Kim Kardashian revine pe Disney+ în sezonul 2 din „Totul e corect”. Secrete, trădări și un scandal care amenință să distrugă firma de avocatură

Secretele ies la iveală, prieteniile se destramă, iar în lumea avocatelor de elită, cea mai periculoasă confruntare nu are loc întotdeauna în sala de judecată. „Totul e corect” (All’s Fair), serialul juridic creat de Ryan Murphy, revine pe Disney+ cu sezonul 2, disponibil în România începând de miercuri, 4 noiembrie 2026. Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson și Glenn Close se întorc într-o poveste în care puterea, banii și răzbunarea se întâlnesc într-un univers dominat de ambiții și aparențe.

Potrivit anunțului oficial Disney+, primele trei episoade ale noului sezon sunt deja disponibile pe platforma de streaming, urmând ca episoadele următoare să fie lansate în fiecare miercuri.

Sezonul 2 din „Totul e corect” aduce noi alianțe și o dezvăluire care schimbă totul

După evenimentele din primul sezon, avocatele de la firma Grant, Ronson & Greene revin în centrul unor conflicte care le-ar putea distruge nu doar carierele, ci și relațiile personale. Într-o lume în care fiecare informație poate deveni o armă, iar fiecare alianță ascunde propriile interese, personajele sunt nevoite să decidă în cine mai pot avea încredere.

Allura Grant, interpretată de Kim Kardashian, trebuie să gestioneze noi provocări profesionale și personale. Alături de Liberty Ronson, personajul interpretat de Naomi Watts, și Emerald Greene, jucată de Niecy Nash-Betts, aceasta încearcă să mențină pe linia de plutire firma de avocatură pe care au construit-o împreună.

Numai că lucrurile se complică atunci când apar noi alianțe, iar loialitatea dintre partenere începe să fie pusă sub semnul întrebării. O dezvăluire șocantă amenință însăși existența firmei, transformând conflictele profesionale într-o luptă pentru supraviețuire.

Noul sezon continuă să exploreze universul divorțurilor spectaculoase, al negocierilor de milioane de dolari și al secretelor care pot distruge reputații. Totul este prezentat prin estetica extravagantă caracteristică producțiilor lui Ryan Murphy, în care costumele sofisticate, decorurile luxoase și confruntările tensionate contribuie la atmosfera serialului.

Dacă primul sezon a urmărit desprinderea unor avocate de o firmă dominată de bărbați și construirea propriei afaceri, continuarea mută accentul pe dificultatea de a păstra puterea odată ce ai obținut-o.

Kim Kardashian, Glenn Close și Sarah Paulson conduc o distribuție spectaculoasă

Unul dintre principalele puncte de atracție ale serialului rămâne distribuția, care reunește nume importante de la Hollywood și personalități cunoscute din industria divertismentului.

Kim Kardashian revine în rolul Allurei Grant, în timp ce Naomi Watts o interpretează pe Liberty Ronson, iar Niecy Nash-Betts revine în pielea lui Emerald Greene, fostă polițistă devenită investigatoare și parteneră în firma de avocatură.

Glenn Close o interpretează pe Dina Standish, mentorul influent al echipei, în timp ce Sarah Paulson revine în rolul avocatei ambițioase Carrington Lane. Teyana Taylor o interpretează pe Milan, o tânără care își dorește să avanseze în lumea juridică.

Distribuția este completată de Matthew Noszka, în rolul lui Chase Munroe, un jucător de fotbal american cu legături personale cu Allura, și de actorul brazilian Cauã Reymond, care se alătură producției în noul sezon.

Pentru Ryan Murphy, cunoscut pentru seriale precum „American Horror Story”, „Feud” și „Monster”, „Totul e corect” reprezintă o nouă incursiune într-un univers în care personajele feminine puternice, rivalitățile și scandalurile sunt elemente centrale.

Creatorul a colaborat anterior cu mai multe dintre actrițele prezente în distribuție, inclusiv Sarah Paulson și Naomi Watts. Pe Playtech poți citi și despre primul sezon din „Totul e corect”, cu Kim Kardashian și Glenn Close, precum și despre „The Beauty”, un alt serial creat de Ryan Murphy pentru Disney+.

Câte episoade are sezonul 2 și când apar pe Disney+

Al doilea sezon din „Totul e corect” are opt episoade, dintre care primele trei au fost lansate simultan pe 4 noiembrie 2026. Celelalte cinci vor apărea săptămânal, în fiecare miercuri, finalul sezonului fiind programat pentru 2 decembrie.

Serialul este produs de 20th Television, în colaborare cu Ryan Murphy Television. Printre producătorii executivi se numără Ryan Murphy, Kim Kardashian, Kris Jenner, Nina Jacobson, Brad Simpson, Glenn Close, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts și Teyana Taylor.

Pentru cei care nu au urmărit încă povestea, primul sezon, alcătuit din nouă episoade, poate fi vizionat integral pe platformă. Acesta prezintă începuturile firmei de avocatură și relațiile complicate dintre protagoniste, oferind contextul necesar pentru conflictele care se amplifică în continuare.

În România, abonamentele Disney+ pornesc de la 34,99 lei pe lună, conform informațiilor comunicate de companie. Platforma oferă și alte producții populare, inclusiv „The Kardashians”, reality-show-ul dedicat celebrei familii.

Cu o distribuție impresionantă și promisiunea unor conflicte și mai intense, sezonul 2 din „Totul e corect” readuce în prim-plan întrebarea care definește întreaga poveste: cât de departe sunt dispuse să meargă aceste femei pentru a-și apăra puterea, reputația și propriile secrete?