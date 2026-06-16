INTERVIU EXCLUSIV cu Dan Dinu, regizorul documentarului Delta Sălbatică: „Filmul nostru a fost creat pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine ce înseamnă natura României”
Dan Dinu revine cu un nou documentar dedicat naturii României, după impactul puternic pe care l-a avut proiectul România Sălbatică. De această dată, regizorul, fotograful și inițiatorul unuia dintre cele mai importante demersuri vizuale despre biodiversitatea de la noi își îndreaptă atenția către Delta Dunării, unul dintre cele mai spectaculoase, fragile și greu de surprins spații naturale din Europa.
Delta Sălbatică, prezentat drept cel mai amplu documentar dedicat Deltei Dunării, a fost primit cu sala plină la LYNX festival Brașov, unde proiecția a fost sold out și a stârnit reacții puternice din partea publicului. Filmul ajunge apoi la TIFF.25, pe 19 iunie, într-o proiecție specială open air în Piața Unirii, de la ora 21:45, în prezența echipei. După eveniment, publicul va putea participa la o discuție cu Dan Dinu, regizor, director de imagine și co-scenarist, Cosmin Dumitrache, director de imagine, Codruța Florea, co-scenaristă, Matei Truța, producător și distribuitor, și Medeea Marinescu, vocea filmului.
Documentarul propune o perspectivă aparte: povestea Deltei este spusă prin vocea apei, interpretată de Medeea Marinescu. Coloana sonoră este semnată de Alexei Țurcan și include pasaje inspirate din muzica și sunetele locului, iar finalul este marcat de o piesă originală interpretată de Irina Rimes. Filmul vorbește despre biodiversitatea Deltei, despre speciile care dau viață acestui ecosistem, despre efectele intervențiilor umane și, mai ales, despre importanța apei în crearea și susținerea unui spațiu unic, inclus în Patrimoniul UNESCO.
Am discutat cu Dan Dinu despre felul în care s-a născut Delta Sălbatică, despre filmările realizate în toate anotimpurile, despre provocările unui documentar în care „actorii” sunt aleși de natură, nu prin casting, dar și despre nevoia de etică atunci când filmezi într-un ecosistem atât de sensibil. Regizorul vorbește despre diferențele dintre acest proiect și România Sălbatică, despre rolul LYNX festival în peisajul cultural românesc și despre motivul pentru care documentarele despre natură pot funcționa în cinema nu doar ca experiențe vizuale, ci și ca evenimente culturale.
După proiecția de la TIFF, Delta Sălbatică va ajunge în cinematografele din România pe 16 octombrie, distribuit de August Film. Tot atunci va fi lansat și un program educațional în parteneriat cu Cinema City, prin care grupurile de elevi și profesori vor putea vedea filmul în cadrul Săptămânii Altfel sau Săptămânii Verzi. Filmul nu a fost creat doar pentru specialiști sau pentru iubitorii de natură, ci pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine ce înseamnă natura României și de ce este important să nu uităm să o protejăm.
Interviu Dan Dinu, regizor Delta Sălbatică
Ozana Mazilu (Playtech): De ce Delta Dunării? Ce te-a făcut să simți că acest loc merită propriul documentar?
Dan Dinu: Sunt pasionat de lumea acvatică de când mă știu, iar prima mea vizită în Deltă a fost când aveam vreo 7-8 ani. Am câteva amintiri dragi de atunci, printre care și faptul că am vărsat un castron de ciorbă de pește pe mine în timp ce-l mâncam afară la foc, iar gândul mi-a fost permanent la acest loc minunat. Am mai vizitat Delta de multe ori ca fotograf și chiar am filmat aici un scurtmetraj documentar pe care l-am lansat acum 10 ani. Este locul din România cu cea mai mare biodiversitate și merită un documentar de amploare.
Ozana Mazilu (Playtech): Cum ai descrie Delta Sălbatică pentru cineva care știe Delta doar din vacanțe, pensiuni și plimbări cu barca?
