Mai bine de 1,3 milioane de Jeep-uri rechemate în service după riscul de incendiu. Mașinile pot lua foc chiar și atunci când sunt parcate
Un nou val de rechemări în service afectează unul dintre cele mai cunoscute branduri auto americane. Proprietarii anumitor modele Jeep Wrangler și Jeep Gladiator au fost avertizați să nu își lase vehiculele parcate lângă clădiri sau alte mașini până la remedierea unei probleme tehnice care poate provoca incendii.
Situația este considerată suficient de gravă încât producătorul recomandă parcarea în aer liber, chiar și atunci când motorul este oprit și automobilul nu este utilizat. Problema afectează peste 1,3 milioane de vehicule la nivel global și a determinat lansarea unei campanii de rechemare de amploare, scrie Carscoops.
Modelele vizate au fost produse între anii 2021 și 2025 și sunt echipate cu un sistem de servodirecție care poate dezvolta un defect electric capabil să genereze temperaturi foarte ridicate.
Defecțiunea poate provoca incendii chiar și cu motorul oprit
Potrivit informațiilor publicate de autoritățile americane și de grupul Stellantis, problema este legată de conexiunea electrică a pompei electro-hidraulice de servodirecție.
În anumite situații, conexiunea poate dezvolta o rezistență electrică anormal de mare, ceea ce duce la supraîncălzire. Dacă fenomenul continuă, componentele afectate se pot topi și pot crea condițiile necesare pentru declanșarea unui incendiu.
Cel mai îngrijorător aspect este faptul că riscul există inclusiv atunci când vehiculul este parcat și contactul este oprit. Din acest motiv, producătorul le recomandă proprietarilor să evite parcarea în garaje, lângă locuințe sau în apropierea altor vehicule până la efectuarea reparațiilor.
Campania de rechemare vizează aproximativ 1,33 milioane de automobile la nivel mondial. Cea mai mare parte a vehiculelor afectate se află în Statele Unite, unde sunt implicate peste un milion de unități. Alte zeci de mii de exemplare sunt înregistrate în Canada, Mexic și pe alte piețe internaționale.
În total, sunt afectate atât SUV-urile Wrangler, cât și pickup-urile Gladiator, model derivat din popularul vehicul off-road.
Ancheta durează de aproape trei ani
Problema nu este una nouă pentru producător. Investigațiile interne au început încă din 2023, după apariția unor rapoarte privind incendii izbucnite în compartimentul motor.
Analiza a fost reluată și extinsă în 2024 după apariția unor noi incidente, iar autoritățile americane au deschis la rândul lor o investigație privind cazurile raportate.
Până în luna mai 2026, Stellantis a identificat zeci de incidente asociate defectului, inclusiv mai multe cazuri confirmate în care sursa incendiului a fost localizată la conexiunea pompei de servodirecție. Compania a menționat și existența unei posibile răniri asociate problemei, însă nu a raportat accidente provocate direct de acest defect.
Există totuși câteva semne care ar putea avertiza șoferii înainte de apariția unei situații grave. În unele cazuri, vehiculul poate afișa un mesaj de eroare referitor la sistemul de servodirecție sau poate pierde asistența oferită de acesta în timpul condusului.
Proprietarii modelelor afectate vor fi contactați pentru programarea intervențiilor în service, unde tehnicienii vor inspecta sistemul și vor repara sau înlocui componentele defecte, dacă este necesar.
De altfel, nu este pentru prima dată când Jeep emite recomandări similare. La sfârșitul anului trecut, sute de mii de modele hibride plug-in au fost sfătuite să fie parcate în exterior din cauza unor preocupări legate de posibile incendii ale bateriilor.