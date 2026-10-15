Jennifer Garner, actrița principală, și Bekah Brunstetter, creatoarea serialului „The Five Star Weekend” de pe SkyShowtime, despre prietenie, pierdere și reinventare: „Prietenele sunt cele care te readuc cu picioarele pe pământ”

În încercarea de a merge mai departe, Hollis organizează un weekend la casa ei din Nantucket și invită trei prietene din momente diferite ale vieții sale, alături de un invitat-surpriză. Ceea ce începe ca o reuniune menită să o ajute să se vindece devine rapid un context în care ies la suprafață tensiuni, secrete și întrebări despre relații, familie și identitate.

Cu ocazia lansării serialului, SkyShowtime a pus la dispoziția presei două interviuri cu Jennifer Garner și cu Bekah Brunstetter, creatoarea, showrunner-ul și producătoarea executivă a producției. Interviurile de mai jos nu sunt exclusive pentru Playtech, ci au fost oferite de SkyShowtime pentru promovarea serialului.

Jennifer Garner, despre Hollis Shaw, prietenie și reinventare

Jennifer Garner vorbește despre momentul dificil în care se află Hollis la începutul serialului, dar și despre felul în care personajul încearcă să-și redefinească viața după o pierdere majoră. Actrița spune că această etapă implică nu doar relația cu fiica ei și cu propria carieră, ci și întrebări legate de identitate, vitalitate și felul în care te regăsești după ce viața pe care o cunoșteai se schimbă complet.

În același timp, Garner recunoaște că premisa serialului i-a amintit și de experiențe personale. Pentru aniversarea de 50 de ani, actrița și-a adus împreună prietenele din perioade diferite ale vieții, o situație foarte asemănătoare cu cea din „The Five Star Weekend”.

Î: Unde o găsim pe Hollis Shaw la începutul poveștii?

Jennifer Garner: Hollis se află într-un moment foarte important al vieții. Și-a pierdut soțul, fiica ei a plecat la facultate, iar ea a rămas acasă doar cu câinele și cu gătitul. A creat ceva prin care a devenit celebră, prin pasiunea ei pentru gătit, iar imediat după moartea lui Matthew nici măcar asta nu mai poate face.

Așa că apare întrebarea: ce relație va mai avea cu această parte a vieții sale? Va reuși să găsească alinare în cariera pe care și-a construit-o sau va încerca să-și restrângă viața? Trebuie să-și redefinească relația cu fiica ei, dar și propria sexualitate, vitalitatea și să descopere dacă mai există cineva acolo, în interiorul ei.

Î: Ai adunat vreodată prietene din etape diferite ale vieții tale, așa cum face Hollis în serial?

Jennifer Garner: Da, am făcut asta pentru aniversarea mea de 50 de ani. Practic, mi-am organizat singură o nuntă! Le-am avut alături pe surorile mele, pe părinți, pe cea mai bună prietenă din copilărie, pe cea mai bună prietenă din facultate și pe prietenele pe care le-am cunoscut ca mamă.

Și am avut cu siguranță un moment în care m-am întrebat: „Doamne, ce o să se întâmple?”. Simți nevoia să gestionezi totul și să te asiguri că toată lumea este fericită și se înțelege cu ceilalți. Știi că nu se cunosc între ele și că vor exista persoane care nu vor vedea lucrurile la fel. Eu însămi sunt o persoană diferită cu fata alături de care am crescut față de femeia cu care am mers la facultate sau față de cele mai bune prietene pe care le-am cunoscut la maturitate.

Dar, pentru că toate sunt niște femei extraordinare, au reușit să treacă prin orice moment mai dificil râzând, iar experiența a fost incredibilă. Nu o voi uita niciodată.

Î: Cum explorează serialul ideea de reinventare la mijlocul vieții?

Jennifer Garner: Unul dintre modurile în care toate aceste personaje evoluează este tocmai această reinventare de la mijlocul vieții.

