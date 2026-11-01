Tesla Model Y Performance a fost învins de Kia într-un test german. SUV-ul electric coreean a depășit și rivalii de la BYD, Zeekr și Polestar

Diferența față de Tesla nu a fost uriașă, doar nouă puncte în clasamentul final, dar rezultatele pe categorii spun o poveste mult mai interesantă. Kia a demonstrat că un automobil electric poate oferi nu doar accelerații impresionante, ci și un comportament dinamic apropiat de cel al unei mașini sport tradiționale, cu frâne eficiente, direcție precisă și un nivel ridicat de control.

Kia EV6 GT a câștigat trei categorii importante în testul german

Comparația realizată de Auto Motor und Sport a inclus șapte categorii de evaluare, printre care siguranța, confortul, motorizarea, comportamentul rutier, impactul asupra mediului și costurile de utilizare. Scorul total a plasat Kia EV6 GT pe prima poziție, cu 585 de puncte, urmată de Tesla Model Y Performance, cu 576 de puncte.

Pe locul al treilea s-a clasat Zeekr 7GT, cu 569 de puncte, urmat de Polestar 4 Coupe Dual Motor, cu 531 de puncte. Ultima poziție a fost ocupată de BYD Sealion 7 AWD Excellence, care a obținut 508 puncte. Clasamentul este relevant deoarece toate cele cinci automobile concurează în zona vehiculelor electrice puternice, dar au abordări diferite în privința confortului, tehnologiei și performanțelor dinamice.

Kia EV6 GT a obținut cele mai bune rezultate la siguranță, sistemul de propulsie și comportamentul rutier. În testele de frânare de la 100 km/h, automobilul sud-coreean s-a oprit în 34,5 metri cu frânele reci și în numai 33,5 metri cu frânele încălzite, cele mai bune rezultate dintre vehiculele comparate.

La capitolul comportament dinamic, diferența față de Tesla a fost și mai vizibilă. Kia a obținut 96 de puncte, în timp ce Model Y Performance a primit 76. Sunt 20 de puncte care reflectă avantajele demonstrate în probele de manevrabilitate și control, nu doar performanțele de accelerație în linie dreaptă.

Este important de subliniat că victoria Kia nu înseamnă că toate caracteristicile sale sunt superioare celor oferite de rivali. Clasamentele comparative depind de metodologia publicației, de criteriile alese și de importanța atribuită fiecărei categorii. Totuși, rezultatul este semnificativ tocmai pentru că vine din partea unei reviste germane cu tradiție în evaluarea automobilelor.

Kia EV6 GT are 650 CP, dar Tesla oferă avantaje importante la autonomie și preț

Versiunea actualizată Kia EV6 GT utilizează două motoare electrice și un sistem de tracțiune integrală, care dezvoltă până la 650 CP și un cuplu maxim de 770 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în aproximativ 3,5 secunde, o performanță care plasează automobilul în apropierea unor modele sport mult mai scumpe.