Mașina tremură după schimbarea suporturilor de motor: montaj greșit, piese slabe sau altă cauză ascunsă
Schimbarea suporturilor de motor ar trebui, în mod normal, să reducă vibrațiile, nu să le amplifice. Dacă mașina tremură mai tare după această intervenție, ceva nu este în regulă. Poate fi vorba despre un montaj greșit, despre suporturi de calitate slabă, despre o piesă nepotrivită pentru motorizarea respectivă sau despre o problemă mai veche, mascată anterior de suporturile uzate.
Suporturile de motor au un rol esențial în confort și funcționare. Ele fixează motorul și cutia de viteze pe caroserie, dar în același timp absorb vibrațiile produse de propulsor. Când sunt uzate, motorul se mișcă excesiv, apar bătăi la plecarea de pe loc, smucituri la schimbarea treptelor sau vibrații în habitaclu. Când sunt noi, ar trebui să readucă ansamblul într-o poziție stabilă și să reducă mișcările nedorite.
Totuși, suporturile noi nu înseamnă automat confort mai bun. Dacă piesele sunt prea rigide, dacă nu sunt montate în poziția corectă sau dacă motorul rămâne tensionat pe prinderi, vibrațiile pot deveni mai evidente decât înainte. Uneori, șoferul simte tremurat în volan, scaun, pedalier sau caroserie, mai ales la ralanti, la plecare de pe loc sau când pornește climatizarea.
Montajul greșit, prima suspiciune după intervenție
Dacă tremuratul a apărut imediat după schimbarea suporturilor, primul lucru care trebuie verificat este montajul. Suporturile de motor nu sunt simple bucăți de cauciuc puse la întâmplare. Ele au poziții precise, sens de montaj, cupluri de strângere și uneori proceduri de aliniere. Dacă motorul este lăsat forțat într-o poziție incorectă, vibrațiile se transmit direct în caroserie.
O greșeală frecventă este strângerea suporturilor când motorul nu este așezat natural pe poziție. Dacă ansamblul motor cutie este susținut cu cricul, tras sau împins, iar șuruburile sunt strânse sub tensiune, suporturile noi pot lucra prost. În loc să absoarbă vibrațiile, ele devin un punct rigid prin care vibrația intră în caroserie.
De asemenea, trebuie verificat dacă toate suporturile au fost schimbate sau doar unul. Uneori, montarea unui suport nou lângă suporturi vechi și moi poate dezechilibra ansamblul. Motorul nu se mai mișcă uniform, iar vibrațiile se pot simți mai tare. La unele mașini, suportul motor, suportul cutiei și tamponul antibalans lucrează împreună. Dacă doar unul este nou, iar celelalte sunt uzate, problema nu dispare complet.
Altă posibilitate este folosirea unor șuruburi vechi unde producătorul recomandă șuruburi noi sau strângerea incorectă a prinderilor. Unele șuruburi sunt de tip stretch și nu ar trebui refolosite. Chiar dacă par detalii mici, la prinderile motorului toleranțele contează. O poziție ușor greșită poate schimba complet felul în care vibrațiile ajung în habitaclu.
Piesele slabe pot fi mai rele decât suporturile vechi
Nu toate suporturile aftermarket sunt egale. Unele sunt foarte apropiate de piesele originale, altele sunt prea rigide, prost turnate sau fabricate din cauciuc de calitate slabă. În special la motoarele diesel sau la propulsoarele în trei cilindri, diferența dintre o piesă bună și una ieftină se simte imediat. Motorul poate funcționa corect, dar habitaclul să tremure deranjant.
Suporturile originale sau cele de calitate echivalentă sunt proiectate să aibă o anumită elasticitate. Ele trebuie să țină motorul ferm, dar să filtreze vibrațiile. Dacă materialul este prea tare, mașina va părea mai „legată”, dar și mai zgomotoasă. Dacă este prea moale, motorul se va mișca prea mult și vor apărea smucituri.
La mașinile cu suporturi hidraulice, diferența de calitate este și mai importantă. Un suport hidraulic nu este doar cauciuc. Are lichid și camere interne care ajută la absorbția vibrațiilor. O piesă ieftină poate arăta similar, dar să nu lucreze la fel. Rezultatul este tremurat la ralanti, vibrație la accelerare sau zgomot la schimbarea treptelor.
Trebuie verificat și codul piesei. Două suporturi pot arăta aproape identic, dar să fie destinate unor motorizări diferite. Un suport pentru diesel poate avea altă rigiditate decât unul pentru benzină. Un suport pentru cutie automată poate fi diferit de unul pentru manuală. Dacă piesa este „aproape bună”, mașina poate merge, dar confortul va avea de suferit.
Când suporturile noi scot la iveală o altă problemă
Există și situația în care suporturile au fost schimbate corect, piesele sunt bune, dar mașina tot tremură. În acest caz, suporturile vechi poate că mascau o altă problemă. Când cauciucul era moale sau rupt, anumite vibrații erau absorbite haotic. După montarea unor suporturi ferme, vibrația reală a motorului ajunge mai clar în caroserie.
La diesel, tremuratul poate veni de la injectoare, volantă, ralanti instabil, compresie inegală sau probleme de alimentare. Un injector cu corecții mari poate face motorul să meargă neregulat la ralanti, iar suporturile noi doar transmit mai clar problema. La motoarele pe benzină, cauzele pot include bujii, bobine, clapetă murdară, admisie falsă sau aprindere imperfectă.
Volanta cu masă dublă este o altă piesă suspectă, mai ales dacă apar vibrații la ralanti, zgomote metalice, tremurat la pornire sau oprire și smucituri la plecare. Mulți șoferi schimbă suporturile de motor crezând că ele sunt cauza, dar problema reală poate fi în transmisie.
Nu trebuie ignorate nici tampoanele de eșapament, planetarele, cutia de viteze sau tampoanele antibalans. Dacă motorul este acum fixat mai ferm, o evacuare tensionată sau o planetară cu joc poate transmite vibrații noi. De aceea, investigația trebuie făcută pe tot ansamblul, nu doar pe suportul schimbat.
Cum verifici corect problema
Primul pas este comparația între situația de dinainte și cea de după reparație. Dacă tremuratul este complet nou, mergi înapoi la service și cere verificarea montajului. Motorul trebuie inspectat vizual la ralanti, la accelerări scurte și la trecerea din sarcină în frână de motor. Mișcările excesive sau tensionarea vizibilă pot indica o problemă de montaj.
Al doilea pas este verificarea codurilor pieselor și a mărcii folosite. Dacă suporturile sunt foarte ieftine sau nu sunt dedicate exact motorizării tale, există șanse mari ca ele să fie sursa vibrațiilor. Uneori, soluția reală este înlocuirea cu piese originale sau cu producători de calitate echivalentă.
Al treilea pas este slăbirea și reașezarea suporturilor conform procedurii, acolo unde este posibil. În unele cazuri, motorul trebuie susținut, poziționat corect și apoi strâns la cuplu. O simplă reașezare poate reduce semnificativ vibrațiile dacă problema era tensiunea în prinderi.
Dacă toate acestea sunt în regulă, trebuie făcută diagnoză pe motor și transmisie. Corecțiile injectoarelor, turația de ralanti, erorile de aprindere, starea volantei, planetarele și evacuarea pot spune mai mult decât pare. Important este să nu presupui automat că „așa fac suporturile noi”. O ușoară rigidizare poate fi normală câteva zile, dar un tremurat puternic după schimbarea suporturilor nu trebuie acceptat ca normalitate.