Leonardo Dicaprio de Rusia a plecat pe front în Ucraina. Cine este Roman Burtsev și cum a ajuns în armata rusă
Povestea lui Roman Burtsev pare desprinsă dintr-un film absurd despre celebritate, noroc, decădere și război. În urmă cu câțiva ani, numele lui apărea în presa internațională pentru un motiv aproape comic: semăna izbitor cu Leonardo DiCaprio, suficient cât să transforme un programator rus într-o mică vedetă a internetului. Astăzi, același bărbat este menționat în relatări despre armata rusă și războiul din Ucraina.
Roman Burtsev, cunoscut în tabloide drept „Leonardo DiCaprio al Rusiei”, a ajuns să semneze un contract cu armata rusă după ce faima lui de sosie s-a stins, iar dificultățile financiare au devenit tot mai greu de dus, conform presei străine. Nu este o poveste despre glamour, ci mai degrabă despre cât de repede poate dispărea atenția publicului și cât de dură poate deveni realitatea pentru oamenii care au trăit, fie și pentru scurt timp, dintr-o asemănare fizică.
Russian Leonardo DiCaprio lookalike has gone to war in Ukraine.
Roman Burtsev became famous for his resemblance to the Hollywood star, but over the years of media attention he was never able to establish himself in show business or make money from his appearance. pic.twitter.com/kyEjaFEuvQ
— NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026
De la programator la vedetă virală
Roman Burtsev a devenit cunoscut în 2016, într-un moment în care Leonardo DiCaprio era în centrul atenției globale. Actorul tocmai câștigase Oscarul pentru rolul din „The Revenant”, iar orice detaliu legat de imaginea lui era preluat imediat de presă și de internet. În acest context, apariția unui rus cu ochi albaștri, păr deschis la culoare și trăsături asemănătoare cu ale starului de la Hollywood a fost suficientă pentru a produce senzație.
Burtsev era atunci un bărbat obișnuit, din zona Moscovei, cu o meserie departe de lumea filmului și a modei. Intrase pe o platformă de dating, sperând să își găsească o parteneră și să își întemeieze o familie, dar ceea ce a atras atenția nu a fost profilul său romantic, ci chipul. Agențiile de publicitate și presa au observat rapid potențialul imaginii sale, iar viața lui s-a schimbat aproape peste noapte.
Chiar dacă era mai tânăr decât DiCaprio și semnificativ mai corpolent, Burtsev a fost promovat ca versiunea rusească, mai robustă, a celebrului actor. Eticheta nu era mereu elegantă, dar i-a adus notorietate. A apărut în materiale TV, în reclame, în ședințe foto și în evenimente publice în care publicul venea să îl vadă tocmai pentru această asemănare.
Unul dintre cele mai mediatizate momente a fost recrearea unor scene inspirate de „The Revenant”, filmul care îi adusese lui DiCaprio primul Oscar. În altă apariție, Burtsev a fost implicat într-un eveniment inspirat de „Titanic”, cu decoruri și costume menite să amintească de personajul Jack Dawson. Pentru o perioadă, bărbatul a reușit să transforme o simplă coincidență fizică într-o sursă de venit.
Faima s-a stins odată cu pandemia
Problemele au început să apară odată cu pandemia de COVID-19. Restricțiile au redus evenimentele, filmările, campaniile publicitare și aparițiile publice. Pentru cineva a cărui carieră depindea aproape complet de atenția publicului și de contracte ocazionale, lovitura a fost puternică. Burtsev a rămas treptat fără proiecte și fără stabilitate financiară.
În aceeași perioadă, potrivit relatărilor apărute în presa internațională, el a început să se îngrașe, iar asemănarea cu Leonardo DiCaprio s-a diminuat. Pentru un actor sau model obișnuit, o schimbare fizică poate fi gestionată prin alte roluri sau repoziționare profesională. Pentru o sosie, însă, imaginea este aproape totul. Când chipul nu mai livrează iluzia, contractele dispar.
Burtsev a vorbit în trecut despre faptul că oamenii începuseră să îl uite. Locuia cu părinții și încerca să se descurce din slujbe mărunte, după ce cariera de impersonator se încheiase fără un final spectaculos. Povestea lui a devenit astfel mai puțin una despre celebritate și mai mult una despre vulnerabilitatea oamenilor care trăiesc din notorietate de moment.
În spatele ironiei facile — „sosia grasă a lui DiCaprio” — se află, de fapt, drama unui om care a fost consumat rapid de internet și abandonat la fel de repede. În câțiva ani, Burtsev a trecut de la titluri amuzante în presă la o situație financiară precară, fără direcție clară și fără perspective stabile.
Contractul cu armata rusă și realitatea dură a războiului
În 2024, numele lui Roman Burtsev a reapărut în presă dintr-un motiv mult mai sumbru. El ar fi semnat un contract cu armata rusă pe 19 septembrie, în contextul războiului din Ucraina. Potrivit relatărilor, decizia a fost influențată de banii oferiți recruților: bonusuri consistente după instruire și un salariu lunar peste media națională din Rusia.
Burtsev ar fi spus că a cântărit această decizie timp de mai multe luni și că nu poate oferi detalii despre locul în care se află sau despre ceea ce face. Declarația lui sugerează mai degrabă o alegere apăsătoare, luată sub presiunea problemelor financiare, decât o aventură asumată cu entuziasm. În cazul lui, războiul pare să fi devenit ultima soluție într-o viață în care opțiunile se împuținaseră dramatic.
Cazul său a atras atenția nu doar pentru contrastul spectaculos dintre Hollywood și front, ci și pentru ceea ce spune despre mecanismele de recrutare din Rusia. Pe fondul pierderilor și al nevoii de personal militar, autoritățile au mizat tot mai mult pe stimulente financiare, iar oamenii aflați în situații vulnerabile au devenit ținte evidente pentru astfel de oferte.
Roman Burtsev nu este important pentru că ar fi fost vreodată o mare vedetă, ci pentru că povestea lui concentrează într-un singur destin mai multe realități ale ultimului deceniu: obsesia internetului pentru senzațional, fragilitatea faimei virale, precaritatea economică și brutalitatea unui război care înghite nu doar soldați de carieră, ci și oameni obișnuiți, împinși de nevoie spre decizii extreme.
De la imaginea jucăușă a unui „Leonardo DiCaprio rusesc” la fotografia unui bărbat în uniformă, drumul lui Roman Burtsev este o cădere abruptă dintr-un spectacol mediatic într-o realitate fără filtre. Iar tocmai această ruptură face ca povestea lui să fie atât de tulburătoare.