Mașina lui Iron Man din „The Avengers” este scoasă la vânzare. Arată ca un supercar din viitor, dar ascunde un secret vechi de 35 de ani

Licitația este organizată pe platforma Cars & Bids, iar oferta finală va fi stabilită pe 31 octombrie 2026. Potrivit anunțului oficial Acura, mașina va fi prezentată publicului și la evenimentul Las Vegas Concours, unde va fi desemnat câștigătorul licitației. Deși automobilul este perfect funcțional, viitorul proprietar va avea parte de o limitare importantă: nu îl va putea conduce legal pe drumurile publice.

De la Audi R8 la Acura NSX. Supercarul creat special pentru Tony Stark

Fanii Marvel își amintesc probabil că Tony Stark era asociat în primele filme „Iron Man” cu modelele Audi R8. În „The Avengers”, lansat în 2012, miliardarul și inventatorul excentric apare însă la volanul unui Acura NSX Roadster spectaculos, în scena de final, alături de Bruce Banner, personajul interpretat de Mark Ruffalo.

Automobilul nu era un model de serie, ci o creație realizată special pentru film. Designerii de la Acura Advanced Design Studio din Los Angeles au conceput exteriorul, iar compania Trans FX din California s-a ocupat de construcția efectivă. Rezultatul a fost un roadster cu linii agresive, aspect futurist și o caroserie vopsită într-o nuanță numită Hot Rod Red, inspirată de armura celebrului Iron Man.

Designul a anticipat aspectul celei de-a doua generații Acura NSX, care avea să intre în producție abia în 2016. Mai interesant este că această generație nu a fost comercializată într-o versiune roadster, ceea ce face exemplarul construit pentru Marvel cu atât mai special.

Modelul poartă inclusiv plăcuța de înmatriculare „STARK 33”, utilizată la filmări. Este unul dintre acele detalii care transformă automobilul într-o piesă de colecție pentru fanii universului Marvel și ai personajului Iron Man.

Sub caroseria futuristă se ascunde o mașină din 1991

Deși arată ca un supercar modern, Acura NSX Roadster este construit pe baza unui model original din 1991. La momentul filmărilor pentru „The Avengers”, noua generație NSX nu era încă disponibilă, așa că producătorii au folosit un exemplar din prima generație, modificat radical pentru a obține aspectul dorit.

Caroseria a fost realizată manual din rășină și fibră de sticlă. Designerii au modificat complet silueta automobilului, au eliminat plafonul și au montat jante de 18 inci pe față și 20 de inci pe spate. Parbrizul provine de la un Chrysler PT Cruiser, iar farurile sunt doar elemente decorative. În schimb, stopurile LED din spate sunt funcționale.

Interiorul trădează cel mai bine vârsta reală a mașinii. Bordul provine în mare parte de la NSX-ul original, cu butoane fizice, instrumente analogice și consola centrală specifică anilor ’90. Scaunele au fost înlocuite cu unele sport, dar habitaclul este mult mai apropiat de un automobil clasic decât de tehnologia futuristă pe care Tony Stark o folosea în filme.

De altfel, prima generație Acura NSX este considerată unul dintre cele mai emblematice supercaruri japoneze, fiind apreciată pentru combinația dintre performanță, fiabilitate și inginerie avansată.

Motor V6, cutie manuală și peste 400.000 de kilometri la bord

Surprizele continuă și sub capota automobilului. În locul sistemului de propulsie hibrid al generației moderne NSX, mașina din „The Avengers” păstrează motorul original V6 VTEC de 3,0 litri, aspirat natural. Acesta dezvoltă aproximativ 270 de cai-putere și este cuplat la o cutie de viteze manuală cu cinci trepte, care transmite puterea către roțile din spate.

Un detaliu neobișnuit pentru un automobil de colecție este kilometrajul. Odometrul indică aproximativ 252.200 de mile, echivalentul a peste 405.000 de kilometri. Valoarea reală a rulajului nu este însă garantată.

Mașina prezintă și câteva imperfecțiuni, inclusiv zgârieturi fine, deteriorări ale vopselei și urme de uzură în habitaclu. Cu toate acestea, autenticitatea și legătura directă cu filmul Marvel îi conferă o valoare specială, dincolo de starea sa tehnică.

Cât costă mașina lui Iron Man și de ce nu poate circula pe stradă

Licitația se desfășoară fără preț minim de rezervă, iar interesul colecționarilor este deja ridicat. La momentul relatării Carscoops, cea mai mare ofertă ajunsese la 98.500 de dolari, existând posibilitatea ca prețul final să depășească pragul de 100.000 de dolari.

Totuși, cumpărătorul trebuie să accepte o condiție importantă. Automobilul este clasificat drept prototip de producător și recuzită cinematografică. Nu poate fi înmatriculat și nici utilizat legal pe drumurile publice, fiind vândut pe baza unui document de transfer al proprietății, fără garanțiile obișnuite ale unei mașini de serie.

Practic, viitorul proprietar va cumpăra mai degrabă o piesă autentică din istoria cinematografiei decât un supercar pe care să îl folosească zilnic.

Acura a confirmat că suma obținută din licitație va fi direcționată către o organizație caritabilă aleasă de comun acord cu cumpărătorul. Producătorul va face și o contribuție către Sundance Institute, organizație care sprijină cineaștii independenți.

Vânzarea vine într-un moment interesant pentru fanii Marvel, înaintea lansării „Avengers: Doomsday”, programată pentru decembrie 2026. Filmul marchează revenirea lui Robert Downey Jr. în universul Marvel, însă de această dată în rolul antagonistului Doctor Doom.

Pentru colecționari, Acura NSX Roadster reprezintă o ocazie rară de a deține un obiect care a apărut efectiv pe marele ecran. Iar faptul că sub exteriorul futurist se ascunde un automobil japonez de 35 de ani face povestea și mai interesantă. Până la urmă, chiar și mașina lui Tony Stark are un trecut pe care tehnologia nu îl poate ascunde.