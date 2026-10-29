Lași mașina în parcarea supermarketului. Ce reguli trebuie să verifici și când poți contesta taxa de deblocare
Nu există o durată maximă unică pentru staționarea în parcările supermarketurilor, fiecare administrator stabilind propriile condiții de utilizare. Dacă lași mașina mai mult decât permite regulamentul, te poți confrunta cu măsurile prevăzute de acesta, inclusiv cu solicitarea unei taxe de deblocare, a explicat avocatul Bogdan Buneci pentru Digi24.ro.
Cât timp poți ocupa un loc în parcarea magazinului
Intervalul permis și condițiile de gratuitate trebuie verificate în parcarea pe care o folosești. Regulile unui supermarket nu sunt neapărat identice cu cele ale altui magazin, chiar dacă spațiile par organizate în același mod.
„Fiecare administrator poate impune propriile reguli, inclusiv limita de timp și condițiile în care utilizarea parcării este gratuită”, a explicat Bogdan Buneci pentru Digi24.ro.
Avocatul precizează că informațiile trebuie comunicate clar, prin panouri sau indicatoare amplasate în locuri vizibile.
Înainte să pleci de lângă mașină, verifică timpul maxim de staționare și ce se întâmplă după depășirea lui. Regulamentul trebuie să indice atât condițiile în care poți utiliza parcarea gratuit, cât și măsurile prevăzute pentru nerespectarea acestora.
Taxa cerută pentru deblocare diferă de o amendă contravențională
Potrivit explicațiilor avocatului, unele regulamente prevăd blocarea roților atunci când timpul permis este depășit, operațiunea fiind efectuată de personalul desemnat de administrator. Șoferul primește, de regulă, o notificare pe autoturism, cu motivul intervenției și datele de contact pentru solicitarea deblocării.
Suma cerută de administrator pentru această operațiune nu reprezintă o amendă contravențională aplicată de Poliție. Reprezentanții magazinului nu dobândesc competența de a aplica asemenea amenzi prin simpla existență a unui regulament propriu.
Dacă găsești mașina blocată, poți contacta persoanele indicate în notificare sau reprezentanții magazinului pentru a cere deblocarea și explicații privind măsura. Blocarea roților și ridicarea autoturismului sunt operațiuni distincte, iar condițiile uneia nu pot fi extinse automat asupra celeilalte.
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Poți lăsa mașina peste noapte dacă supermarketul este închis?
Închiderea magazinului nu înseamnă că locurile rămase libere pot fi folosite fără limită. Parcarea continuă să fie administrată privat, iar condițiile de utilizare trebuie respectate și în afara programului comercial.
Dacă ai nevoie să lași autoturismul mai multe ore sau peste noapte, poți solicita acordul administratorului. În funcție de politica magazinului, acesta poate accepta o perioadă mai lungă, cu anumite condiții și, eventual, cu plata unui tarif.
Înțelegerea trebuie să acopere intervalul pentru care vrei să folosești locul. Faptul că parcarea este aproape goală sau că nu încurci accesul altor mașini nu ține locul permisiunii administratorului de a depăși durata afișată.
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Ce dovezi contează dacă vrei să contești măsura
Șoferii care consideră nejustificate blocarea roților sau suma solicitată pot contesta situația în instanță, a explicat Bogdan Buneci. Printre aspectele relevante se află vizibilitatea indicatoarelor și modul în care au fost comunicate condițiile parcării.
Păstrează notificarea lăsată pe mașină și documentul care dovedește plata. Fotografiile panourilor, ale intrării în parcare și ale locului în care ai staționat pot ajuta la prezentarea împrejurărilor concrete.
În funcție de caz și de temeiul legal, poți solicita restituirea banilor și eventuale despăgubiri. Instanța analizează regulamentul, informarea oferită șoferului și probele depuse, fără ca simplul dezacord cu taxa să determine anularea ei.
În relațiile contractuale dintre profesioniști și consumatori, articolul 1 din Legea nr. 193/2000 impune clauze clare și interzice clauzele abuzive. Prin urmare, condițiile afișate și modul în care sunt aplicate contează în evaluarea unei eventuale contestații.