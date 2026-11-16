Manualul mașinii sau al instalației montate ulterior îți spune cum sunt semnalizate modurile și ce este așteptat. Dacă ai cumpărat automobilul folosit, află și dacă instalația este cea din fabrică sau a fost montată ulterior. Faptul că o altă mașină cu același motor nu comută în aceleași condiții nu este suficient pentru un verdict. Cu toate acestea, dacă trecerea a început recent, dacă acum se produce și la o accelerație obișnuită ori dacă apare împreună cu un semnal acustic, un mesaj sau o smucitură, nu presupune că ai descoperit doar o funcție descrisă în manual.

Ce urmărește diagnoza atunci când presiunea scade sub sarcină

La ralanti, motorul cere puțin combustibil, astfel încât un filtru de GPL încărcat sau un regulator care nu mai livrează debitul cerut pot trece neobservate. La urcare sau când accelerezi puternic, consumul momentan crește. Dacă presiunea gazului coboară sub pragul prevăzut, unele calculatoare opresc alimentarea cu GPL și folosesc benzina. Pot conta și nivelul mic din rezervor, funcționarea reductorului pe instalațiile cu vaporizare, temperatura acestuia sau semnalul senzorului de presiune. O valoare citită doar la ralanti nu îți arată ce se întâmplă când apare problema.

Cere un test controlat, cu înregistrarea presiunii GPL, a sarcinii și a temperaturilor relevante în momentul trecerii. Întreabă dacă sistemul a indicat o comutare programată sau a înregistrat o abatere de presiune. Dacă motorul ezită și pe benzină, spune acest lucru de la început: problema poate ține de aprindere sau de funcționarea motorului, nu doar de circuitul gazului. Nu ajusta pragurile instalației pentru a o obliga să rămână pe GPL și nu reproduce o pierdere de putere în timpul unei depășiri. Un test făcut în atelier sau în condiții controlate poate separa o protecție justificată de o lipsă de debit fără să transforme drumul într-o probă de diagnostic.