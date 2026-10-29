Mândrie și Prejudecată vine pe Netflix într-o miniserie cu Emma Corrin și Olivia Colman FOTO-VIDEO
Netflix a lansat trailerul oficial pentru noua adaptare a romanului „Mândrie și Prejudecată” (Pride and Prejudice), de Jane Austen.
Miniseria Netflix va avea premiera pe 3 decembrie 2026 și propune o nouă versiune a poveștii celor cinci surori Bennet, ale căror vieți sunt influențate de iubire, statut social și presiunea de a-și găsi un soț potrivit. Din distribuție fac parte Emma Corrin, Jack Lowden, Freya Mavor și Olivia Colman.
Producția va avea șase episoade și este prezentată drept o adaptare clasică, apropiată de romanul publicat în 1813. Scenariul este semnat de Dolly Alderton, cunoscută pentru volumul și serialul Everything I Know About Love, iar regia îi aparține lui Euros Lyn, care a lucrat și la Heartstopper. Noua ecranizare se adresează atât celor care cunosc deja povestea lui Elizabeth Bennet și a domnului Darcy, cât și publicului care o descoperă pentru prima dată.
Emma Corrin și Jack Lowden îi interpretează pe Elizabeth Bennet și domnul Darcy
În centrul miniseriei se află Elizabeth „Lizzy” Bennet, interpretată de Emma Corrin, și relația complicată pe care aceasta o dezvoltă cu domnul Darcy, personaj jucat de Jack Lowden. Trailerul începe cu Lizzy și sora sa Jane, interpretată de Freya Mavor, pe acoperișul casei familiei din Longbourn. Cele două discută despre căsătorie și despre locul pe care găsirea unui partener îl ocupă în viața unei femei.
Dialogul introduce una dintre temele esențiale ale romanului lui Jane Austen: tensiunea dintre dorințele personale și așteptările societății. Deși acțiunea se desfășoară într-o perioadă în care căsătoria putea determina siguranța financiară și statutul unei femei, dilemele personajelor rămân relevante și pentru publicul contemporan.
Dolly Alderton a explicat că și-a dorit ca discuția dintre cele două surori să deschidă trailerul. Scenarista consideră că replica surprinde frustrarea femeilor care încearcă să-și găsească partenerul potrivit și ajung să acorde acestui demers o mare parte din timpul și energia lor. În același timp, dialogul reflectă felul în care Elizabeth își formează opiniile și descoperă treptat lucruri despre sine și despre oamenii din jur.
Domnul Darcy apare în trailer ca un personaj rezervat și greu de citit. Spre final, imaginile sugerează că atitudinea sa începe să se schimbe, oferind primele indicii despre povestea de dragoste care se va dezvolta pe parcursul celor șase episoade.
Olivia Colman rostește una dintre cele mai cunoscute replici ale romanului
Un alt moment important din trailer o are în prim-plan pe doamna Bennet, interpretată de Olivia Colman. Personajul rostește celebra frază de deschidere a romanului: „Este un adevăr universal recunoscut…”, una dintre cele mai cunoscute replici din literatura engleză.
Alegerea nu este întâmplătoare. Pentru doamna Bennet, sosirea unui bărbat necăsătorit și înstărit în apropierea familiei reprezintă o posibilă șansă pentru fiicele sale. Preocuparea ei nu se limitează la căsătoria uneia dintre fete, ci privește viitorul întregii familii și siguranța acesteia.
Dolly Alderton a explicat că tocmai această preocupare constantă a determinat-o să-i atribuie personajului replica de început. Din perspectiva scenaristei, doamna Bennet se gândește permanent la posibilitatea ca un bărbat potrivit să ofere familiei stabilitatea de care are nevoie. Prin urmare, fraza exprimă în mod firesc preocuparea care îi domină gândurile.
În povestea lui Austen, situația financiară a familiei Bennet și presiunea socială legată de căsătorie influențează deciziile celor cinci surori. Aceste aspecte contribuie la conflictul dintre Elizabeth și Darcy, dar și la felul în care personajele își judecă reciproc intențiile. Noua adaptare păstrează aceste teme în centrul poveștii, potrivit informațiilor prezentate odată cu lansarea trailerului.
O adaptare în șase episoade, semnată de Dolly Alderton și Euros Lyn
Noua producție Netflix va avea forma unui miniserial în șase episoade, cu scenariul scris de Dolly Alderton și regia semnată de Euros Lyn. Regizorul este cunoscut și pentru activitatea sa la serialul Heartstopper, în timp ce Alderton a explorat relațiile și experiențele femeilor contemporane în Everything I Know About Love.
Povestea pornește de la sosirea mai multor burlaci înstăriți în apropierea familiei Bennet. Jane se îndrăgostește de domnul Bingley, în timp ce Elizabeth intră în conflict cu prietenul acestuia, domnul Darcy. Întâlnirile neașteptate, diferențele de caracter și scandalurile familiale o determină pe Elizabeth să-și reevalueze impresiile și să înțeleagă mai bine sentimentele celor din jur.
Distribuția îi include pe Emma Corrin, Jack Lowden, Freya Mavor și Olivia Colman, alături de ceilalți actori implicați în această nouă versiune a romanului. Producătorii executivi sunt Laura Lankester, Will Johnston și Louise Mutter, din partea companiei Lookout Point, alături de Dolly Alderton, Euros Lyn și Emma Corrin. Lisa Osborne este producătoare.
Romanul „Mândrie și Prejudecată”, publicat de Jane Austen în 1813, continuă să inspire adaptări pentru film și televiziune datorită personajelor sale și observațiilor despre iubire, prejudecăți și diferențele sociale. Noua miniserie își propune să păstreze structura clasică a poveștii și să o prezinte unui public nou.
„Mândrie și Prejudecată” (Pride and Prejudice) va avea premiera pe Netflix pe 3 decembrie 2026.