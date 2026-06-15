Leonardo Dicaprio de Rusia a plecat pe front în Ucraina. Cine este Roman Burtsev și cum a ajuns în armata rusă

Russian Leonardo DiCaprio lookalike has gone to war in Ukraine. Roman Burtsev became famous for his resemblance to the Hollywood star, but over the years of media attention he was never able to establish himself in show business or make money from his appearance. pic.twitter.com/kyEjaFEuvQ — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026

De la programator la vedetă virală

Roman Burtsev a devenit cunoscut în 2016, într-un moment în care Leonardo DiCaprio era în centrul atenției globale. Actorul tocmai câștigase Oscarul pentru rolul din „The Revenant”, iar orice detaliu legat de imaginea lui era preluat imediat de presă și de internet. În acest context, apariția unui rus cu ochi albaștri, păr deschis la culoare și trăsături asemănătoare cu ale starului de la Hollywood a fost suficientă pentru a produce senzație.

Burtsev era atunci un bărbat obișnuit, din zona Moscovei, cu o meserie departe de lumea filmului și a modei. Intrase pe o platformă de dating, sperând să își găsească o parteneră și să își întemeieze o familie, dar ceea ce a atras atenția nu a fost profilul său romantic, ci chipul. Agențiile de publicitate și presa au observat rapid potențialul imaginii sale, iar viața lui s-a schimbat aproape peste noapte.

Chiar dacă era mai tânăr decât DiCaprio și semnificativ mai corpolent, Burtsev a fost promovat ca versiunea rusească, mai robustă, a celebrului actor. Eticheta nu era mereu elegantă, dar i-a adus notorietate. A apărut în materiale TV, în reclame, în ședințe foto și în evenimente publice în care publicul venea să îl vadă tocmai pentru această asemănare.

Unul dintre cele mai mediatizate momente a fost recrearea unor scene inspirate de „The Revenant”, filmul care îi adusese lui DiCaprio primul Oscar. În altă apariție, Burtsev a fost implicat într-un eveniment inspirat de „Titanic”, cu decoruri și costume menite să amintească de personajul Jack Dawson. Pentru o perioadă, bărbatul a reușit să transforme o simplă coincidență fizică într-o sursă de venit.

Faima s-a stins odată cu pandemia

Problemele au început să apară odată cu pandemia de COVID-19. Restricțiile au redus evenimentele, filmările, campaniile publicitare și aparițiile publice. Pentru cineva a cărui carieră depindea aproape complet de atenția publicului și de contracte ocazionale, lovitura a fost puternică. Burtsev a rămas treptat fără proiecte și fără stabilitate financiară.

În aceeași perioadă, potrivit relatărilor apărute în presa internațională, el a început să se îngrașe, iar asemănarea cu Leonardo DiCaprio s-a diminuat. Pentru un actor sau model obișnuit, o schimbare fizică poate fi gestionată prin alte roluri sau repoziționare profesională. Pentru o sosie, însă, imaginea este aproape totul. Când chipul nu mai livrează iluzia, contractele dispar.