Dan Dinu: O vacanță în Deltă poate fi un lucru minunat, însă trebuie să ai un ghid potrivit. Cele mai multe plimbări în acest loc se fac cu bărci de viteză, unele acoperite, în care turiștii nu prea văd mare lucru, ba chiar deranjează destul de mult habitatul. Recomandarea mea este să aleagă un turism mai liniștit, unul în care să simtă cu adevărat sălbăticia locului. Răbdarea este cea mai mare virtute a unui iubitor de natură, pentru că doar atunci când aloci suficient de mult timp vei avea ocazia să descoperi cu adevărat un loc, iar Delta nu face excepție. Plus că, dacă stai liniștit și privești, ai ocazia să vezi animale relaxate, care-și văd de treaba lor și care te vor lăsa să le descoperi modul de viață. Noi asta am făcut în film pentru a surprinde un comportament cât mai natural și mai interesant.
Ozana Mazilu (Playtech): Care a fost momentul în care ai simțit, pe teren, că filmul acesta chiar începe să capete identitate proprie?
Dan Dinu: Nu știu dacă a fost un moment anume, ci mai degrabă un cumul de factori. Pe lângă scenele care se tot adunau pentru a completa povestea, cred că micile lucruri care și pe noi ne-au surprins au fost cele care au adus un plus de valoare. Niște colembole care navighează cu delicatețe pe suprafața apei, o scoică de râu care s-a lăsat filmată în detaliu, un codalb juvenil care și-a încercat norocul la vânătoare, povestea adorabilă a unor pui de corcodel cu gât negru, cețurile de deasupra Pădurii Letea, sunt doar câteva momente pe care am simțit că le primim cadou, pentru că nu erau neapărat în scenariul nostru sub forma asta. Toate aceste mici detalii ne-au ajutat să dăm filmului o unicitate aparte, una care să arate cât de variată este Delta și cât de importante sunt procesele ei naturale.
Ozana Mazilu (Playtech): Ce are Delta Dunării unic din punct de vedere vizual și cinematografic, față de alte zone naturale din România?
Dan Dinu: Aș zice că sunt două aspecte: întinderile uriașe de apă și numărul impresionant de păsări. Sălbăticia pe care Delta ți-o arată, mai ales atunci când filmezi de sus cu o dronă, este unică în România. Dacă adăugăm aici și stolurile uriașe de rațe, lișițe și lebede care se strâng împreună în iarnă, sau sutele de pelicani și cormorani care pescuiesc împreună, ajungem să înțelegem că niciun alt loc din România nu poate rivaliza cu Delta. De fapt, nicio altă zonă umedă din Europa nu mai este la fel de sălbatică și fascinantă. Să surprindem cât mai bine aceste aspecte a fost o provocare, dar zic eu că am reușit, așa că vă aștept să le descoperiți pe un ecran mare în cinema.
Ozana Mazilu (Playtech): Cât de greu este să filmezi natura fără să o deranjezi, mai ales într-un ecosistem atât de sensibil precum Delta?
Dan Dinu: Etica este pentru mine foarte importantă și am încercat să fim cât mai puțin invazivi cu putință. Am discutat cu specialiști și ne-am folosit de toate cunoștințele noastre legate de natură pentru a influența cât mai puțin comportamentul animalelor. Nu a fost ușor. Unele specii precum chirele, pescărușii râzători și corcodeii mici care își fac coloniile pe lacuri ne-au acceptat destul de ușor, însă șacalii de exemplu au fost mult mai sceptici la prezența noastră. Uneori a trebuit să filmăm dintr-o ascunzătoare sau dintr-un cort de camuflaj, însă alteori ne-am folosit doar de barcă. Cel mai important lucru este să înțelegi dacă are sens sau nu să aștepți. Nu ține tot timpul de o specie anume, ci chiar de individ. O pasăre poate să se simtă confortabil în prezența ta, însă o alta nu, chiar dacă este aceeași specie. Trebuie să cunoști semnele și să vezi dacă ai șanse să fii acceptat. Dacă nu se întâmplă asta, mai bine pleci și încerci în altă parte.
