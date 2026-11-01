Tesla Model Y Performance a fost învins de Kia într-un test german. SUV-ul electric coreean a depășit și rivalii de la BYD, Zeekr și Polestar
Când vine vorba de automobile electrice performante, Tesla Model Y Performance reprezintă unul dintre modelele care apar aproape inevitabil în orice comparație serioasă. Accelerația spectaculoasă, tehnologia de la bord și experiența acumulată de producătorul american au transformat acest SUV într-un reper important al segmentului. Cu toate acestea, un nou test comparativ realizat în Germania demonstrează că puterea și popularitatea unui automobil nu garantează automat și victoria în fața concurenților.
Publicația germană Auto Motor und Sport a comparat cinci automobile electrice de înaltă performanță, provenite de la producători americani, europeni, sud-coreeni și chinezi. Surpriza a venit din partea Kia EV6 GT, model care a obținut primul loc în clasamentul general, depășind Tesla Model Y Performance, Zeekr 7GT, Polestar 4 și BYD Sealion 7.
Diferența față de Tesla nu a fost uriașă, doar nouă puncte în clasamentul final, dar rezultatele pe categorii spun o poveste mult mai interesantă. Kia a demonstrat că un automobil electric poate oferi nu doar accelerații impresionante, ci și un comportament dinamic apropiat de cel al unei mașini sport tradiționale, cu frâne eficiente, direcție precisă și un nivel ridicat de control.
Kia EV6 GT a câștigat trei categorii importante în testul german
Comparația realizată de Auto Motor und Sport a inclus șapte categorii de evaluare, printre care siguranța, confortul, motorizarea, comportamentul rutier, impactul asupra mediului și costurile de utilizare. Scorul total a plasat Kia EV6 GT pe prima poziție, cu 585 de puncte, urmată de Tesla Model Y Performance, cu 576 de puncte.
Pe locul al treilea s-a clasat Zeekr 7GT, cu 569 de puncte, urmat de Polestar 4 Coupe Dual Motor, cu 531 de puncte. Ultima poziție a fost ocupată de BYD Sealion 7 AWD Excellence, care a obținut 508 puncte. Clasamentul este relevant deoarece toate cele cinci automobile concurează în zona vehiculelor electrice puternice, dar au abordări diferite în privința confortului, tehnologiei și performanțelor dinamice.
Kia EV6 GT a obținut cele mai bune rezultate la siguranță, sistemul de propulsie și comportamentul rutier. În testele de frânare de la 100 km/h, automobilul sud-coreean s-a oprit în 34,5 metri cu frânele reci și în numai 33,5 metri cu frânele încălzite, cele mai bune rezultate dintre vehiculele comparate.
La capitolul comportament dinamic, diferența față de Tesla a fost și mai vizibilă. Kia a obținut 96 de puncte, în timp ce Model Y Performance a primit 76. Sunt 20 de puncte care reflectă avantajele demonstrate în probele de manevrabilitate și control, nu doar performanțele de accelerație în linie dreaptă.
Este important de subliniat că victoria Kia nu înseamnă că toate caracteristicile sale sunt superioare celor oferite de rivali. Clasamentele comparative depind de metodologia publicației, de criteriile alese și de importanța atribuită fiecărei categorii. Totuși, rezultatul este semnificativ tocmai pentru că vine din partea unei reviste germane cu tradiție în evaluarea automobilelor.
Kia EV6 GT are 650 CP, dar Tesla oferă avantaje importante la autonomie și preț
Versiunea actualizată Kia EV6 GT utilizează două motoare electrice și un sistem de tracțiune integrală, care dezvoltă până la 650 CP și un cuplu maxim de 770 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în aproximativ 3,5 secunde, o performanță care plasează automobilul în apropierea unor modele sport mult mai scumpe.
Bateria are o capacitate de 84 kWh, iar autonomia declarată în ciclul WLTP ajunge la aproximativ 449 de kilometri. Platforma electrică de 800V permite încărcarea rapidă de la 10% la 80% în aproximativ 18 minute, în condiții ideale și la o stație compatibilă. Aceste valori demonstrează că EV6 GT nu este doar un automobil spectaculos pentru accelerații ocazionale, ci și unul care poate fi utilizat pentru deplasări cotidiene și călătorii mai lungi.
O particularitate interesantă este sistemul Virtual Gear Shift, inspirat de tehnologiile introduse pe Hyundai IONIQ 5 N. Acesta simulează schimbarea treptelor de viteză și reacțiile unei transmisii convenționale, oferind o experiență mai apropiată de cea a unui automobil sport cu motor termic. Nu este o necesitate tehnică pentru propulsia electrică, dar poate face condusul mai captivant pentru cei care apreciază implicarea directă în controlul mașinii.
Tesla Model Y Performance are, în schimb, un avantaj important în privința autonomiei declarate, care ajunge la aproximativ 580 de kilometri WLTP pentru configurația analizată. Accelerația de la 0 la 100 km/h este de aproximativ 3,5 secunde, astfel încât diferențele esențiale dintre cele două modele nu apar neapărat când apeși accelerația la maximum, ci în modul în care gestionează virajele, frânările și schimbările rapide de direcție.
Pentru cumpărătorii din România, discuția devine și mai interesantă atunci când introducem prețul în ecuație. Kia afișează pe site-ul oficial românesc un preț recomandat de 74.524 de euro pentru EV6 GT, în timp ce Tesla Model Y Performance apare în configuratorul local de la 62.990 de euro. Diferența depășește 11.500 de euro, suficient de mare pentru a influența alegerea unui cumpărător care nu urmărește exclusiv comportamentul sportiv.
Din acest motiv, rezultatul testului german trebuie interpretat în context. Dacă prioritatea este plăcerea condusului, răspunsul direcției, performanța frânelor și senzația de automobil sport, Kia EV6 GT are argumente foarte puternice. Dacă autonomia, prețul de achiziție și infrastructura de încărcare contează mai mult, Model Y Performance rămâne o alternativă extrem de competitivă.
Un alt aspect relevant este dezvoltarea accelerată a industriei auto sud-coreene. În urmă cu aproximativ un deceniu, puțini ar fi anticipat că un automobil Kia va câștiga o asemenea comparație în Germania, depășind inclusiv produse ale unor mărci premium sau modele construite special pentru performanță.
Testul Auto Motor und Sport din octombrie 2026 confirmă că piața mașinilor electrice a ajuns într-o etapă în care accelerația impresionantă nu mai este suficientă pentru a defini un automobil reușit. Controlul, siguranța, eficiența și experiența de condus contează tot mai mult. Iar faptul că Kia EV6 GT a câștigat această comparație arată cât de mult s-a schimbat echilibrul de forțe în industria auto globală.