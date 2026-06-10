Mașina se lasă într-o parte după o noapte de stat: arc, amortizor sau presiune roată, ce verifici prima dată
O mașină care pare lăsată într-o parte după o noapte de stat poate produce imediat îngrijorare. Când o vezi dimineața în parcare, cu un colț mai jos decât celelalte, primul gând poate fi că s-a rupt ceva la suspensie. Uneori, problema este într-adevăr serioasă. Alteori, cauza este mult mai simplă: o roată cu presiune scăzută, o parcare pe teren denivelat sau încărcătură distribuită prost.
Important este să nu tragi concluzii doar dintr-o privire. Mașinile nu stau perfect simetric pe orice suprafață, iar diferențele mici pot părea mai mari dacă asfaltul este în pantă sau dacă roata este într-o adâncitură. Totuși, dacă diferența este vizibilă, se repetă pe teren drept și apare după staționare, verificarea trebuie făcută metodic.
Cele mai frecvente cauze sunt presiunea incorectă într-o anvelopă, un arc slăbit sau rupt, o problemă la amortizor sau o bucșă care permite poziționarea greșită a suspensiei. Ordinea verificărilor contează, pentru că poți exclude rapid cauzele simple înainte să ajungi la piese mai scumpe.
Presiunea în roți și terenul pe care parchezi sunt primele lucruri de verificat
Primul pas este să muți mașina pe o suprafață cât mai dreaptă. Nu evalua poziția caroseriei pe bordură, pe pietriș, pe o pantă sau într-o parcare cu rigole. O diferență de câțiva centimetri în asfalt poate face ca mașina să pară înclinată. După ce o așezi pe teren drept, privește-o din față, din spate și din lateral, apoi compară distanța dintre aripă și anvelopă pe fiecare parte.
A doua verificare este presiunea în roți. O anvelopă cu presiune mult mai mică poate coborî vizibil colțul mașinii, mai ales dacă vorbim despre o pierdere lentă peste noapte. Nu te baza doar pe ochi, pentru că unele anvelope par relativ normale chiar și când sunt subumflate. Folosește un manometru sau mergi la o pompă și verifică toate cele patru roți la rece.
Dacă o roată este mai moale, caută cauza. Poate fi un cui, o valvă care pierde aer, o jantă ușor lovită sau o etanșare slabă între anvelopă și jantă. Umflarea temporară rezolvă doar simptomul. Dacă pierderea revine după o zi sau după o noapte, roata trebuie verificată la vulcanizare. O anvelopă cu presiune mică nu afectează doar înălțimea mașinii, ci și stabilitatea, frânarea și uzura cauciucului.
Merită verificată și încărcătura. Un portbagaj plin cu obiecte grele pe o parte, scule, saci, recipiente sau echipamente poate modifica poziția mașinii. La fel, un rezervor plin poate influența ușor postura, în funcție de amplasare, dar nu ar trebui să creeze o diferență mare. Dacă după golirea portbagajului mașina revine la normal, problema nu este suspensia, ci distribuția greutății.
O comparație utilă este măsurarea distanței de la sol la un punct fix al caroseriei sau de la centrul roții la marginea aripii. Măsurarea de la sol poate fi influențată de presiunea în anvelope, în timp ce distanța de la centrul roții la aripă arată mai bine poziția suspensiei. Dacă diferența rămâne clară pe aceeași parte, treci la verificarea componentelor mecanice.
Arcul este suspectul principal când diferența rămâne constantă
Dacă presiunea este corectă, terenul este drept și mașina rămâne lăsată pe un colț, arcul suspensiei devine unul dintre suspecții principali. Un arc poate slăbi în timp sau se poate rupe, uneori chiar la extremitate, acolo unde ruptura nu este imediat vizibilă. Mașina poate continua să circule, dar poziția caroseriei se schimbă, iar comportamentul pe denivelări devine diferit.
Un arc rupt poate produce și zgomote: pocnituri la virare, bătăi la denivelări, scârțâituri sau sunete metalice scurte. Totuși, există situații în care ruptura este discretă și singurul semn evident este înălțimea mai mică pe o parte. De aceea, verificarea vizuală pe elevator este importantă. Capătul arcului trebuie inspectat atent, nu doar privit rapid din exterior.
Amortizorul este adesea confundat cu arcul, dar rolurile lor sunt diferite. Arcul susține greutatea mașinii, în timp ce amortizorul controlează mișcarea arcului. Un amortizor defect nu coboară de obicei permanent mașina într-o parte, decât dacă există o problemă mecanică asociată la prinderi sau la ansamblul suspensiei. În schimb, un amortizor uzat poate face mașina să se balanseze, să piardă aderență pe denivelări sau să aibă scurgeri de ulei.
Totuși, amortizorul trebuie verificat dacă mașina pare instabilă, dacă se lasă excesiv la frânare sau dacă revine greu după apăsarea pe colțul respectiv. Un test simplu, prin apăsarea caroseriei, poate oferi un indiciu, dar nu este suficient pentru diagnostic complet. O verificare reală presupune inspectarea scurgerilor, a prinderilor, a flanșelor și, ideal, testarea eficienței pe stand.
Bucșele și elementele de prindere pot contribui și ele la poziția incorectă. O bucșă de braț foarte uzată poate permite roții să stea ușor deplasată, iar o flanșă sau un tampon deteriorat poate modifica poziția ansamblului. Aceste probleme sunt mai greu de văzut fără ridicarea mașinii și fără forțarea controlată a pieselor cu un levier.
Nu continua să circuli mult timp dacă mașina este vizibil lăsată într-o parte. Chiar dacă se conduce aparent normal, geometria poate fi afectată, anvelopele se pot uza neuniform, iar stabilitatea la frânare sau în viraje poate scădea. Începe cu verificările simple: teren drept, presiune, încărcătură. Dacă diferența rămâne, mergi la service pentru inspectarea arcurilor, amortizoarelor, bucșelor și prinderilor. Când mașina stă strâmb, nu este doar o problemă estetică, ci un semn că ceva trebuie verificat înainte să devină mai scump.