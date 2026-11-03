Marvel își construiește noua echipă „X-Men”. Cine ar putea deveni Iceman și ce actori celebri se pregătesc să intre în universul mutanților
Universul cinematografic Marvel se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări din ultimii ani. După o lungă perioadă în care X-Men au existat în principal în propriile producții cinematografice, studioul construiește o nouă echipă de mutanți, destinată să joace un rol major în viitorul francizei. Un nou nume ar putea intra în distribuție: Ben Wang, actorul cunoscut din „Karate Kid: Legends”, se află în negocieri pentru interpretarea personajului Iceman.
Potrivit TheWrap, informația a apărut pe 2 noiembrie 2026, iar actorul ar putea deveni Bobby Drake, unul dintre membrii fondatori ai echipei X-Men din benzile desenate Marvel. Filmul este pregătit pentru lansarea în cinematografe pe 5 mai 2028 și va fi regizat de Jake Schreier, cunoscut pentru „Thunderbolts*”.
Ben Wang ar putea deveni noul Iceman
Ben Wang a devenit cunoscut publicului internațional datorită rolului principal din „Karate Kid: Legends”, dar și prin participarea la producții precum „The Long Walk”.
Actorul a apărut și în universul „The Hunger Games”, ceea ce îi consolidează prezența în francize cinematografice importante.
În cazul în care negocierile se vor finaliza, Wang îl va interpreta pe Bobby Drake, cunoscut drept Iceman, un mutant capabil să controleze temperaturile scăzute și să genereze structuri de gheață.
Personajul a apărut pentru prima dată în benzile desenate în 1963, fiind creat de Stan Lee și Jack Kirby.
Iceman face parte din echipa originală X-Men, alături de Cyclops, Jean Grey, Beast și Angel. În filmele realizate anterior de 20th Century Fox, personajul a fost interpretat de Shawn Ashmore.
Noua versiune Marvel va reprezenta o reinterpretare a personajului și ar putea introduce o perspectivă diferită asupra relațiilor dintre mutanți.
Deocamdată, participarea lui Ben Wang nu a fost confirmată oficial printr-un anunț al studioului. Informațiile indică existența unor negocieri, nu semnarea definitivă a contractului.
Cine face parte din noua generație de mutanți Marvel
Proiectul „X-Men” începe să contureze o distribuție care combină actori tineri cu nume deja cunoscute la Hollywood.
Potrivit informațiilor publicate de TheWrap, Sadie Sink este asociată cu rolul Jean Grey, iar Kit Connor ar urma să îl interpreteze pe Cyclops.
Asa Germann este menționat pentru rolul Angel, în timp ce Christopher Abbott ar urma să devină profesorul Charles Xavier, fondatorul și mentorul echipei.
Un alt nume important este Adam Driver, asociat cu personajul negativ Mister Sinister.
Distribuția raportată mai include actrițe precum Inde Navarrette, Samara Weaving și Maya Boyd, care ar urma să interpreteze personaje cunoscute din universul mutanților.
Toate aceste alegeri sugerează intenția studioului de a construi o echipă nouă, cu potențial de dezvoltare pe parcursul mai multor filme.
În ultimele luni, informațiile despre noua generație „X-Men” au devenit tot mai frecvente, alimentând speculațiile privind viitorul universului Marvel.
Regizorul Jake Schreier are deja experiență în coordonarea unor producții cu distribuții numeroase, iar activitatea sa la „Thunderbolts*” îl recomandă pentru un proiect construit în jurul unei echipe de supereroi.
Cum se va integra noul film în universul Marvel
Rebootul „X-Men” este programat să apară după „Avengers: Secret Wars”, filmul-eveniment care ar putea produce schimbări importante în structura universului cinematografic Marvel.
În benzile desenate, povestea „Secret Wars” a permis reorganizarea mai multor elemente ale continuității Marvel, oferind un cadru pentru introducerea unor versiuni diferite ale personajelor.
O abordare similară ar putea explica integrarea mutanților în universul cinematografic principal, după ani în care aceștia au fost asociați cu o continuitate separată.
Totuși, detaliile exacte ale scenariului nu au fost dezvăluite, astfel încât nu este clar ce legătură va exista între noua echipă și personajele interpretate în trecut de Hugh Jackman, Patrick Stewart sau Ian McKellen.
Moștenirea acestor actori rămâne importantă pentru franciză. Patrick Stewart, de exemplu, a devenit un simbol al personajului Charles Xavier și al seriei „X-Men”, fiind cunoscut și pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din „Star Trek”.
Pentru Marvel, noul film reprezintă o oportunitate de a construi o poveste accesibilă unei generații care nu a crescut neapărat cu producțiile originale.
Dacă negocierile cu Ben Wang se vor încheia favorabil, Iceman va deveni încă o piesă importantă în această nouă formulă.
Premiera este programată pentru 5 mai 2028, însă distribuția finală și detaliile scenariului rămân subiecte asupra cărora Marvel nu a oferit încă toate confirmările oficiale.