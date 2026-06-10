Mașina se lasă într-o parte după o noapte de stat: arc, amortizor sau presiune roată, ce verifici prima dată

Cele mai frecvente cauze sunt presiunea incorectă într-o anvelopă, un arc slăbit sau rupt, o problemă la amortizor sau o bucșă care permite poziționarea greșită a suspensiei. Ordinea verificărilor contează, pentru că poți exclude rapid cauzele simple înainte să ajungi la piese mai scumpe.

Presiunea în roți și terenul pe care parchezi sunt primele lucruri de verificat

Primul pas este să muți mașina pe o suprafață cât mai dreaptă. Nu evalua poziția caroseriei pe bordură, pe pietriș, pe o pantă sau într-o parcare cu rigole. O diferență de câțiva centimetri în asfalt poate face ca mașina să pară înclinată. După ce o așezi pe teren drept, privește-o din față, din spate și din lateral, apoi compară distanța dintre aripă și anvelopă pe fiecare parte.

A doua verificare este presiunea în roți. O anvelopă cu presiune mult mai mică poate coborî vizibil colțul mașinii, mai ales dacă vorbim despre o pierdere lentă peste noapte. Nu te baza doar pe ochi, pentru că unele anvelope par relativ normale chiar și când sunt subumflate. Folosește un manometru sau mergi la o pompă și verifică toate cele patru roți la rece.

Dacă o roată este mai moale, caută cauza. Poate fi un cui, o valvă care pierde aer, o jantă ușor lovită sau o etanșare slabă între anvelopă și jantă. Umflarea temporară rezolvă doar simptomul. Dacă pierderea revine după o zi sau după o noapte, roata trebuie verificată la vulcanizare. O anvelopă cu presiune mică nu afectează doar înălțimea mașinii, ci și stabilitatea, frânarea și uzura cauciucului.

Merită verificată și încărcătura. Un portbagaj plin cu obiecte grele pe o parte, scule, saci, recipiente sau echipamente poate modifica poziția mașinii. La fel, un rezervor plin poate influența ușor postura, în funcție de amplasare, dar nu ar trebui să creeze o diferență mare. Dacă după golirea portbagajului mașina revine la normal, problema nu este suspensia, ci distribuția greutății.

O comparație utilă este măsurarea distanței de la sol la un punct fix al caroseriei sau de la centrul roții la marginea aripii. Măsurarea de la sol poate fi influențată de presiunea în anvelope, în timp ce distanța de la centrul roții la aripă arată mai bine poziția suspensiei. Dacă diferența rămâne clară pe aceeași parte, treci la verificarea componentelor mecanice.

Arcul este suspectul principal când diferența rămâne constantă

Dacă presiunea este corectă, terenul este drept și mașina rămâne lăsată pe un colț, arcul suspensiei devine unul dintre suspecții principali. Un arc poate slăbi în timp sau se poate rupe, uneori chiar la extremitate, acolo unde ruptura nu este imediat vizibilă. Mașina poate continua să circule, dar poziția caroseriei se schimbă, iar comportamentul pe denivelări devine diferit.