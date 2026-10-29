Mândrie și Prejudecată vine pe Netflix într-o miniserie cu Emma Corrin și Olivia Colman FOTO-VIDEO

Producția va avea șase episoade și este prezentată drept o adaptare clasică, apropiată de romanul publicat în 1813. Scenariul este semnat de Dolly Alderton, cunoscută pentru volumul și serialul Everything I Know About Love, iar regia îi aparține lui Euros Lyn, care a lucrat și la Heartstopper. Noua ecranizare se adresează atât celor care cunosc deja povestea lui Elizabeth Bennet și a domnului Darcy, cât și publicului care o descoperă pentru prima dată.

Emma Corrin și Jack Lowden îi interpretează pe Elizabeth Bennet și domnul Darcy

În centrul miniseriei se află Elizabeth „Lizzy” Bennet, interpretată de Emma Corrin, și relația complicată pe care aceasta o dezvoltă cu domnul Darcy, personaj jucat de Jack Lowden. Trailerul începe cu Lizzy și sora sa Jane, interpretată de Freya Mavor, pe acoperișul casei familiei din Longbourn. Cele două discută despre căsătorie și despre locul pe care găsirea unui partener îl ocupă în viața unei femei.

Dialogul introduce una dintre temele esențiale ale romanului lui Jane Austen: tensiunea dintre dorințele personale și așteptările societății. Deși acțiunea se desfășoară într-o perioadă în care căsătoria putea determina siguranța financiară și statutul unei femei, dilemele personajelor rămân relevante și pentru publicul contemporan.

Dolly Alderton a explicat că și-a dorit ca discuția dintre cele două surori să deschidă trailerul. Scenarista consideră că replica surprinde frustrarea femeilor care încearcă să-și găsească partenerul potrivit și ajung să acorde acestui demers o mare parte din timpul și energia lor. În același timp, dialogul reflectă felul în care Elizabeth își formează opiniile și descoperă treptat lucruri despre sine și despre oamenii din jur.

Domnul Darcy apare în trailer ca un personaj rezervat și greu de citit. Spre final, imaginile sugerează că atitudinea sa începe să se schimbe, oferind primele indicii despre povestea de dragoste care se va dezvolta pe parcursul celor șase episoade.

Olivia Colman rostește una dintre cele mai cunoscute replici ale romanului

Un alt moment important din trailer o are în prim-plan pe doamna Bennet, interpretată de Olivia Colman. Personajul rostește celebra frază de deschidere a romanului: „Este un adevăr universal recunoscut…”, una dintre cele mai cunoscute replici din literatura engleză.

Alegerea nu este întâmplătoare. Pentru doamna Bennet, sosirea unui bărbat necăsătorit și înstărit în apropierea familiei reprezintă o posibilă șansă pentru fiicele sale. Preocuparea ei nu se limitează la căsătoria uneia dintre fete, ci privește viitorul întregii familii și siguranța acesteia.