De fapt, vorbim foarte deschis despre ce tip de estrogen folosim, despre cum gestionăm menopauza, cine a trecut prin ea și cine nu, iar asta îmi place foarte mult. Nu vezi aproape niciodată astfel de lucruri într-un serial sau prezentate în povești despre femei. De obicei este un subiect tabu, dar aici este pur și simplu o conversație normală.

Î: Dincolo de actori, ce alte elemente ale serialului ți se pare că funcționează aproape ca niște personaje principale?

Jennifer Garner: Nantucket este un personaj în sine în acest serial. La fel și mâncarea și moda.

Creatoarea noastră de costume, Susie DeSanto, și cu mine lucrăm împreună de 22 de ani, încă de la „13 Going on 30”. Mi-a plăcut cât de diferit, de specific și de fantastic arăta fiecare personaj. O iubesc ca om și, bineînțeles, o iubesc ca designer. Nu cred că am mai lucrat vreodată la un proiect în care să-mi doresc atât de mult garderoba personajului meu precum mi-am dorit hainele lui Hollis. Orice purtam părea cea mai bună versiune a acelui lucru pe care o îmbrăcasem vreodată.

Î: Personajul tău este influencer în zona gastronomică, iar tu ești cunoscută pentru pasiunea pentru gătit. Ai încercat rețetele pe care le pregătește Hollis?

Jennifer Garner: Da! Am făcut peach cobbler (desert cu piersici și aluat copt) când am aflat că urma să-l pregătesc și a doua zi la filmări.

Am făcut și chicken pot pie (plăcintă cu pui și legume), care a fost foarte bună, dar și biscuiții cu lapte bătut. Iar decorurile și scenografia au fost minunate. Bucătăria de pe platou era, de fapt, complet aprovizionată.

Î: Mai fuseseși vreodată în Nantucket înainte de filmările serialului?

Jennifer Garner: Am vorbit o dată la The Nantucket Project despre Save the Children, dar nu cred că am stat acolo nici măcar 24 de ore. Nici măcar nu am ajuns la plajă!

Mă uitam pe fereastră și îmi doream să pot explora locul. Nimeni nu descrie un loc mai bine decât Elin Hilderbrand. Te face să vrei să mergi la toate restaurantele și pe toate plajele.

Î: Ce îți va lipsi cel mai mult după filmările serialului?

Jennifer Garner: Aceasta este cea mai ușoară întrebare! Ceea ce va rămâne cu mine este experiența de a lucra alături de aceste femei, cele cinci vedete ale noastre.

Bekah Brunstetter, despre prieteniile feminine și adaptarea romanului

Bekah Brunstetter, creatoarea, showrunner-ul și producătoarea executivă a serialului, spune că unul dintre lucrurile care au atras-o cel mai mult la această poveste a fost ideea prieteniilor feminine care supraviețuiesc diferitelor etape ale vieții.

Pentru ea, aceste relații sunt printre cele mai importante, chiar dacă ajung uneori pe un plan secund după familie, copii sau partener. Tocmai de aceea, „The Five Star Weekend” încearcă să le readucă în centrul atenției și să vorbească despre timpul și energia de care au nevoie pentru a rămâne puternice.

Î: Ce te-a entuziasmat cel mai mult la ideea de a explora prieteniile feminine moderne?

Bekah Brunstetter: Sunt relații care ne formează enorm în viață și nu întotdeauna avem grijă de ele atât de mult pe cât ar trebui. De multe ori ajung pe locul trei, după partener și copii, dacă îi ai. Dar prietenele sunt persoanele care pot fi alături de tine în cele mai grele momente. Ele sunt cele care te readuc cu picioarele pe pământ.

Am cele mai bune prietene atât din copilărie, cât și din facultate, iar acum locuim în părți opuse ale țării. Este foarte greu să rămânem apropiate, dar reușim. Este o investiție de timp, însă merită din plin. Așa că mi-a plăcut ideea unui serial care îi face pe oameni să se gândească la propriile prietenii și la felul în care pot avea grijă de aceste relații. Mereu am fost atrasă de astfel de povești.

