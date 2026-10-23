Mașinile electrice care își schimbă singure bateria în doar 99 de secunde. Tehnologia revoluționară pregătită de Huawei și CATL

Cele două companii au încheiat un parteneriat strategic care ar putea schimba modul în care sunt alimentate mașinile electrice. În locul unei opriri pentru încărcare, șoferii ar putea beneficia de o baterie deja încărcată în mai puțin de două minute. Tehnologia combină sistemele inteligente de conducere dezvoltate de Huawei cu infrastructura de schimbare a bateriilor construită de CATL.

Cum funcționează sistemul care schimbă bateria în 99 de secunde

Parteneriatul a fost semnat pe 19 octombrie 2026 între CATL, divizia sa Contemporary Amperex Energy Service Technology (CAES) și Yinwang Intelligent Technology, compania responsabilă pentru o parte importantă a tehnologiilor auto dezvoltate de Huawei. Obiectivul este automatizarea procesului de alimentare a vehiculelor electrice, de la identificarea unei stații disponibile până la înlocuirea bateriei.

Mașinile compatibile vor putea analiza nivelul de încărcare al acumulatorului și vor identifica momentul în care au nevoie de energie. Sistemul va căuta o stație potrivită și va putea programa operațiunea în funcție de traseu și disponibilitate. La sosire, automobilul se va poziționa automat, fără ca șoferul să fie nevoit să execute manevre complicate.

Odată intrată în stație, mașina va fi preluată de un mecanism automatizat care va scoate bateria descărcată și o va înlocui cu una încărcată. Sistemele electronice vor verifica noul acumulator, iar vehiculul va putea părăsi stația autonom. CATL estimează că schimbarea propriu-zisă a bateriei va dura numai 99 de secunde, adică un minut și 39 de secunde.

Conceptul nu este complet nou. Producătorul chinez Nio utilizează deja stații automatizate, iar schimbarea bateriei în aproximativ trei minute reprezintă unul dintre principalele avantaje ale automobilelor sale. Huawei și CATL vor însă să reducă timpul necesar și să integreze operațiunea în sistemele inteligente ale vehiculelor.

CATL are deja mii de stații în China

Un avantaj important al parteneriatului este infrastructura existentă. CATL operează rețeaua Choco-Swap, care număra deja 2.520 de stații în aproximativ 200 de orașe chinezești la sfârșitul lunii septembrie 2026. Compania își propune să extindă semnificativ această rețea și să ofere servicii pentru automobile produse de mai multe mărci.

De altfel, CATL construiește peste 200 de stații de schimbare a bateriilor pe lună, într-o încercare de a transforma această tehnologie într-o alternativă viabilă la încărcarea convențională. Obiectivul pe termen lung este o rețea de aproximativ 30.000 de stații.

Pentru ca sistemul să funcționeze la scară largă, bateriile trebuie să respecte anumite standarde. CATL dezvoltă acumulatori interschimbabili cu dimensiuni și caracteristici compatibile cu mai multe categorii de automobile. Printre soluțiile utilizate se numără bateriile LFP, pe bază de litiu-fier-fosfat, și NMC, care folosesc nichel, mangan și cobalt.

Standardizarea este esențială, deoarece o stație trebuie să poată identifica tipul bateriei și să instaleze un acumulator compatibil cu modelul respectiv. Sistemul ar putea permite mai multor producători să utilizeze aceeași infrastructură, reducând costurile și facilitând extinderea serviciului.

Primele mașini compatibile ar putea apărea în 2027

Potrivit informațiilor apărute în presa chineză, primele automobile dezvoltate în cadrul parteneriatului Huawei-CATL ar putea ajunge pe piață în 2027. Printre mărcile vizate se numără Epicland, proiectul realizat de Huawei împreună cu Dongfeng, dar și alte companii care utilizează tehnologiile inteligente ale gigantului chinez.

Epicland este considerată una dintre primele candidate pentru introducerea sistemului. Totuși, modelul exact care va beneficia de noua tehnologie nu a fost confirmat oficial. Acordul anunțat de companii stabilește direcția colaborării, dar nu include deocamdată un calendar ferm pentru lansarea comercială.

Huawei are deja o prezență importantă în industria auto din China, prin furnizarea de sisteme de asistență la conducere, senzori, soluții multimedia și tehnologii software. Compania a colaborat inclusiv la dezvoltarea unor automobile premium, iar Avatr 12, un model asociat cu Huawei și CATL, demonstrează amploarea acestor parteneriate.

Noua tehnologie vine într-un moment în care încărcarea rapidă a mașinilor electrice evoluează spectaculos. Unele modele pot recupera sute de kilometri de autonomie în numai câteva minute, ceea ce pune presiune pe companiile care dezvoltă stații de schimbare a bateriilor.

Totuși, soluția CATL are un avantaj important: automobilul primește un acumulator deja încărcat, fără să aștepte transferul energiei dintr-o stație de mare putere. În plus, șoferul nu trebuie să conecteze cabluri sau să supravegheze operațiunea.

Rămâne de văzut cât de repede va fi adoptat sistemul de producătorii auto și dacă tehnologia va ajunge și în Europa. Deocamdată, parteneriatul Huawei-CATL vizează în principal piața chineză. Dacă promisiunile vor fi respectate, schimbarea bateriei ar putea deveni o operațiune aproape la fel de rapidă ca o oprire obișnuită la benzinărie.