Mașina tremură după schimbarea suporturilor de motor: montaj greșit, piese slabe sau altă cauză ascunsă

Totuși, suporturile noi nu înseamnă automat confort mai bun. Dacă piesele sunt prea rigide, dacă nu sunt montate în poziția corectă sau dacă motorul rămâne tensionat pe prinderi, vibrațiile pot deveni mai evidente decât înainte. Uneori, șoferul simte tremurat în volan, scaun, pedalier sau caroserie, mai ales la ralanti, la plecare de pe loc sau când pornește climatizarea.

Montajul greșit, prima suspiciune după intervenție

Dacă tremuratul a apărut imediat după schimbarea suporturilor, primul lucru care trebuie verificat este montajul. Suporturile de motor nu sunt simple bucăți de cauciuc puse la întâmplare. Ele au poziții precise, sens de montaj, cupluri de strângere și uneori proceduri de aliniere. Dacă motorul este lăsat forțat într-o poziție incorectă, vibrațiile se transmit direct în caroserie.

O greșeală frecventă este strângerea suporturilor când motorul nu este așezat natural pe poziție. Dacă ansamblul motor cutie este susținut cu cricul, tras sau împins, iar șuruburile sunt strânse sub tensiune, suporturile noi pot lucra prost. În loc să absoarbă vibrațiile, ele devin un punct rigid prin care vibrația intră în caroserie.

De asemenea, trebuie verificat dacă toate suporturile au fost schimbate sau doar unul. Uneori, montarea unui suport nou lângă suporturi vechi și moi poate dezechilibra ansamblul. Motorul nu se mai mișcă uniform, iar vibrațiile se pot simți mai tare. La unele mașini, suportul motor, suportul cutiei și tamponul antibalans lucrează împreună. Dacă doar unul este nou, iar celelalte sunt uzate, problema nu dispare complet.

Altă posibilitate este folosirea unor șuruburi vechi unde producătorul recomandă șuruburi noi sau strângerea incorectă a prinderilor. Unele șuruburi sunt de tip stretch și nu ar trebui refolosite. Chiar dacă par detalii mici, la prinderile motorului toleranțele contează. O poziție ușor greșită poate schimba complet felul în care vibrațiile ajung în habitaclu.

Piesele slabe pot fi mai rele decât suporturile vechi

Nu toate suporturile aftermarket sunt egale. Unele sunt foarte apropiate de piesele originale, altele sunt prea rigide, prost turnate sau fabricate din cauciuc de calitate slabă. În special la motoarele diesel sau la propulsoarele în trei cilindri, diferența dintre o piesă bună și una ieftină se simte imediat. Motorul poate funcționa corect, dar habitaclul să tremure deranjant.

Suporturile originale sau cele de calitate echivalentă sunt proiectate să aibă o anumită elasticitate. Ele trebuie să țină motorul ferm, dar să filtreze vibrațiile. Dacă materialul este prea tare, mașina va părea mai „legată”, dar și mai zgomotoasă. Dacă este prea moale, motorul se va mișca prea mult și vor apărea smucituri.