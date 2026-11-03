Marvel își construiește noua echipă „X-Men”. Cine ar putea deveni Iceman și ce actori celebri se pregătesc să intre în universul mutanților

Universul cinematografic Marvel se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări din ultimii ani. După o lungă perioadă în care X-Men au existat în principal în propriile producții cinematografice, studioul construiește o nouă echipă de mutanți, destinată să joace un rol major în viitorul francizei. Un nou nume ar putea intra în distribuție: Ben Wang, actorul cunoscut din „Karate Kid: Legends”, se află în negocieri pentru interpretarea personajului Iceman.

Potrivit TheWrap, informația a apărut pe 2 noiembrie 2026, iar actorul ar putea deveni Bobby Drake, unul dintre membrii fondatori ai echipei X-Men din benzile desenate Marvel. Filmul este pregătit pentru lansarea în cinematografe pe 5 mai 2028 și va fi regizat de Jake Schreier, cunoscut pentru „Thunderbolts*”.