Pentru cei care vor să fie mai responsabili atunci când merg să vadă sau să fotografieze natura, am dezvoltat alături de colegii din Forona, Organizația Fotografilor de Natură din România, un cod etic care poate fi consultat de oricine. Este important să fim atenți la aceste aspecte și să deranjăm cât mai puțin.
Filmul Delta Sălbatică a fost creat pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine ce înseamnă natura României și de ce este bine să nu uităm să o protejăm
Ozana Mazilu (Playtech): Există o scenă, o specie sau o secvență din Delta Sălbatică pentru care ai așteptat enorm sau care a fost foarte greu de obținut?
Dan Dinu: Au fost mai multe, dar una a necesitat destul de multă răbdare. Ne-am dorit să arătăm strategia prin care ciorile grive vin să prade cuiburile de pe lacurile Deltei. Văzusem acest comportament cu ceva timp în urmă și ne-am dorit să-l filmăm. Nu a fost ușor, pentru că am petrecut o săptămână într-o barcă deschisă, zi de zi, uneori pe o caniculă înăbușitoare, doar pentru a surprinde câteva secvențe cu acest comportament. Satisfacția a fost foarte mare și a meritat efortul.
Ozana Mazilu (Playtech): Cum se schimbă relația ta cu natura atunci când nu doar o fotografiezi, ci construiești un documentar întreg în jurul ei?
Dan Dinu: După ce petreci atât de mult timp într-un loc și ajungi să îl descoperi cu adevărat, începi să îți dezvolți o empatie aparte pentru el. Cred cu tărie că poți să spui o poveste fascinantă despre un loc doar atunci când ai ajuns să îl cunoști cât mai bine. Acest lucru este valabil și pentru animale. Asta nu înseamnă că nu mai poți fi surprins, ba din contră, iar bucuria de a descoperi noi și noi lucruri este cu atât mai mare. Îmi place foarte mult când ajung să simt că am înțeles cât mai bine ceea ce fotografiez sau filmez, iar un film documentar mă ajută foarte mult să fac asta.
Ozana Mazilu (Playtech): România Sălbatică a avut un impact major asupra felului în care publicul vede natura de la noi. Simți o presiune mai mare acum, cu Delta Sălbatică?
Dan Dinu: Desigur. Un film și un proiect de succes pun o presiune mare pe umerii echipei, dar cred că am reușit să facem ceva cel puțin la fel de deosebit. Am filmat mai inovativ, am creat povești mai complexe, muzica este și ea parcă și mai interesantă, deci eu zic că ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. Însă publicul trebuie să fie cel care decide asta, de aici și nerăbdarea mea de a vedea reacția lui la proiecțiile care vor urma și mai apoi la cinema.
Ozana Mazilu (Playtech): Ce ai vrut să păstrezi din spiritul România Sălbatică și ce ai vrut să faci diferit în noul film?
Dan Dinu: Cred că am păstrat abordarea simplă față de lumea naturală și felul sincer de a prezenta lucrurile. Fără senzațional și fără a trece peste linia care delimitează o abordare etică de una în care să-ți pese doar să surprinzi ceva inedit fără a ține cont de bunăstarea animalelor. Dar asta nu înseamnă că nu există spectacol, însă acesta nu trebuie să fie dat doar de noi și de felul cum filmăm, ci mai ales de natură. Noi suntem spectatori și trebuie doar să fim atenți să nu ratăm momentele uimitoare pe care natura le oferă.
