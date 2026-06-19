Mașina Lego care a făcut istorie la Goodwood: Koenigsegg în mărime naturală a prins peste 100 km/oră
Lego a dus ideea de construcție spectaculoasă la un nivel greu de imaginat: a creat o mașină Koenigsegg Sadair’s Spear în mărime naturală, funcțională, capabilă să fie condusă și suficient de rapidă încât să stabilească un nou record. Modelul construit din sute de mii de piese a urcat celebra pistă de la Goodwood și a atins 69 mph, adică aproximativ 111 km/h, devenind cea mai rapidă mașină Lego drivable realizată până acum.
Proiectul a fost creat pentru a marca lansarea noului set Lego Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar, un model la scară 1:8 care intră în seria Ultimate Car Concept. În loc să se limiteze la o prezentare clasică, Lego și Koenigsegg au ales o demonstrație mult mai spectaculoasă: au construit o versiune full-size, au pus-o pe roți și au trimis-o pe traseul de la Goodwood.
La volan s-a aflat Markus Lundh, pilot de teste Koenigsegg, același om care a condus modelul real Sadair’s Spear într-un record pe urcarea de la Goodwood în 2025. De această dată, însă, provocarea nu a fost doar viteza, ci și faptul că mașina era o construcție Lego uriașă, funcțională și suficient de solidă pentru a rula în condiții reale.
Un record spectaculos pentru o mașină construită din Lego
Koenigsegg-ul realizat de Lego a ajuns la 69 mph, mai mult decât dublu față de precedentul record de viteză pentru un vehicul Lego Technic drivable de mari dimensiuni. Recordul anterior era de 31 mph, adică aproximativ 50 km/h, ceea ce face ca noua performanță să fie cu atât mai impresionantă.
Construcția a fost realizată din 327.906 elemente individuale și cântărește aproximativ 1.800 de kilograme. Interesant este că doar aproximativ 400 de kilograme din masa totală provin efectiv din piesele Lego, restul fiind necesar pentru structura tehnică, sistemele funcționale și componentele care au permis vehiculului să fie condus în siguranță.
Dezvoltarea și construcția au necesitat peste 9.400 de ore de muncă, iar echipa nu s-a oprit la aspectul exterior. Mașina are uși funcționale, o secțiune spate mobilă, o cheie în stil Koenigsegg și chiar o funcție inspirată de celebrul Ghost Mode al producătorului suedez.
Rezultatul este mai mult decât o cascadorie de marketing. Este o demonstrație de inginerie, design și ambiție creativă, exact în stilul proiectelor Lego Technic de top. Faptul că o astfel de construcție poate depăși 100 km/h arată cât de departe poate fi dusă granița dintre jucărie, machetă și vehicul funcțional.
Noul set Lego Technic nu este deloc pentru copii mici
În paralel cu versiunea în mărime naturală, Lego lansează și setul Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar, o construcție Technic de 4.104 piese. Modelul nu este gândit ca o jucărie simplă, ci ca o piesă de colecție pentru pasionații de mașini, inginerie și supercaruri.
Setul include un motor V8, o cutie de viteze funcțională cu nouă trepte, suspensie Triplex pe față și pe spate, direcție, acoperiș detașabil și un indicator de treaptă care arată vizual raportul selectat. Sunt detalii care transformă modelul într-o reproducere tehnică ambițioasă, nu doar într-o caroserie spectaculoasă din plastic.
Unul dintre cele mai interesante elemente este funcția Ghost Mode, care permite deschiderea simultană a panourilor caroseriei, rotirea ușilor dihedral synchro-helix specifice Koenigsegg și plierea oglinzilor printr-o singură acțiune. Pentru fanii Lego Technic, acesta este exact tipul de mecanism care face diferența între un set obișnuit și unul memorabil.
Lego Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar va fi disponibil pentru membrii Lego Insiders din 1 iulie, iar lansarea generală este programată pentru 4 iulie. Prețul anunțat pentru piața din SUA este de 449,99 dolari, ceea ce îl plasează în zona seturilor premium.
Când marketingul devine spectacol de inginerie
Parteneriatul dintre Lego și Koenigsegg funcționează tocmai pentru că ambele branduri se bazează pe aceeași idee: fascinația pentru mecanisme complexe, performanță și soluții tehnice spectaculoase. Koenigsegg este cunoscut pentru supercaruri extreme, iar Lego Technic încearcă de ani buni să reproducă, la scară redusă, complexitatea unor astfel de mașini.
Versiunea full-size a lui Sadair’s Spear duce această relație într-o zonă aproape absurdă, dar extrem de eficientă vizual. O mașină Lego în mărime naturală, care poate fi condusă și care ajunge la 111 km/h pe un traseu legendar, este genul de imagine care rămâne în minte mult timp după lansarea setului.
Într-o piață în care producătorii concurează tot mai mult prin experiențe, nu doar prin produse, Lego a reușit să transforme un set de colecție într-un eveniment. Noul Koenigsegg Technic nu este doar o machetă scumpă, ci pretextul pentru una dintre cele mai spectaculoase demonstrații Lego de până acum.
Iar recordul de la Goodwood arată un lucru simplu: uneori, cea mai rapidă mașină nu trebuie să fie făcută din fibră de carbon ca să atragă toate privirile. Uneori, poate fi construită din Lego.