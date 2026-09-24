Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Regula se aplică și pe drumurile expres
O ieșire ratată de pe autostradă nu poate fi corectată printr-o manevră de întoarcere sau prin mers înapoi. Codul Rutier sancționează sever astfel de comportamente, iar șoferul poate rămâne fără permis timp de 120 de zile.
Aceleași reguli sunt valabile și pe drumurile expres. Legislația interzice întoarcerea și circulația în sens contrar pe aceste categorii de drumuri, iar mersul înapoi este, de asemenea, sancționat cu suspendarea dreptului de a conduce.
Prin urmare, șoferul care ratează o ieșire trebuie să-și continue deplasarea până la următorul punct în care traseul poate fi schimbat legal.
Întoarcerea pe autostradă te poate lăsa fără permis patru luni
OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice include printre contravențiile pentru care se suspendă permisul pentru 120 de zile întoarcerea pe autostradă sau pe drum expres.
În aceeași categorie intră și circulația în sens contrar direcției de mers.
Regula are o explicație simplă: vitezele de deplasare pe aceste drumuri sunt ridicate, iar apariția unui vehicul care întoarce sau circulă din sens opus poate crea un pericol major pentru ceilalți participanți la trafic.
Suspendarea pentru 120 de zile se aplică pentru săvârșirea faptei, nu doar în situația în care manevra provoacă un accident.
Și mersul înapoi este sancționat sever
O situație întâlnită poate apărea atunci când șoferul trece de ieșirea pe care trebuia să o folosească.
Chiar dacă a depășit breteaua doar cu câțiva metri, soluția nu este să introducă mașina în marșarier și să revină la ieșire.
Codul Rutier include și mersul înapoi pe autostradă sau pe drum expres între faptele sancționate cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.
Așadar, distanța pe care șoferul intenționează să o parcurgă în marșarier nu transformă manevra într-una permisă.
Varianta legală este continuarea deplasării până la următoarea ieșire și refacerea traseului de acolo.
Regula se aplică și pe drumurile expres
Șoferii trebuie să țină cont că aceste sancțiuni nu sunt rezervate exclusiv autostrăzilor.
Legislația rutieră menționează expres și drumurile expres. Întoarcerea, circulația în sens contrar și mersul înapoi pe un asemenea drum pot atrage aceeași perioadă de suspendare de 120 de zile.
Acest lucru devine tot mai relevant pe măsură ce rețeaua de drumuri expres din România se extinde.
Regimul de circulație pe aceste șosele este diferit de cel întâlnit pe un drum național obișnuit, iar șoferul nu poate întoarce atunci când observă că a ratat traseul dorit.
Alte manevre interzise pe autostradă
Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește mai multe restricții pentru circulația pe autostrăzi.
Printre acestea se află interdicția de a circula, opri sau staționa pe banda de urgență, cu excepția cazurilor justificate, precum situațiile de urgență sau cele autorizate de lege.
De asemenea, șoferii nu trebuie să folosească zonele care separă sensurile de circulație pentru a trece pe celălalt sens.
Pe autostradă, intrarea și ieșirea trebuie realizate prin zonele special amenajate, respectând indicatoarele și marcajele.
Ce faci dacă ai ratat ieșirea
Cea mai sigură și legală soluție este să continui deplasarea.
Sistemul de navigație va recalcula de regulă traseul, iar șoferul poate folosi următoarea ieșire pentru a ajunge din nou pe ruta dorită.
Câțiva kilometri parcurși în plus sunt preferabili unei manevre care poate pune în pericol circulația și care poate atrage pierderea permisului pentru patru luni.
Nici oprirea pe banda de urgență pentru a analiza traseul nu reprezintă o soluție atunci când nu există o situație care să justifice folosirea acesteia.
Pentru ce alte fapte se suspendă permisul 120 de zile
Perioada de 120 de zile este una dintre cele mai severe suspendări contravenționale prevăzute de legislația rutieră.
Codul Rutier include în această categorie și depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum și nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumină roșie și/sau sonore sunt în funcțiune.
Tot aici este încadrată și nerespectarea regulilor privind traversarea coloanelor oficiale sau intercalarea într-o asemenea coloană.
Pentru șoferii care circulă pe autostradă sau pe drum expres, regula esențială rămâne însă simplă: dacă au ratat o ieșire, trebuie să continue deplasarea. Întoarcerea, mersul înapoi sau deplasarea în sens contrar pot transforma câțiva kilometri parcurși în plus într-o suspendare a permisului pentru 120 de zile.