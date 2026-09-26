Martorul din bord pe care șoferii nu ar trebui să-l ignore înainte de venirea frigului. Ce poate anunța aprinderea lui
Primele dimineți reci ale toamnei pot aduce și o surpriză pentru șoferi: un martor care se aprinde aparent fără motiv în bord, deși mașina nu dă semne că ar avea o defecțiune. Este vorba despre indicatorul sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri, cunoscut drept TPMS.
Aprinderea acestuia nu trebuie ignorată, mai ales în perioada în care temperaturile încep să scadă. Martorul poate indica faptul că una sau mai multe anvelope au o presiune prea mică, dar poate semnala și o pierdere de aer provocată de o pană lentă, o problemă la valvă sau, în anumite situații, o defecțiune a sistemului de monitorizare.
TPMS are rolul de a avertiza șoferul atunci când apare o scădere importantă a presiunii într-un pneu. Sistemele de acest tip sunt obligatorii pentru autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană din noiembrie 2014.
De ce se poate aprinde martorul când vine frigul
Presiunea din anvelope este influențată de temperatură. Din acest motiv, odată cu răcirea vremii, valorile măsurate pot fi mai mici decât cele observate în zilele calde. Situația poate deveni evidentă mai ales dimineața, după ce mașina a stat mai multe ore afară.
Dacă presiunea ajunge sub pragul stabilit de sistemul mașinii, martorul TPMS se poate aprinde. Michelin arată că, în cazul anumitor sisteme, avertizarea apare atunci când presiunea a scăzut cu aproximativ 20% față de valoarea recomandată. Tocmai de aceea, șoferii nu ar trebui să aștepte apariția martorului pentru a verifica pneurile.
Presiunea corectă nu este aceeași pentru toate mașinile. Valoarea stabilită de producător poate fi găsită, în general, pe eticheta de pe ușa șoferului, pe clapeta rezervorului sau în manualul automobilului. Valorile înscrise pe flancul anvelopei nu trebuie confundate cu presiunea recomandată pentru mașina respectivă.
Martorul poate ascunde și o problemă a anvelopei
Scăderea temperaturii nu este singura explicație posibilă. Dacă o anvelopă pierde constant presiune, cauza poate fi o perforație produsă, de exemplu, de un cui, o valvă care nu mai etanșează corespunzător sau chiar probleme asociate unei jante vechi ori corodate.
De aceea, simpla umflare a anvelopei nu rezolvă neapărat problema. Dacă martorul reapare la scurt timp sau una dintre roți pierde vizibil mai multă presiune decât celelalte, pneul trebuie verificat pentru a identifica sursa pierderii.
Există și situații în care problema poate fi la sistemul TPMS. În cazul sistemelor directe, senzorii sunt amplasați în zona anvelopei sau a valvei și transmit informațiile către computerul mașinii. Michelin indică pentru acești senzori o durată de viață teoretică de aproximativ cinci până la șapte ani, aceștia fiind expuși în timp la coroziune și șocuri.
De ce este riscant să circuli cu presiune prea mică
O anvelopă insuficient umflată nu reprezintă doar o problemă de confort. Presiunea incorectă poate reduce aderența, poate afecta comportamentul mașinii și poate mări distanța necesară pentru oprire. În plus, pneurile se pot uza prematur, iar consumul de carburant poate crește.
Riscurile devin cu atât mai importante în sezonul rece, când șoferii pot întâlni carosabil ud, temperaturi scăzute și, ulterior, zăpadă sau polei. O presiune prea mică poate afecta și structura anvelopei, iar în anumite condiții deteriorarea poate deveni severă.
Presiunea ar trebui verificată atunci când anvelopele sunt reci, adică înaintea unei deplasări mai lungi. Michelin recomandă o verificare aproximativ o dată pe lună și înaintea drumurilor lungi.
Ce faci dacă martorul se aprinde într-o dimineață rece
Dacă avertizarea TPMS apare în bord, verifică presiunea tuturor pneurilor și compară valorile cu cele recomandate de producătorul mașinii. Nu presupune automat că frigul este singura cauză.
După reglarea presiunii, unele automobile actualizează automat informațiile, în timp ce altele necesită resetarea sau recalibrarea sistemului, conform instrucțiunilor producătorului. Dacă martorul rămâne aprins, reapare frecvent sau presiunea uneia dintre anvelope scade din nou, este indicată verificarea pneului și a sistemului TPMS într-un service.
Așadar, apariția acestui simbol odată cu primele dimineți reci nu înseamnă obligatoriu că mașina are o defecțiune gravă. Este însă un avertisment care merită verificat imediat, deoarece poate fi primul indiciu că o anvelopă nu mai are presiunea necesară pentru a circula în condiții optime de siguranță.