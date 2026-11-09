Lumea zeilor greci devine tot mai periculoasă, iar cei trei tineri actori care au cucerit publicul în „Percy Jackson și Olimpienii” au crescut odată cu personajele lor. Pe 20 noiembrie 2026, serialul revine pe Disney+ cu un al treilea sezon, care promite o atmosferă mai întunecată, provocări mai dificile și o poveste în care fiecare decizie contează.

Înaintea premierei, în cadrul unui interviu exclusiv pentru Playtech, Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries și Aryan Simhadri, actorii simpatici și glumeți care îi interpretează pe Percy Jackson, Annabeth Chase și Grover Underwood au povestit despre sezonul 3. Cei trei au relatat despre lecțiile învățate de la personajele lor, despre schimbările aduse de noul sezon și despre momentele amuzante care continuă să existe în spatele camerelor, chiar și atunci când povestea devine din ce în ce mai serioasă.

Inspirat din universul literar creat de Rick Riordan, sezonul al treilea adaptează romanul „Blestemul titanului” („The Titan’s Curse”), una dintre cele mai importante cărți ale seriei. Noile episoade extind universul mitologic și ridică miza confruntării cu forțele care amenință lumea semizeilor.

Așa cum am relatat și în materialul despre premierele Disney+ din noiembrie 2026, noul sezon se numără printre cele mai așteptate lansări ale platformei. Disney a pregătit inclusiv o experiență inspirată de Muntele Olimp la Empire State Building, pentru a marca revenirea serialului.

Dincolo de efectele speciale și aventurile spectaculoase, discuția cu cei trei actori a arătat și cât de mult s-a schimbat relația lor cu personajele pe care le interpretează.

INTERVIU Ce au învățat actorii de la Percy, Annabeth și Grover

Ozana Mazilu (Playtech): Ați crescut odată cu personajele voastre. Care este un lucru pe care personajul vostru v-a învățat să-l faceți și pe care îl folosiți inclusiv în viața reală?

Walker Scobell: Eram pe punctul să spun lupta cu sabia, pentru că face parte atât de mult din viața mea reală! (n.r. râde)

Dar, serios vorbind, cred că există ceva ce Percy face și ce avem în comun. Nu știu dacă pot spune că m-a învățat neapărat asta, dar atunci când se află într-o situație dificilă, singurul lucru care îi trece prin minte este să facă glume. Încearcă să găsească partea amuzantă a situației în care se află.

Nu se gândește niciodată că ceva este imposibil. Reușește să privească lucrurile într-un mod jucăuș, chiar și atunci când situația este foarte gravă. Cred că este ceva ce am preluat de la el încă din clasa a treia, când citeam cărțile „Percy Jackson”.

Leah Sava’ Jeffries: Sincer, cred că Annabeth m-a învățat să-mi păstrez calmul.

Poate că are legătură și cu faptul că eram mult mai mică atunci când am început, dar există foarte multe momente în care Annabeth ar fi putut să-și piardă complet cumpătul și, totuși, nu o face.

Cred că am ajuns să fiu și eu așa. Se întâmplă ceva și îmi spun: „Bine, o să rămân calmă, o să-mi păstrez controlul și o să trec peste asta”. Sunt atât de multe lucruri care te pot enerva foarte ușor! Uneori, cineva poate spune ceva și reacția ta imediată este să te superi. Cred că Annabeth m-a ajutat foarte mult să-mi păstrez calmul și să nu reacționez impulsiv la orice lucru care se întâmplă.

INTERVIU Sezonul 3 devine mai întunecat: „Fiecare scenă este importantă”

Ozana Mazilu (Playtech): Sezonul al treilea devine mult mai întunecat. A existat un moment în care v-ați dat seama că aceasta nu mai este aceeași poveste „Percy Jackson” pe care ați început să o filmați cu ani în urmă?

Aryan Simhadri: Probabil în momentul în care Grover se alătură lui Kronos! (n.r. râde)

Walker Scobell: Cred că pentru mine a fost momentul în care am ajuns pe platou și am început pregătirile pentru noul sezon. Totul părea mult mai serios încă de la început.

În primele două sezoane exista destul de mult loc pentru joacă și pentru a experimenta diferite lucruri. Aveam mai multă libertate în anumite scene. Dar sezonul acesta a fost deosebit de dificil, pentru că fiecare scenă este foarte importantă și are consecințe serioase pentru ceea ce urmează în poveste. A fost dificil să găsim acele momente în care să ne putem relaxa puțin, pentru că aproape tot ceea ce se întâmplă contează pentru restul serialului.

