Kia pregătește o dubă electrică uriașă de 5,35 metri: până la 9 locuri, 460 km autonomie și 23 de versiuni

Bateria mare promite peste 460 km, iar încărcarea durează aproximativ 25 de minute

PV7 va avea două baterii NCM, de 71,5 kWh și 96,2 kWh. Versiunea Cargo Long Range cu bateria cea mai mare este anunțată cu o autonomie WLTP de peste 460 de kilometri.

Tracțiunea față va fi standard la lansare, însă Kia intenționează să ofere ulterior și tracțiune integrală. Sistemul electric amplasat pe puntea față poate dezvolta până la 200 kW, echivalentul a aproximativ 272 CP, și 420 Nm.

Arhitectura de 800 V este probabil una dintre cele mai importante caracteristici pentru utilizarea comercială. Conectat la un încărcător rapid DC de 350 kW, PV7 poate trece de la 10% la 80% în aproximativ 25 de minute. Pentru o companie de curierat sau un serviciu de transfer, timpul petrecut la încărcător poate conta mai mult decât câteva zeci de kilometri suplimentari de autonomie.

Duba are 5,35 metri lungime, aproape doi metri lățime și 1,99 metri înălțime, cu un ampatament de 3,5 metri. Pentru un proprietar român care s-ar gândi la versiunea Passenger ca mașină de familie, cifra de 1,99 metri merită ținută minte: multe parcări subterane au limite în jurul pragului de doi metri.

Este și semnificativ mai mare decât PV5 și chiar mai lungă decât Volkswagen ID. Buzz cu ampatament extins.

De la familie cu mulți copii până la curierat și transport hotelier

PV7 Cargo poate avea două sau trei locuri și oferă până la 6,1 metri cubi pentru marfă. Versiunea High Roof crește volumul până la opt metri cubi. Sarcina utilă poate ajunge la aproximativ 1.200 kg, în funcție de configurație.

Varianta Long poate transporta până la trei europaleți standard și are pragul de încărcare la numai 550 mm de sol. Kia a dezvoltat inclusiv un mod special de condus pentru situațiile în care vehiculul transportă o încărcătură mare.