Un nou drum expres va fi construit în România. Va face legătura cu una dintre cele mai importante rute din sudul țării
Un nou proiect de infrastructură rutieră face un pas important înainte, după atribuirea contractului pentru primul tronson al Drumului Expres Târgu Jiu – Filiași. Sectorul va face parte din conexiunea rutieră de mare viteză către Craiova și va asigura legătura dintre centura municipiului Târgu Jiu și Târgu Cărbunești. Potrivit informațiilor anunțate de autorități, lucrările vor include atât proiectarea, cât și execuția, iar durata totală estimată este de aproape trei ani de la semnarea contractului.
Constructorul a fost desemnat pentru primul lot al proiectului
Marți a fost atribuit contractul pentru proiectarea și execuția Lotului 6 al Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu, reprezentând capătul dinspre Târgu Jiu al viitoarei șosele de mare viteză.
Sectorul vizat are o lungime de 19,25 kilometri și va lega centura municipiului Târgu Jiu de localitatea Târgu Cărbunești. Acesta reprezintă primul tronson pentru care a fost desemnat constructorul în cadrul acestui proiect de infrastructură.
Contractul a fost câștigat de asocierea formată din Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, în calitate de lider, și SC MIS GRUP SRL, asociere Turcia – România.
Potrivit ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, valoarea contractului este de 1.998.077.020,68 lei, fără TVA.
Proiectarea și execuția vor dura 34 de luni
Documentația prevede că întregul proiect va fi realizat într-un interval de 34 de luni.
Din această perioadă, primele 10 luni sunt rezervate etapei de proiectare, urmând ca execuția propriu-zisă a lucrărilor să se desfășoare pe parcursul următoarelor 24 de luni.
Astfel, după semnarea contractului, constructorul va avea la dispoziție aproape trei ani pentru finalizarea tronsonului dintre Târgu Jiu și Târgu Cărbunești.
Acest lot face parte din viitoarea conexiune rutieră de mare viteză care va asigura legătura dintre Târgu Jiu, Filiași și Craiova, unul dintre cele mai importante trasee din sudul României.
Investiția este considerată importantă pentru dezvoltarea județului
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a descris atribuirea contractului drept un moment important pentru județul Gorj, subliniind nevoia de investiții în zonă.
„Este o reparație morală și o dreptate pentru un județ afectat de tranziția energetică și care are nevoie de investiții ca de aer. Iar primul pas sănătos pentru atragerea investițiilor este crearea infrastructurii”, a declarat acesta.
Potrivit oficialului, dezvoltarea infrastructurii reprezintă un element esențial pentru atragerea investițiilor și pentru susținerea dezvoltării economice a județului.
Viitorul drum expres va face parte din conexiunea rutieră de mare viteză până la Craiova și este unul dintre proiectele de infrastructură anunțate pentru sudul țării. Primul lot, cu o lungime de aproape 20 de kilometri, reprezintă începutul acestui traseu și va asigura legătura dintre centura municipiului Târgu Jiu și Târgu Cărbunești.