Î: Cât de dificil a fost să găsești tonul potrivit, având în vedere povestea despre pierdere, dar și latura mai relaxată a timpului petrecut la plajă de aceste cinci femei?

Bekah Brunstetter: A fost dificil, dar acesta este și felul în care am scris dintotdeauna. Sunt genul de povești de care sunt atrasă și pe care le iubesc. Este, de fapt, tonul vieții. Suntem triști, apoi râdem pentru că trebuie să o facem, iar după aceea devenim din nou triști. Există un ritm natural în trecerea dintre întuneric și lumină, un ritm pe care cred că am învățat să-l găsesc de-a lungul anilor. Dar este totuși dificil, pentru că nu este un ton ușor.

A fost nevoie de o ajustare continuă. Am petrecut luni întregi în camera scenariștilor, apoi a urmat producția, perioadă în care rescriam în fiecare zi. Uneori mergeam prea departe, alteori nu suficient. Iar în post-producție au existat și mai multe rescrieri.

Î: Cum te-ai conectat cu partea gastronomică a poveștii?

Bekah Brunstetter: Una dintre părțile mele preferate din carte este cea legată de gătit și de rețete, pentru că îmi place foarte mult să gătesc și să coc.

Pentru mine este o metodă de a elibera stresul și, în afară de scris, este cam singurul lucru la care pot spune că mă pricep cât de cât.

Îmi dă senzația că am control atunci când alte lucruri scapă de sub control, așa că m-am regăsit în această parte a lui Hollis.

Au fost foarte multe momente în viața mea în care treceam prin ceva dificil și pur și simplu începeam să fac prăjituri, pentru că nu știam ce altceva să fac.

Elin și cu mine ne spunem una alteia „două Hollis”. Atunci când postez pe Instagram ceva ce am copt, Elin comentează mereu: „Ești atât de Hollis acum!”.

Î: Cum s-a pregătit Jennifer Garner pentru scenele în care gătește?

Bekah Brunstetter: Jen a luat câteva lecții de gătit, în special pentru tehnica de folosire a cuțitului. Amândouă iubim să gătim, dar niciuna dintre noi nu are pregătire profesională, iar ea voia să arate ca un bucătar adevărat. De asemenea, gătea acasă toate preparatele înainte să le gătească pe platou, pentru că voia ca totul să fie autentic. Aveam o bucătărie mică în spatele decorului casei din Nantucket, iar Melissa McSorley, food stylist-ul nostru, era acolo și pregătea dip de ceapă cu chipsuri de casă, biscuiți cu ghimbir sau toffee făcut în casă. În fiecare zi venea și ne dădea nouă ce rămânea. A fost minunat. Cred că mi-am creat mediul de lucru perfect și sunt foarte mândră de asta.

Î: Fanii romanului pot să se aștepte la easter eggs pe care să le descopere?

Bekah Brunstetter: Sunt foarte multe lucruri din carte pe care le-am iubit și le-am introdus în serial pentru că voiam ca oamenii care iubesc cartea să găsească mici easter eggs. Multe au legătură cu Brooke, pentru că Brooke este personajul meu preferat. Cred că este perfectă. Am rămas, de asemenea, fideli multor preparate din meniurile prezentate în carte.

Î: Ce aștepți cel mai mult să experimenteze publicul atunci când va urmări serialul?

Bekah Brunstetter: Sunt foarte entuziasmată să împărtășesc cu oamenii un serial amuzant, cald și atent construit. Îmi place faptul că este structurat astfel încât să stai alături de aceste femei timp de trei zile foarte intense. Episoadele sunt niște mici gustări minunate de 35 până la 45 de minute. Așa că, dacă vrei, poți să stai și să parcurgi întreaga călătorie într-o singură seară.

„The Five Star Weekend” este disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime începând din 16 octombrie. Primele două episoade sunt disponibile de la lansare, iar ulterior vor apărea câte două episoade noi în fiecare săptămână.