Mașini de poliție scoase la vânzare cu doar 5.000 de euro în Spania. SUV-uri Seat Arona și Ateca, cu ITP valabil și istoric de service. Merită cumpărate?

Potrivit publicației spaniole El Debate, oferta a fost promovată pe rețelele sociale de XPcar, o companie specializată în comercializarea automobilelor second-hand. Vehiculele provin dintr-un lot de foste autospeciale, însă instituția exactă care le-a utilizat anterior nu a fost confirmată.

Seat Arona și Ateca, foste mașini de poliție, vândute la prețuri surprinzător de mici

În Spania, autoritățile utilizează un parc auto considerabil, format din zeci de mii de vehicule aparținând Poliției Naționale, Gărzii Civile și structurilor locale.

Estimările prezentate de presa spaniolă indică între 40.000 și 50.000 de autospeciale aflate în serviciu. Dintre acestea, aproximativ 20.000 ar aparține Gărzii Civile, 15.000 Poliției Naționale, iar restul ar fi utilizate de diferite structuri locale.

Aceste cifre nu provin însă dintr-un inventar oficial complet, astfel că trebuie privite ca estimări.

Flotele instituțiilor publice sunt reînnoite periodic, iar automobilele retrase din serviciu pot ajunge pe piața second-hand, prin intermediul licitațiilor sau al companiilor specializate.

În acest caz, XPcar a achiziționat un lot de vehicule care par să fi aparținut unei structuri de poliție. Publicația spaniolă menționează inclusiv posibilitatea ca automobilele să fi fost utilizate de Mossos d’Esquadra, poliția regională din Catalonia, însă informația nu este confirmată.

Modelele oferite spre vânzare sunt Seat Arona și Seat Ateca, două SUV-uri populare ale constructorului spaniol.

Seat Arona este un crossover compact, conceput în special pentru deplasările urbane. Exemplarele din ofertă sunt descrise ca fiind echipate cu motoare pe benzină de aproximativ 120 CP. Seat Ateca este un SUV mai spațios, potrivit inclusiv pentru utilizarea familială, iar mașinile comercializate dispun de motorizări pe benzină de 150 CP.

Prețurile anunțate pornesc de la 5.000 de euro, însă suma reprezintă pragul minim al ofertei, nu neapărat prețul fiecărui automobil.

Potrivit informațiilor prezentate de vânzător, lotul s-a redus considerabil, iar la momentul publicării anunțului mai erau disponibile doar ultimele exemplare.

Mașinile au ITP valabil și pot fi revopsite pentru încă 1.000 de euro

Un aspect interesant al ofertei este faptul că automobilele sunt prezentate ca având documentația necesară și istoricul întreținerii.

Potrivit vânzătorului, vehiculele beneficiază de inspecția tehnică spaniolă, cunoscută drept ITV, valabilă la momentul comercializării.

În plus, cumpărătorii primesc istoricul de service, care poate oferi informații despre reviziile și intervențiile efectuate de-a lungul perioadei de utilizare.

Compania oferă și posibilitatea revopsirii automobilelor în alb, pentru un cost suplimentar de 1.000 de euro.

Astfel, o mașină cumpărată la prețul minim de 5.000 de euro ar ajunge la 6.000 de euro după revopsire, fără a lua în calcul eventualele taxe sau alte cheltuieli.

Această opțiune poate fi interesantă pentru persoanele care nu doresc să păstreze culorile specifice fostelor autospeciale de poliție.

În ceea ce privește echipamentele speciale, precum semnalele luminoase de pe plafon, publicația spaniolă presupune că acestea vor fi îndepărtate înaintea predării vehiculelor. Totuși, nu există o confirmare explicită privind toate modificările efectuate.

Pentru cumpărătorii interesați, este important ca mașinile să fie predate într-o configurație care permite circulația legală pe drumurile publice.

Merită să cumperi o fostă mașină de poliție? Avantajele și riscurile unei asemenea oferte

Prețul de 5.000 de euro poate părea foarte atractiv, mai ales pentru un SUV relativ modern. Totuși, istoricul de utilizare al unei mașini de poliție poate fi diferit de cel al unui automobil personal.

Autospecialele sunt folosite adesea în condiții solicitante, cu numeroase porniri și opriri, perioade lungi de funcționare la ralanti și deplasări în trafic urban aglomerat.

În anumite situații, acestea pot fi supuse unor accelerații puternice, frânări repetate și solicitări mecanice mai intense decât în cazul utilizării obișnuite.

Prin urmare, un kilometraj aparent rezonabil nu garantează automat o stare tehnică foarte bună. Potrivit specialiștilor, uzura reală a unei mașini second-hand trebuie evaluată prin verificarea motorului, transmisiei, suspensiei și componentelor de frânare.

De asemenea, fostele mașini de poliție pot prezenta urme ale echipamentelor instalate anterior, inclusiv modificări ale instalației electrice, găuri în elementele caroseriei sau intervenții asupra interiorului.

În cazul automobilelor Seat Arona și Ateca, documentele de întreținere reprezintă un avantaj, dar nu înlocuiesc o inspecție tehnică independentă.

Un alt aspect important este verificarea istoricului administrativ. În Spania, Direcția Generală de Trafic (DGT) permite solicitarea unor rapoarte oficiale despre vehicule, care pot include informații privind kilometrajul, inspecțiile tehnice, proprietarii anteriori și eventualele restricții administrative.

Înaintea unei asemenea achiziții, este recomandat să verifici și istoricul de daune al automobilului, folosind seria de șasiu.

Pot fi aduse în România fostele mașini de poliție din Spania?

În principiu, un automobil second-hand cumpărat din Spania poate fi adus și înmatriculat în România, cu respectarea procedurilor aplicabile vehiculelor provenite din alte state membre ale Uniunii Europene.

Totuși, pentru fostele autospeciale pot apărea verificări suplimentare privind echipamentele speciale, modificările constructive și conformitatea tehnică.

Inspecția ITV valabilă în Spania nu înlocuiește automat toate formalitățile necesare înmatriculării în România.

Înainte să achiziționezi un asemenea automobil, verifică documentele de proprietate, posibilitatea radierii pentru export și existența actelor tehnice necesare procedurilor de la Registrul Auto Român.

De asemenea, trebuie luate în calcul transportul din Spania, eventualele reparații, verificările tehnice și cheltuielile de înmatriculare.

Așa cum Playtech a explicat într-un ghid dedicat cumpărării mașinilor second-hand, verificarea documentelor și a stării mecanice este esențială pentru evitarea unor costuri neprevăzute.

Oferta XPcar demonstrează că pe piața automobilelor second-hand pot apărea oportunități neobișnuite. Un Seat Arona sau Ateca la 5.000 de euro poate reprezenta o achiziție interesantă, dar numai dacă starea tehnică, istoricul și costurile suplimentare justifică prețul.

În cazul fostelor mașini de poliție, trecutul vehiculului poate fi atât elementul care îl face atractiv, cât și principalul motiv pentru care cumpărătorul trebuie să fie atent.