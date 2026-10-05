John Ternus schimbă direcția Apple: designul revine în centrul companiei, după modelul lui Steve Jobs
John Ternus începe să-și pună tot mai clar amprenta asupra Apple, iar una dintre cele mai importante schimbări este atenția acordată designului. Noul CEO pare să adopte o abordare mult mai apropiată de cea a lui Steve Jobs, implicându-se direct în activitatea echipelor care stabilesc aspectul și experiența produselor companiei.
În perioada în care Tim Cook s-a aflat la conducerea Apple, creșterea vânzărilor, strategia financiară și lanțul de aprovizionare au fost printre principalele sale priorități. Ternus pare să fi ales o direcție diferită. În loc să încerce să continue exact modelul predecesorului său, acesta își concentrează atenția asupra domeniilor în care consideră că poate aduce cea mai mare valoare.
Potrivit lui Mark Gurman, în newsletterul „Power On” publicat de Bloomberg, Ternus a discutat cu Cook despre tranziția către noul său rol. Cook i-ar fi transmis că, în perioada în care a fost CEO, a încercat să se concentreze asupra zonelor în care putea genera „cea mai mare valoare pentru Apple”. Ternus a ajuns la concluzia că trebuie să facă același lucru, dar în propriul său stil, informează Apple Insider.
Tim Cook a lăsat în urmă un model diferit de conducere
Zonele asupra cărora Cook s-a concentrat în principal în timpul mandatului său sunt acum gestionate de alți directori. Strategia financiară îi revine directorului financiar Kevan Parekh, în timp ce operațiunile și lanțul de aprovizionare sunt coordonate de directorul operațional Sabih Khan.
Ternus, care are o experiență importantă în inginerie, lucrează mai îndeaproape cu Johny Srouji, directorul responsabil de hardware, și cu Tom Marieb, liderul departamentului de inginerie hardware. În același timp, noul CEO acordă mult mai mult timp echipelor de design ale Apple, un domeniu care a trecut prin mai multe schimbări după plecarea lui Jony Ive în 2019.
În anii care au urmat plecării lui Ive, echipele responsabile de designul industrial și de interfața utilizatorului au avut lideri separați. Cele două grupuri nu au fost coordonate de un singur director de design. În plus, liderii lor raportau către fostul COO Jeff Williams, a cărui experiență era legată mai ales de producție, nu de design.
După retragerea lui Williams, în 2025, echipele de design ar fi ajuns să raporteze direct către Cook. Situația nu a durat însă foarte mult. Înainte de tranziția către noua conducere, Cook i-a transferat responsabilitatea pentru design lui Ternus. În perioada de tranziție, liderii departamentelor de design au fost practic singurii directori care raportau direct către Ternus.
Ternus se implică direct în activitatea echipelor de design
Noul CEO cunoaște deja foarte bine studioul de design al Apple. Înainte de a ajunge în fruntea companiei, Ternus a fost responsabil de ingineria hardware și a colaborat cu echipele de design. După numirea sa ca CEO, apropierea de aceste echipe a devenit însă mult mai evidentă.
Potrivit informațiilor prezentate de Gurman, Ternus petrece acum timp în studioul de design de mai multe ori pe săptămână și se implică direct în activitatea acestuia. Abordarea reprezintă o schimbare majoră față de perioada lui Cook.
Cook ar fi vizitat studioul aproximativ o dată pe lună, iar vizitele durau în jur de o oră. Diferența este importantă pentru modul în care Apple își stabilește prioritățile. În timp ce Cook s-a concentrat pe zonele în care avea cea mai mare experiență și în care putea influența direct dezvoltarea companiei, Ternus pare să considere designul una dintre responsabilitățile sale centrale.
Modelul amintește de Steve Jobs, care era cunoscut pentru implicarea sa extrem de directă în procesul de design. Jobs urmărea îndeaproape produsele și modul în care acestea arătau și funcționau, iar Ternus pare să readucă o parte din această abordare în conducerea Apple.
Apple încearcă să-și refacă echipa de design
Misiunea lui Ternus nu este una simplă. Departamentul de design al Apple a pierdut mai mulți oameni importanți în ultimii ani, într-un moment în care compania încerca să gestioneze și moștenirea lăsată de Jony Ive.
Plecarea lui Ive a fost urmată de desprinderea LoveFrom, studioul său de design, iar o parte dintre oamenii implicați în activitatea de design a Apple au ajuns ulterior în afara companiei. Alte plecări au redus și mai mult echipa, inclusiv prin recrutarea unor specialiști de către OpenAI și alte companii din industria tehnologică.
Alan Dye, responsabil pentru designul software, și Evans Hankey, șefa designului industrial, au plecat la OpenAI. Între timp, Molly Anderson a ajuns vicepreședinte pentru design industrial. Anderson nu avea însă un profil public la fel de ridicat și nu mai condusese anterior o echipă de dimensiunea celei de la Apple.
Chiar și în aceste condiții, Apple nu pare să caute în prezent un director de design din afara companiei. Strategia este mai degrabă orientată spre consolidarea echipei existente și recrutarea unor noi designeri.
iPhone Duo readuce designul în prim-plan la Apple
Apple a început deja să ofere mai multă vizibilitate liderilor actuali ai departamentului. Molly Anderson și Steve Lemay, succesorul lui Alan Dye în zona de design software, au avut roluri mai vizibile odată cu lansarea iPhone Duo.
În paralel, compania continuă să își extindă echipa de design prin noi angajări, încercând să refacă resursele pierdute în ultimii ani. Nu există însă, cel puțin deocamdată, semnale că Apple ar intenționa să aducă un director de design din exterior pentru a prelua controlul asupra tuturor echipelor.