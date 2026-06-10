Mai bine de 1,3 milioane de Jeep-uri rechemate în service după riscul de incendiu. Mașinile pot lua foc chiar și atunci când sunt parcate

Modelele vizate au fost produse între anii 2021 și 2025 și sunt echipate cu un sistem de servodirecție care poate dezvolta un defect electric capabil să genereze temperaturi foarte ridicate.

Defecțiunea poate provoca incendii chiar și cu motorul oprit

Potrivit informațiilor publicate de autoritățile americane și de grupul Stellantis, problema este legată de conexiunea electrică a pompei electro-hidraulice de servodirecție.

În anumite situații, conexiunea poate dezvolta o rezistență electrică anormal de mare, ceea ce duce la supraîncălzire. Dacă fenomenul continuă, componentele afectate se pot topi și pot crea condițiile necesare pentru declanșarea unui incendiu.

Cel mai îngrijorător aspect este faptul că riscul există inclusiv atunci când vehiculul este parcat și contactul este oprit. Din acest motiv, producătorul le recomandă proprietarilor să evite parcarea în garaje, lângă locuințe sau în apropierea altor vehicule până la efectuarea reparațiilor.

Campania de rechemare vizează aproximativ 1,33 milioane de automobile la nivel mondial. Cea mai mare parte a vehiculelor afectate se află în Statele Unite, unde sunt implicate peste un milion de unități. Alte zeci de mii de exemplare sunt înregistrate în Canada, Mexic și pe alte piețe internaționale.

În total, sunt afectate atât SUV-urile Wrangler, cât și pickup-urile Gladiator, model derivat din popularul vehicul off-road.

Ancheta durează de aproape trei ani

Problema nu este una nouă pentru producător. Investigațiile interne au început încă din 2023, după apariția unor rapoarte privind incendii izbucnite în compartimentul motor.