Diferit a fost faptul că am ales o perspectivă inedită pentru narațiune, iar povestea este prezentată din perspectiva apei. Medeea Marinescu a fost excelentă în acest rol și s-a implicat trup și suflet. A fost o plăcere să lucrăm împreună, iar publicul a avut o reacție foarte bună față de modul cum a ieșit totul. Apa este ghidul nostru în film, iar vocea ei face o treabă minunată ca să ne poarte printre scenele din film pentru a descoperi întreaga poveste.
Ozana Mazilu (Playtech): Delta este spectaculoasă, dar și vulnerabilă. Cât de prezentă este dimensiunea ecologică în film, fără ca documentarul să devină moralizator?
Dan Dinu: La fel ca la România Sălbatică, am preferat să stăm departe de activism și să nu fim moralizatori. Arătăm anumite probleme, dar lăsăm spectatorii să înțeleagă ce este bine și ce este rău. Nu avem nici de data aceasta oameni prezenți în film, cu o singură excepție, însă totul are un scop bine definit. Nu o să spun mai multe, pentru că vreau ca publicul să vadă exact despre ce este vorba și să înțeleagă mesajul. Am preferat să aducem în film doar spectacol natural, însă plănuim o campanie care să însoțească proiectul și unde nu o să ne ferim să discutăm mai multe și despre problemele de mediu. Este important să discutăm despre asta, iar filmul va fi un suport de dezbatere important, sper eu, pentru o campanie mai amplă care să ajute eforturile de conservare din Delta Dunării.
De la LYNX la TIFF și apoi în cinema, Dan Dinu vorbește despre drumul documentarului Delta Sălbatică și despre puterea filmelor despre natură
Ozana Mazilu (Playtech): Premiera la LYNX festival Brașov a avut loc într-un context special. Ce înseamnă pentru tine ca Delta Sălbatică să fie proiectat mai întâi într-un festival dedicat filmului documentar și fotografiei de natură?
Dan Dinu: Cred că LYNX festival este cel mai bun loc pentru a lansa un astfel de film. Publicul nostru este unul super dedicat și s-a bucurat enorm că a putut vedea acest documentar. Proiecția a fost sold out și au mai stat și oameni la coadă să vadă dacă au șansa să prindă un loc liber. M-am bucurat foarte tare de acest prim succes și mi-ar plăcea să cred că o să fie la fel și la celelalte proiecții. La final am avut sala în picioare, deci putem spune că am început cu dreptul.
Ozana Mazilu (Playtech): Ce face LYNX diferit față de alte festivaluri din România și de ce avea nevoie publicul de un astfel de eveniment?
Dan Dinu: Nu știu dacă facem neapărat ceva diferit, însă cel mai important lucru este că suntem singurii din țară care am dedicat festivalul exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. România ducea lipsă de asta, iar succesul festivalului care a crescut considerabil de la un an la altul a arătat că era nevoie de așa ceva. Este important să sărbătorim natura și printr-un astfel de eveniment, mai ales că în alte țări sunt chiar mai multe astfel de festivaluri. Cred că țara din Europa cu cea mai mare biodiversitate merita un eveniment care să pună în valoare exact acest lucru.
Ozana Mazilu (Playtech): Festivalul aduce invitați români și internaționali. Ce fel de dialog vrei să creeze în continuare LYNX festival, la următoarele ediții, între cineaști, fotografi, oameni de știință și public?
Dan Dinu: LYNX festival a fost mereu o platformă de dialog încă de la prima ediție. Eu am ținut foarte mult ca fiecare film să aibă propriul Q&A și să existe discuții care să ducă mai departe mesajul filmului, care să provoace lumea la dezbateri, care să ridice probleme și care să caute soluții. Ne-a ieșit de fiecare dată. Indiferent că este vorba de invitați, de specialiști prezenți în sală sau de public, au existat mereu lucruri de învățat pentru toată lumea. Eu cred că așa ar trebui să se măsoare succesul unui festival, nu neapărat în cât de multe bilete a vândut sau cât de prezent a fost în mass-media.
