Mașina Lego care a făcut istorie la Goodwood: Koenigsegg în mărime naturală a prins peste 100 km/oră

La volan s-a aflat Markus Lundh, pilot de teste Koenigsegg, același om care a condus modelul real Sadair’s Spear într-un record pe urcarea de la Goodwood în 2025. De această dată, însă, provocarea nu a fost doar viteza, ci și faptul că mașina era o construcție Lego uriașă, funcțională și suficient de solidă pentru a rula în condiții reale.

Un record spectaculos pentru o mașină construită din Lego

Koenigsegg-ul realizat de Lego a ajuns la 69 mph, mai mult decât dublu față de precedentul record de viteză pentru un vehicul Lego Technic drivable de mari dimensiuni. Recordul anterior era de 31 mph, adică aproximativ 50 km/h, ceea ce face ca noua performanță să fie cu atât mai impresionantă.

Construcția a fost realizată din 327.906 elemente individuale și cântărește aproximativ 1.800 de kilograme. Interesant este că doar aproximativ 400 de kilograme din masa totală provin efectiv din piesele Lego, restul fiind necesar pentru structura tehnică, sistemele funcționale și componentele care au permis vehiculului să fie condus în siguranță.

Dezvoltarea și construcția au necesitat peste 9.400 de ore de muncă, iar echipa nu s-a oprit la aspectul exterior. Mașina are uși funcționale, o secțiune spate mobilă, o cheie în stil Koenigsegg și chiar o funcție inspirată de celebrul Ghost Mode al producătorului suedez.

Rezultatul este mai mult decât o cascadorie de marketing. Este o demonstrație de inginerie, design și ambiție creativă, exact în stilul proiectelor Lego Technic de top. Faptul că o astfel de construcție poate depăși 100 km/h arată cât de departe poate fi dusă granița dintre jucărie, machetă și vehicul funcțional.

Noul set Lego Technic nu este deloc pentru copii mici

În paralel cu versiunea în mărime naturală, Lego lansează și setul Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar, o construcție Technic de 4.104 piese. Modelul nu este gândit ca o jucărie simplă, ci ca o piesă de colecție pentru pasionații de mașini, inginerie și supercaruri.

Setul include un motor V8, o cutie de viteze funcțională cu nouă trepte, suspensie Triplex pe față și pe spate, direcție, acoperiș detașabil și un indicator de treaptă care arată vizual raportul selectat. Sunt detalii care transformă modelul într-o reproducere tehnică ambițioasă, nu doar într-o caroserie spectaculoasă din plastic.