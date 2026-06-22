Ce se întâmplă dacă lucrarea este anulată la Evaluarea Națională sau Bacalaureat. Timpul suplimentar pe care îl pot primi elevii

Măsura se aplică în situațiile în care lucrarea este anulată din cauze obiective, precum completarea greșită a datelor de identificare ca urmare a unor indicații eronate primite de la profesorii asistenți, deteriorarea accidentală a foii de examen sau distribuirea unui subiect care nu corespunde profilului, specializării ori limbii de studiu a candidatului.

Când se acordă timp suplimentar

Conform procedurii, perioada suplimentară pentru transcriere este stabilită în funcție de numărul de pagini care trebuie copiate pe noua lucrare. Pentru răspunsurile scurte sau pentru o singură pagină completată, elevii pot primi până la 15 minute în plus. În cazul lucrărilor mai ample, timpul acordat poate ajunge la maximum o oră.

Există și o situație specială. Dacă, în primele 60 de minute de examen, se constată că elevul a primit un subiect greșit, timpul de lucru va fi prelungit cu exact numărul de minute pierdute până la remedierea problemei.

Situațiile în care elevii nu beneficiază de prelungirea timpului

Ministerul precizează că timpul de examen nu se extinde atunci când anularea lucrării este cauzată de greșeli imputabile candidatului. Printre acestea se numără scrierea numelui în afara spațiului destinat secretizării, solicitarea rescrierii din cauza numeroaselor corecturi sau ignorarea indicațiilor profesorilor asistenți privind completarea lucrării.

Procedura stabilește și obligațiile profesorilor din sălile de examen. Aceștia trebuie să verifice în primele minute dacă elevii au completat corect datele de identificare și informațiile referitoare la disciplina susținută, pentru a evita situațiile care pot duce la anularea lucrărilor.

Primele emoții pentru absolvenții de gimnaziu încep luni, 22 iunie, când este programată proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026. La Bacalaureat, probele scrise debutează pe 29 iunie cu examenul la Limba și literatura română.

Ce trebuie să știe elevii înainte de probele scrise

Reprezentanții Ministerului Educației subliniază că această procedură are rolul de a proteja candidații de eventualele erori administrative sau situații neprevăzute care le-ar putea afecta rezultatele. Astfel, elevii nu sunt penalizați pentru greșeli care nu le aparțin și beneficiază de condiții echitabile pentru finalizarea examenului.