Ozana Mazilu (Playtech): După proiecția de la LYNX urmează proiecția open air de la TIFF, pe 19 iunie, apoi lansarea în cinematografe din 16 octombrie. Cum crezi că se schimbă receptarea filmului în funcție de publicul care îl vede: festival, open air, sală de cinema?
Dan Dinu: Cred că la LYNX festival am avut un public mai specializat, care este iubitor de natură și care este amator de filme documentare. La TIFF, pe lângă acest segment, o să mai avem publicul iubitor de film în general, iar la cinema o să mai adăugăm un generos public generalist, amator de o escapadă diferită de la viața cotidiană. Fiecare nouă etapă aduce o nouă dimensiune și cred că așa ar trebui să fie.
Filmul nostru nu a fost creat doar pentru specialiști sau pentru iubitorii de natură, a fost creat pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine ce înseamnă natura României și de ce este bine să nu uităm să o protejăm.
Avem o țară frumoasă, auzim frecvent asta, dar rareori înțelegem cu adevărat de ce este deosebită. Ei bine, Delta Sălbatică vine să arate lucrul ăsta și, sper eu, să mai crească și rândul celor care vor încerca să o protejeze mai bine.
Ozana Mazilu (Playtech): Cu ce ți-ai dori să rămână spectatorii după Delta Sălbatică: uimirea, emoția, grija pentru natură sau dorința de a merge acolo și de a privi altfel locul?
Dan Dinu: Cu toate astea la un loc. Uimire va fi, pentru că am încercat să arătăm Delta așa cum puțini au reușit să o vadă până acum. Emoție eu zic că este din plin, atât din imagine, cât mai ales din muzica deosebită pe care Alexei Țurcan a reușit să o creeze. La final avem o piesă interpretată de Irina Rimes, iar dacă vocea Medeei Marinescu și imaginile sau replicile din film aduc multă emoție până în acel punct, vocea Irinei o amplifică. Grija pentru natură ar trebui să fie cea care să răzbată cel mai tare. Mi-ar plăcea să cred că filmele noastre ajută la a consolida o nouă generație de oameni care să creadă mai mult că avem nevoie de conservarea naturii pentru a avea o viață mai bună. Cât despre dorința de a vedea Delta, sper să fie și ea prezentă și i-aș invita pe toți cei care vor să facă asta să aleagă un turism responsabil și să acorde timp pentru a înțelege pe deplin lumea din jurul lor.
Ozana Mazilu (Playtech): Crezi că documentarele despre natură pot funcționa în cinema nu doar ca experiență vizuală, ci și ca eveniment cultural?
Dan Dinu: Eu aș zice că da, pentru că mai toată cultura noastră tradițională a fost foarte des influențată de natură. Cântăm despre natură, pictăm natură, de ce să nu mergem la cinema să vedem un film despre natură? De multe ori ne clădim ziduri care să ne separe de lumea vie din jur, dar cred că ar trebui să facem exact invers pentru că, fie că ne place sau nu, viața noastră este influențată de natură, suntem parte din ea și nu avem cum să negăm asta. Așadar, aș zice că natura trebuie să fie prezentă mai mult în viața noastră, de la parcurile din orașe, la vietățile pe care ar trebui să le acceptăm printre noi și până la sălile de spectacole sau de cinema unde ar trebui să venerăm mai mult natura care ne este casă.
Ozana Mazilu (Playtech): Dacă ar fi să convingi un spectator care nu merge de obicei la documentare să vadă Delta Sălbatică în cinema, ce i-ai spune?
Dan Dinu: Că are dramă, că are umor, că are povești de dragoste și chiar și supereroi. Iar pe lângă toate astea este și o lecție despre viață și despre importanța apei. Să mai spun și despre faptul că ne va ajuta să ne cunoaștem mai bine țara și că ne va încânta cu muzică bună? Eu zic că este o experiență completă ce trebuie trăită pentru a putea fi pe deplin înțeleasă.