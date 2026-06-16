Kia lansează duba electrică de familie cu 7 locuri și autonomie de peste 390 km. Prețul care o face interesantă pentru Europa

Autonomie de peste 390 km și încărcare rapidă pentru drumuri lungi

Noua versiune Kia PV5 Passenger cu 7 locuri este disponibilă în Marea Britanie doar cu bateria Long Range de 71,2 kWh. Autonomia anunțată depășește 390 de kilometri în ciclu WLTP, ceea ce o pune într-o zonă foarte interesantă pentru utilizarea zilnică, dar și pentru drumuri mai lungi. Pentru România, o asemenea autonomie ar însemna, în condiții ideale, navete fără emoții între orașe apropiate și deplasări de weekend în care nu trebuie să cauți permanent o stație de încărcare.

La fel de importantă este viteza de încărcare. Kia menționează încărcare DC de până la 150 kW, cu trecere de la 10% la 80% în mai puțin de 30 de minute. Pentru o familie cu copii, diferența dintre o încărcare de 25-30 de minute și una de peste o oră este uriașă. Practic, timpul de staționare poate fi suprapus cu o pauză de masă sau cafea, fără ca mașina să transforme fiecare drum lung într-un exercițiu de planificare complicată.

Dimensiunile interioare sunt și ele un argument important. Kia vorbește despre spațiu foarte generos pentru picioare, cap și umeri, iar asta contează mai mult decât cifrele de putere într-un astfel de vehicul. O dubă electrică de 7 locuri nu trebuie să impresioneze prin accelerații, ci prin felul în care transportă confortabil oameni și bagaje.

Preț european sub pragul psihologic al dubelor electrice scumpe

În Marea Britanie, Kia PV5 Passenger 7-seat pornește de la 36.995 de lire, adică aproximativ 43.500 de euro. Versiunile Plus și Elite urcă spre aproximativ 47.300 de euro și 49.300 de euro, în funcție de echipare. Nu este o sumă mică, dar pentru un vehicul electric de 7 locuri, cu baterie mare și încărcare rapidă, poziționarea devine interesantă.

Noua echipare Elite adaugă elemente care pot conta enorm pentru familii sau utilizare comercială: uși laterale glisante electrice, scaune ventilate în față, camere pentru vedere panoramică, monitorizare unghi mort, senzori de parcare și vopsea premium. Sunt dotări care transformă PV5 dintr-o simplă dubă practică într-un vehicul mai apropiat de un monovolum modern.

Pentru România, întrebarea evidentă este dacă și când va ajunge într-o formă comparabilă pe piața locală. Dacă prețurile vor rămâne aproape de cele europene, PV5 ar putea deveni interesant pentru firme de transport persoane, pensiuni, hoteluri, servicii corporate și familii care vor spațiu real, nu doar un SUV cu al treilea rând simbolic.

Kia a vândut deja peste 8.100 de unități PV5 în primele trei luni ale anului și a ajuns la o cotă de 9% în piața europeană de vehicule comerciale electrice ușoare. Asta arată că modelul nu este doar un experiment. Iar versiunea cu 7 locuri îl poate scoate din zona strict comercială și îl poate duce direct în conversația despre mașina electrică de familie.