Javier Bardem și Penélope Cruz, prinși într-un coșmar psihologic. Noul film „Bunker” are un trailer tulburător și o poveste despre frică, bani și supraviețuire

„Bunker” aduce pe ecran o distribuție impresionantă, din care mai fac parte Paul Dano, Stephen Graham și Patrick Schwarzenegger. Filmul a fost deja prezentat la importante festivaluri internaționale, inclusiv la Veneția, iar lansarea în cinematografele americane este programată pentru începutul anului 2027.

Despre ce este vorba în „Bunker”, noul thriller cu Javier Bardem și Penélope Cruz

Povestea îl urmărește pe Miguel, interpretat de Javier Bardem, un arhitect de succes stabilit la Londra. Cariera sa pare să primească un impuls uriaș atunci când un miliardar din industria tehnologiei, jucat de Paul Dano, îi propune să proiecteze un buncăr de supraviețuire extrem de sofisticat.

Clientul este convins că societatea se îndreaptă către o catastrofă și dorește să construiască un refugiu care să-i garanteze siguranța. Pentru Miguel, proiectul reprezintă o oportunitate profesională extraordinară, dar și o dilemă morală dificilă.

Soția sa, Sofia, interpretată de Penélope Cruz, privește lucrurile complet diferit. Pe măsură ce Miguel devine tot mai implicat în proiect, femeia începe să se întrebe dacă valorile lor mai coincid. Relația de 17 ani a celor doi ajunge astfel într-un punct critic.

Situația se complică atunci când familia intră într-un univers dominat de bogăție extremă, teamă și suspiciune. Apariția unui vecin tulburător, interpretat de Stephen Graham, amplifică tensiunile și transformă viața cuplului într-un adevărat coșmar psihologic.

Trailerul sugerează că amenințarea nu vine neapărat dintr-o catastrofă iminentă, ci din felul în care frica începe să controleze deciziile personajelor. Obsesia pentru siguranță ajunge să distrugă tocmai relațiile care ar trebui să ofere stabilitate.

Stephen Graham este deja cunoscut publicului pentru interpretările sale intense, inclusiv pentru rolul din miniseria Netflix „Adolescence”, care a câștigat patru premii BAFTA.

Florian Zeller revine cu un thriller despre fricile lumii moderne

„Bunker” reprezintă al treilea lungmetraj regizat de Florian Zeller, după „The Father” și „The Son”. Cineastul francez a devenit unul dintre numele importante ale cinematografiei dramatice contemporane datorită modului în care explorează relațiile familiale și fragilitatea psihologică.

Filmul său de debut, „The Father”, lansat în 2020, urmărește povestea unui bărbat în vârstă care suferă de demență. Interpretarea lui Anthony Hopkins i-a adus actorului premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal, iar Zeller a câștigat statueta pentru cel mai bun scenariu adaptat, alături de Christopher Hampton.

Producția este considerată una dintre cele mai tulburătoare reprezentări cinematografice ale pierderii memoriei și identității. De altfel, „The Father” figurează printre cele mai apreciate filme cu Anthony Hopkins, datorită intensității emoționale și construcției sale neobișnuite.

În 2022, Zeller a continuat cu „The Son”, o dramă cu Hugh Jackman, Laura Dern și Vanessa Kirby, centrată pe relația dificilă dintre un tată și fiul său adolescent.

Prin „Bunker”, regizorul păstrează interesul pentru relațiile umane, dar introduce teme mai ample, precum inegalitatea socială, amenințările ecologice și izolarea celor extrem de bogați.

Zeller a explicat că inspirația pentru film a venit după ce a citit despre un miliardar din domeniul tehnologiei care construia un buncăr de supraviețuire în Hawaii. Ideea unui om care a făcut avere conectând lumea, dar care încearcă apoi să se izoleze de aceasta, i s-a părut un paradox fascinant.

Javier Bardem și Penélope Cruz revin împreună pe marele ecran. Când apare filmul

Unul dintre principalele puncte de atracție ale producției este reunirea lui Javier Bardem cu Penélope Cruz. Cei doi formează un cuplu și în viața reală, iar Florian Zeller a dezvăluit că a scris special scenariul pentru ei.

Regizorul a dorit să valorifice relația și chimia dintre cei doi actori pentru a construi o poveste despre iubire, fidelitate, compromisuri și diferențe de valori.

Bardem și Cruz au mai jucat împreună în producții precum „Vicky Cristina Barcelona”, filmul lui Woody Allen în care au apărut alături de Scarlett Johansson, și „Everybody Knows”, lansat în 2018.

În „Bunker”, relația lor cinematografică este pusă la încercare de o lume în care banii pot cumpăra aproape orice, inclusiv iluzia supraviețuirii în fața unui posibil dezastru.

Filmul are o durată de 126 de minute și a fost prezentat în competiția Festivalului Internațional de Film de la Veneția din 2026. Producția a fost inclusă și în selecțiile festivalurilor de la Toronto, Zürich și Londra.

Distribuitorul Sony Pictures Classics a anunțat că „Bunker” va avea o lansare limitată în Statele Unite pe 11 decembrie 2026, urmată de premiera națională pe 15 ianuarie 2027. Deocamdată, nu a fost confirmată o dată oficială pentru cinematografele din România.

Filmul promite să fie mai mult decât un thriller despre construirea unui adăpost subteran. În centrul poveștii se află o întrebare incomodă: cât de departe poate merge un om pentru a-și asigura propria supraviețuire și ce riscă să piardă pe parcurs?