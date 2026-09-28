Kia pregătește o dubă electrică uriașă de 5,35 metri: până la 9 locuri, 460 km autonomie și 23 de versiuni
Kia extinde rapid gama de vehicule electrice dincolo de SUV-uri și autoturisme, iar următorul proiect este suficient de mare pentru transport de persoane, livrări, shuttle-uri sau conversii profesionale. PV7 este o utilitară electrică lungă de 5,35 metri care va putea transporta până la nouă persoane în versiunea internațională și va fi oferită într-un număr impresionant de configurații.
Modelul a fost prezentat la IAA Transportation 2026 din Hanovra și este al doilea vehicul al strategiei PBV, Platform Beyond Vehicle, după PV5. Kia pregătește nu mai puțin de 23 de variante ale PV7, de la versiuni pentru pasageri până la Cargo, High Roof și șasiu pentru conversii speciale.
Bateria mare promite peste 460 km, iar încărcarea durează aproximativ 25 de minute
PV7 va avea două baterii NCM, de 71,5 kWh și 96,2 kWh. Versiunea Cargo Long Range cu bateria cea mai mare este anunțată cu o autonomie WLTP de peste 460 de kilometri.
Tracțiunea față va fi standard la lansare, însă Kia intenționează să ofere ulterior și tracțiune integrală. Sistemul electric amplasat pe puntea față poate dezvolta până la 200 kW, echivalentul a aproximativ 272 CP, și 420 Nm.
Arhitectura de 800 V este probabil una dintre cele mai importante caracteristici pentru utilizarea comercială. Conectat la un încărcător rapid DC de 350 kW, PV7 poate trece de la 10% la 80% în aproximativ 25 de minute. Pentru o companie de curierat sau un serviciu de transfer, timpul petrecut la încărcător poate conta mai mult decât câteva zeci de kilometri suplimentari de autonomie.
Duba are 5,35 metri lungime, aproape doi metri lățime și 1,99 metri înălțime, cu un ampatament de 3,5 metri. Pentru un proprietar român care s-ar gândi la versiunea Passenger ca mașină de familie, cifra de 1,99 metri merită ținută minte: multe parcări subterane au limite în jurul pragului de doi metri.
Este și semnificativ mai mare decât PV5 și chiar mai lungă decât Volkswagen ID. Buzz cu ampatament extins.
De la familie cu mulți copii până la curierat și transport hotelier
PV7 Cargo poate avea două sau trei locuri și oferă până la 6,1 metri cubi pentru marfă. Versiunea High Roof crește volumul până la opt metri cubi. Sarcina utilă poate ajunge la aproximativ 1.200 kg, în funcție de configurație.
Varianta Long poate transporta până la trei europaleți standard și are pragul de încărcare la numai 550 mm de sol. Kia a dezvoltat inclusiv un mod special de condus pentru situațiile în care vehiculul transportă o încărcătură mare.
Versiunea Passenger este cea care ar putea deveni interesantă și pentru familiile foarte numeroase. Modelul internațional oferă până la nouă locuri, iar în Coreea vor exista configurații de până la 11 persoane. Varianta cu șapte locuri folosește scaune care pot fi deplasate și demontate pentru modificarea rapidă a interiorului.
Pentru România, PV7 ar putea avea sens mai ales ca shuttle pentru hoteluri și aeroporturi, microbuz pentru transferuri, vehicul de curierat sau utilitară pentru companii care pot încărca noaptea la sediu. Funcția V2L permite utilizarea bateriei mașinii pentru alimentarea unor scule sau echipamente electrice externe, un avantaj pentru echipele care lucrează pe teren.
Kia intenționează să lanseze PV7 Passenger și Cargo în Europa în a doua jumătate a anului 2027. Prețurile nu au fost încă anunțate. Ca reper, PV5 Passenger cu cinci locuri pornește în prezent în Germania de la 38.390 de euro.
Cu o autonomie de peste 460 de kilometri, încărcare rapidă de 800 V și o gamă planificată de 23 de configurații, PV7 arată că următoarea mare bătălie a industriei electrice nu se va purta doar între SUV-uri. Utilitarele și transportul de persoane devin una dintre cele mai importante zone de extindere.