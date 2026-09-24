Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Regula se aplică și pe drumurile expres

Prin urmare, șoferul care ratează o ieșire trebuie să-și continue deplasarea până la următorul punct în care traseul poate fi schimbat legal.

Întoarcerea pe autostradă te poate lăsa fără permis patru luni

OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice include printre contravențiile pentru care se suspendă permisul pentru 120 de zile întoarcerea pe autostradă sau pe drum expres.

În aceeași categorie intră și circulația în sens contrar direcției de mers.

Regula are o explicație simplă: vitezele de deplasare pe aceste drumuri sunt ridicate, iar apariția unui vehicul care întoarce sau circulă din sens opus poate crea un pericol major pentru ceilalți participanți la trafic.

Suspendarea pentru 120 de zile se aplică pentru săvârșirea faptei, nu doar în situația în care manevra provoacă un accident.

Și mersul înapoi este sancționat sever

O situație întâlnită poate apărea atunci când șoferul trece de ieșirea pe care trebuia să o folosească.

Chiar dacă a depășit breteaua doar cu câțiva metri, soluția nu este să introducă mașina în marșarier și să revină la ieșire.