matematică poate ajuta la înțelegerea unor procese care, la prima vedere, nu au nicio legătură între ele.

Această observație a alimentat de-a lungul timpului una dintre marile întrebări ale umanității: este Universul rezultatul întâmplării sau există o ordine profundă care stă la baza tuturor lucrurilor?

Ce ne spune matematica despre limitele cunoașterii

Deși mulți oameni văd matematica drept o știință exactă, capabilă să ofere răspunsuri pentru orice problemă, realitatea este mai nuanțată. Potrivit profesorului român, studiul matematicii nu duce neapărat la certitudini absolute, ci poate avea efectul opus.

Pe măsură ce cercetătorii înțeleg mai bine structura lumii, descoperă și cât de multe lucruri rămân încă necunoscute. Fiecare răspuns generează noi întrebări, iar limitele cunoașterii devin tot mai evidente.