Aryan Simhadri: Cred că este interesant și felul în care noi rămânem aceiași, dar, în același timp, creștem. Devenim mai maturi și tot mai apropiați unul de celălalt.

Dar, dintr-un motiv sau altul, dinamica dintre noi rămâne aceeași. Eu încerc în continuare să-i țin sub control pe ceilalți doi! (n.r. râde)

Discuția a continuat cu un schimb amuzant de replici despre diferențele de înălțime dintre actori, semn că, indiferent cât de dramatică devine povestea pe ecran, atmosfera din spatele camerelor rămâne una relaxată.

INTERVIU Ce regulă ar încălca actorii în universul lui Percy Jackson

Ozana Mazilu (Playtech): Dacă ați putea încălca o singură regulă din universul „Percy Jackson” pentru a vă proteja personajul, care ar fi aceea?

Aryan Simhadri: Cred că aș folosi un telefon mobil!

Walker Scobell: Pot să spun că aș sparge bariera, adică aș vorbi direct cu publicul (traducerea din engleză „breaking the fourth wall”). Întotdeauna mi-am dorit să fac asta!

Au fost atât de multe momente în care cineva spunea ceva, camera era îndreptată spre mine și eu mă uitam direct în obiectiv. De fiecare dată speram că vor păstra momentul respectiv în montaj, dar nu au făcut-o niciodată!

Actorii și-au amintit apoi de o scenă în care pregăteau prăjituri și de momentele în care au privit accidental spre cameră. Glumele au continuat, iar cei trei au început să-și amintească diferite întâmplări de la filmări. Dincolo de regulile universului mitologic, schimbul de replici a evidențiat chimia dintre protagoniști, una dintre componentele esențiale ale serialului încă de la primul sezon.

INTERVIU Scenele care par diferite pe ecran față de atmosfera de la filmări

Ozana Mazilu (Playtech): Care este o scenă din sezonul al treilea care arată complet diferit pe ecran față de felul în care a fost, de fapt, să o filmați?

Walker Scobell: Wow, este o întrebare foarte bună! Este dificil să aleg una.

Avem scene în care suntem doar noi doi (n.r. el și Leah) și, de fiecare dată când filmăm astfel de momente, în care personajele pur și simplu discută, încercăm să facem totul să pară cât mai relaxat și natural. Încercăm să transformăm dialogurile în conversații adevărate. Ne completăm unul altuia…

Leah Sava’ Jeffries: Propozițiile!

Walker Scobell: Exact! Asta încercam să spun! Dar cred că ritmul serialului trebuie să fie foarte bine controlat. Nu există loc pentru scene de umplutură. Aceasta este una dintre dificultățile producției. Nu există scene în „Percy Jackson” care să fie acolo doar pentru a umple timpul.

Avem atât de multe lucruri de inclus în episoade relativ scurte, încât nu ne rămâne foarte mult spațiu pentru a experimenta sau pentru a ne juca cu scenele. Totul trebuie să aibă un scop.

Trei actori care au crescut împreună cu personajele lor

Interviul cu Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries și Aryan Simhadri a demonstrat că unul dintre punctele forte ale serialului „Percy Jackson și Olimpienii” rămâne relația dintre cei trei protagoniști.

Deși personajele lor sunt puse în fața unor pericole tot mai mari, actorii continuă să păstreze umorul și spontaneitatea care au făcut ca prietenia dintre Percy, Annabeth și Grover să funcționeze atât de bine pe ecran.

Pentru Walker Scobell, noul sezon vine cu o responsabilitate suplimentară: aproape fiecare moment filmat contribuie la evoluția poveștii. Pentru Leah Sava’ Jeffries, experiența de a o interpreta pe Annabeth a devenit inclusiv o lecție personală despre autocontrol și maturizare.

Iar pentru Aryan Simhadri, relația dintre cei trei continuă să fie definită de aceeași energie, chiar dacă actorii au crescut, iar aventurile lor au devenit mai serioase.

Sezonul al treilea din „Percy Jackson și Olimpienii” are premiera pe 20 noiembrie 2026, pe Disney+, și continuă adaptarea seriei de romane fantastice semnate de Rick Riordan.