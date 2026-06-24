Lanțul românesc de restaurante care vrea să cucerească Marea Britanie și Irlanda. Investiții de peste 15 milioane de lei în 2026

În același timp, restaurantele Spartan au servit aproximativ 4,5 milioane de clienți pe parcursul anului trecut, confirmând popularitatea conceptului bazat pe preparate inspirate din bucătăria grecească.

Din totalul veniturilor, aproximativ 145 de milioane de lei au fost generate de restaurantele operate direct de companie, iar alte 125 de milioane de lei au provenit din locațiile dezvoltate în sistem de franciză. Marja de profit s-a situat la 9,2%, un nivel considerat bun pentru industria restaurantelor.

Investiții masive în restaurante noi și modernizări

Conducerea companiei spune că profitul obținut a fost reinvestit în dezvoltarea rețelei.

„Anul 2025 a fost un an de reașezare și dezvoltare pentru Spartan. Am ales să reinvestim profitul în consolidarea rețelei, modernizarea restaurantelor și susținerea partenerilor noștri francizați, pentru a crea o bază solidă de creștere pe termen lung. Chiar și așa, profitabilitatea a fost solidă”, a declarat Gabriel Melniciuc, CEO Spartan Restaurants.

Doar în dezvoltarea restaurantelor operate în franciză au fost investiți aproximativ 2 milioane de lei în cursul anului trecut. În 2026, compania și-a propus să deschidă cel puțin 10 noi restaurante, dintre care șase unități proprii și minimum patru în sistem de franciză.

Orașele în care ar putea apărea noi restaurante

Planurile de dezvoltare vizează mai multe orașe importante din România. Compania analizează oportunități în București, Oradea, Ploiești, Galați, Bistrița și Cluj-Napoca, în condițiile în care cererea pentru astfel de concepte continuă să crească.

În primele luni ale anului au fost deja realizate investiții în restaurantul Spartan Sigma din Cluj-Napoca și în modernizarea unității din City Park Mall Constanța. Recent, rețeaua a deschis și o nouă locație în Shopping City Râmnicu Vâlcea, investiție estimată la aproximativ 1,5 milioane de lei.

Urmează Marea Britanie și Irlanda

Poate cel mai ambițios obiectiv al companiei este extinderea în afara României. După dezvoltarea operațiunilor din Spania, Spartan analizează acum posibilitatea intrării în Marea Britanie și Irlanda, două piețe cu comunități importante de români și cu un sector al restaurantelor extrem de competitiv.