John Ternus schimbă direcția Apple: designul revine în centrul companiei, după modelul lui Steve Jobs

Potrivit lui Mark Gurman, în newsletterul „Power On” publicat de Bloomberg, Ternus a discutat cu Cook despre tranziția către noul său rol. Cook i-ar fi transmis că, în perioada în care a fost CEO, a încercat să se concentreze asupra zonelor în care putea genera „cea mai mare valoare pentru Apple”. Ternus a ajuns la concluzia că trebuie să facă același lucru, dar în propriul său stil, informează Apple Insider.

Tim Cook a lăsat în urmă un model diferit de conducere

Zonele asupra cărora Cook s-a concentrat în principal în timpul mandatului său sunt acum gestionate de alți directori. Strategia financiară îi revine directorului financiar Kevan Parekh, în timp ce operațiunile și lanțul de aprovizionare sunt coordonate de directorul operațional Sabih Khan.

Ternus, care are o experiență importantă în inginerie, lucrează mai îndeaproape cu Johny Srouji, directorul responsabil de hardware, și cu Tom Marieb, liderul departamentului de inginerie hardware. În același timp, noul CEO acordă mult mai mult timp echipelor de design ale Apple, un domeniu care a trecut prin mai multe schimbări după plecarea lui Jony Ive în 2019.

În anii care au urmat plecării lui Ive, echipele responsabile de designul industrial și de interfața utilizatorului au avut lideri separați. Cele două grupuri nu au fost coordonate de un singur director de design. În plus, liderii lor raportau către fostul COO Jeff Williams, a cărui experiență era legată mai ales de producție, nu de design.

După retragerea lui Williams, în 2025, echipele de design ar fi ajuns să raporteze direct către Cook. Situația nu a durat însă foarte mult. Înainte de tranziția către noua conducere, Cook i-a transferat responsabilitatea pentru design lui Ternus. În perioada de tranziție, liderii departamentelor de design au fost practic singurii directori care raportau direct către Ternus.

Ternus se implică direct în activitatea echipelor de design

Noul CEO cunoaște deja foarte bine studioul de design al Apple. Înainte de a ajunge în fruntea companiei, Ternus a fost responsabil de ingineria hardware și a colaborat cu echipele de design. După numirea sa ca CEO, apropierea de aceste echipe a devenit însă mult mai evidentă.

Potrivit informațiilor prezentate de Gurman, Ternus petrece acum timp în studioul de design de mai multe ori pe săptămână și se implică direct în activitatea acestuia. Abordarea reprezintă o schimbare majoră față de perioada lui Cook.