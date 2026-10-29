Lași mașina în parcarea supermarketului. Ce reguli trebuie să verifici și când poți contesta taxa de deblocare

„Fiecare administrator poate impune propriile reguli, inclusiv limita de timp și condițiile în care utilizarea parcării este gratuită”, a explicat Bogdan Buneci pentru Digi24.ro.

Avocatul precizează că informațiile trebuie comunicate clar, prin panouri sau indicatoare amplasate în locuri vizibile.

Înainte să pleci de lângă mașină, verifică timpul maxim de staționare și ce se întâmplă după depășirea lui. Regulamentul trebuie să indice atât condițiile în care poți utiliza parcarea gratuit, cât și măsurile prevăzute pentru nerespectarea acestora.

Taxa cerută pentru deblocare diferă de o amendă contravențională

Potrivit explicațiilor avocatului, unele regulamente prevăd blocarea roților atunci când timpul permis este depășit, operațiunea fiind efectuată de personalul desemnat de administrator. Șoferul primește, de regulă, o notificare pe autoturism, cu motivul intervenției și datele de contact pentru solicitarea deblocării.

Suma cerută de administrator pentru această operațiune nu reprezintă o amendă contravențională aplicată de Poliție. Reprezentanții magazinului nu dobândesc competența de a aplica asemenea amenzi prin simpla existență a unui regulament propriu.

Dacă găsești mașina blocată, poți contacta persoanele indicate în notificare sau reprezentanții magazinului pentru a cere deblocarea și explicații privind măsura. Blocarea roților și ridicarea autoturismului sunt operațiuni distincte, iar condițiile uneia nu pot fi extinse automat asupra celeilalte.

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Poți lăsa mașina peste noapte dacă supermarketul este închis?

Închiderea magazinului nu înseamnă că locurile rămase libere pot fi folosite fără limită. Parcarea continuă să fie administrată privat, iar condițiile de utilizare trebuie respectate și în afara programului comercial.