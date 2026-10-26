Martor airbag provocat de mufa de sub scaun: de ce ștergerea erorii nu repară contactul

Cum produce o conexiune imperfectă o avertizare intermitentă

Deplasarea scaunului solicită porțiunea de cablaj care trebuie să îi urmeze cursa. O fixare incorectă, un fir tensionat sau o conexiune deteriorată poate modifica rezistența circuitului. Calculatorul poate înregistra problema chiar dacă aceasta nu mai este prezentă permanent când automobilul ajunge la service.

Există exemple documentate de producători. Un program GM pentru anumite automobile americane din anul-model 2021 descrie întreruperea conexiunii unui airbag montat în scaun în legătură cu mișcarea ocupantului. Remedierea prevedea înlocuirea conectorului și abia ulterior ștergerea codurilor. Exemplul confirmă posibilitatea tehnică, fără să demonstreze că aceeași piesă este defectă la orice mașină cu martor aprins.

Ștergerea erorii elimină o înregistrare sau stinge temporar avertizarea, în funcție de sistem și de starea defectului. Nu repară terminalele și nu schimbă traseul unui cablu prins în șină. Dacă problema reapare, repetarea ștergerii poate face mai dificilă urmărirea condițiilor în care se manifestă.

Nici concluzia că toate airbagurile sunt dezactivate și nici presupunerea că protecția este integral disponibilă nu pot fi trase numai din martor. Efectul depinde de eroare și de strategia automobilului. Avertizarea justifică diagnosticarea promptă, nu încercări de verificare a sistemului prin mișcarea mufelor.

Ce poți observa în siguranță și ce trebuie făcut în service

Notează când se aprinde martorul: după reglarea scaunului, curățarea habitaclului, o infiltrație sau o intervenție recentă. Poți observa din exterior dacă există un obiect ajuns lângă șină, fără să tragi de fire ori să introduci mâna în mecanism. Nu deplasa intenționat scaunul repetat pentru a provoca eroarea.

Nu decupla și nu reconecta mufele SRS ca test. Nu folosi lampă de control, nu măsura improvizat circuitele pirotehnice și nu monta rezistențe pentru a ascunde avertizarea. Nici deconectarea bateriei pentru un interval ales la întâmplare nu reprezintă o procedură universală de siguranță. Volvo recomandă intervenția unui atelier competent, avertizând asupra efectelor reparațiilor incorecte ale sistemului airbag.

La service, cere citirea codului complet și diferențierea dintre o eroare activă și una memorată. Verificarea trebuie să urmeze documentația modelului, inclusiv procedura de dezactivare a sistemului și metodele de testare permise. Uneori este necesară repararea cablajului sau înlocuirea unui conector cu o piesă aprobată, nu simpla lui apăsare în locaș.