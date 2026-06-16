INTERVIU EXCLUSIV cu Dan Dinu, regizorul documentarului Delta Sălbatică: „Filmul nostru a fost creat pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine ce înseamnă natura României”

Ozana Mazilu (Playtech): Care a fost momentul în care ai simțit, pe teren, că filmul acesta chiar începe să capete identitate proprie?

Dan Dinu: Nu știu dacă a fost un moment anume, ci mai degrabă un cumul de factori. Pe lângă scenele care se tot adunau pentru a completa povestea, cred că micile lucruri care și pe noi ne-au surprins au fost cele care au adus un plus de valoare. Niște colembole care navighează cu delicatețe pe suprafața apei, o scoică de râu care s-a lăsat filmată în detaliu, un codalb juvenil care și-a încercat norocul la vânătoare, povestea adorabilă a unor pui de corcodel cu gât negru, cețurile de deasupra Pădurii Letea, sunt doar câteva momente pe care am simțit că le primim cadou, pentru că nu erau neapărat în scenariul nostru sub forma asta. Toate aceste mici detalii ne-au ajutat să dăm filmului o unicitate aparte, una care să arate cât de variată este Delta și cât de importante sunt procesele ei naturale.

Ozana Mazilu (Playtech): Ce are Delta Dunării unic din punct de vedere vizual și cinematografic, față de alte zone naturale din România?

Dan Dinu: Aș zice că sunt două aspecte: întinderile uriașe de apă și numărul impresionant de păsări. Sălbăticia pe care Delta ți-o arată, mai ales atunci când filmezi de sus cu o dronă, este unică în România. Dacă adăugăm aici și stolurile uriașe de rațe, lișițe și lebede care se strâng împreună în iarnă, sau sutele de pelicani și cormorani care pescuiesc împreună, ajungem să înțelegem că niciun alt loc din România nu poate rivaliza cu Delta. De fapt, nicio altă zonă umedă din Europa nu mai este la fel de sălbatică și fascinantă. Să surprindem cât mai bine aceste aspecte a fost o provocare, dar zic eu că am reușit, așa că vă aștept să le descoperiți pe un ecran mare în cinema.

Ozana Mazilu (Playtech): Cât de greu este să filmezi natura fără să o deranjezi, mai ales într-un ecosistem atât de sensibil precum Delta?

Dan Dinu: Etica este pentru mine foarte importantă și am încercat să fim cât mai puțin invazivi cu putință. Am discutat cu specialiști și ne-am folosit de toate cunoștințele noastre legate de natură pentru a influența cât mai puțin comportamentul animalelor. Nu a fost ușor. Unele specii precum chirele, pescărușii râzători și corcodeii mici care își fac coloniile pe lacuri ne-au acceptat destul de ușor, însă șacalii de exemplu au fost mult mai sceptici la prezența noastră. Uneori a trebuit să filmăm dintr-o ascunzătoare sau dintr-un cort de camuflaj, însă alteori ne-am folosit doar de barcă. Cel mai important lucru este să înțelegi dacă are sens sau nu să aștepți. Nu ține tot timpul de o specie anume, ci chiar de individ. O pasăre poate să se simtă confortabil în prezența ta, însă o alta nu, chiar dacă este aceeași specie. Trebuie să cunoști semnele și să vezi dacă ai șanse să fii acceptat. Dacă nu se întâmplă asta, mai bine pleci și încerci în altă parte.

Pentru cei care vor să fie mai responsabili atunci când merg să vadă sau să fotografieze natura, am dezvoltat alături de colegii din Forona, Organizația Fotografilor de Natură din România, un cod etic care poate fi consultat de oricine. Este important să fim atenți la aceste aspecte și să deranjăm cât mai puțin.

Filmul Delta Sălbatică a fost creat pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine ce înseamnă natura României și de ce este bine să nu uităm să o protejăm

Ozana Mazilu (Playtech): Există o scenă, o specie sau o secvență din Delta Sălbatică pentru care ai așteptat enorm sau care a fost foarte greu de obținut?

Dan Dinu: Au fost mai multe, dar una a necesitat destul de multă răbdare. Ne-am dorit să arătăm strategia prin care ciorile grive vin să prade cuiburile de pe lacurile Deltei. Văzusem acest comportament cu ceva timp în urmă și ne-am dorit să-l filmăm. Nu a fost ușor, pentru că am petrecut o săptămână într-o barcă deschisă, zi de zi, uneori pe o caniculă înăbușitoare, doar pentru a surprinde câteva secvențe cu acest comportament. Satisfacția a fost foarte mare și a meritat efortul.

Ozana Mazilu (Playtech): Cum se schimbă relația ta cu natura atunci când nu doar o fotografiezi, ci construiești un documentar întreg în jurul ei?

Dan Dinu: După ce petreci atât de mult timp într-un loc și ajungi să îl descoperi cu adevărat, începi să îți dezvolți o empatie aparte pentru el. Cred cu tărie că poți să spui o poveste fascinantă despre un loc doar atunci când ai ajuns să îl cunoști cât mai bine. Acest lucru este valabil și pentru animale. Asta nu înseamnă că nu mai poți fi surprins, ba din contră, iar bucuria de a descoperi noi și noi lucruri este cu atât mai mare. Îmi place foarte mult când ajung să simt că am înțeles cât mai bine ceea ce fotografiez sau filmez, iar un film documentar mă ajută foarte mult să fac asta.

Ozana Mazilu (Playtech): România Sălbatică a avut un impact major asupra felului în care publicul vede natura de la noi. Simți o presiune mai mare acum, cu Delta Sălbatică?

Dan Dinu: Desigur. Un film și un proiect de succes pun o presiune mare pe umerii echipei, dar cred că am reușit să facem ceva cel puțin la fel de deosebit. Am filmat mai inovativ, am creat povești mai complexe, muzica este și ea parcă și mai interesantă, deci eu zic că ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. Însă publicul trebuie să fie cel care decide asta, de aici și nerăbdarea mea de a vedea reacția lui la proiecțiile care vor urma și mai apoi la cinema.