Martorul din bord pe care șoferii nu ar trebui să-l ignore înainte de venirea frigului. Ce poate anunța aprinderea lui

TPMS are rolul de a avertiza șoferul atunci când apare o scădere importantă a presiunii într-un pneu. Sistemele de acest tip sunt obligatorii pentru autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană din noiembrie 2014.

De ce se poate aprinde martorul când vine frigul

Presiunea din anvelope este influențată de temperatură. Din acest motiv, odată cu răcirea vremii, valorile măsurate pot fi mai mici decât cele observate în zilele calde. Situația poate deveni evidentă mai ales dimineața, după ce mașina a stat mai multe ore afară.

Dacă presiunea ajunge sub pragul stabilit de sistemul mașinii, martorul TPMS se poate aprinde. Michelin arată că, în cazul anumitor sisteme, avertizarea apare atunci când presiunea a scăzut cu aproximativ 20% față de valoarea recomandată. Tocmai de aceea, șoferii nu ar trebui să aștepte apariția martorului pentru a verifica pneurile.

Presiunea corectă nu este aceeași pentru toate mașinile. Valoarea stabilită de producător poate fi găsită, în general, pe eticheta de pe ușa șoferului, pe clapeta rezervorului sau în manualul automobilului. Valorile înscrise pe flancul anvelopei nu trebuie confundate cu presiunea recomandată pentru mașina respectivă.

Martorul poate ascunde și o problemă a anvelopei

Scăderea temperaturii nu este singura explicație posibilă. Dacă o anvelopă pierde constant presiune, cauza poate fi o perforație produsă, de exemplu, de un cui, o valvă care nu mai etanșează corespunzător sau chiar probleme asociate unei jante vechi ori corodate.

De aceea, simpla umflare a anvelopei nu rezolvă neapărat problema. Dacă martorul reapare la scurt timp sau una dintre roți pierde vizibil mai multă presiune decât celelalte, pneul trebuie verificat pentru a identifica sursa pierderii.

Există și situații în care problema poate fi la sistemul TPMS. În cazul sistemelor directe, senzorii sunt amplasați în zona anvelopei sau a valvei și transmit informațiile către computerul mașinii. Michelin indică pentru acești senzori o durată de viață teoretică de aproximativ cinci până la șapte ani, aceștia fiind expuși în timp la coroziune și șocuri.