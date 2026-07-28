Un nou drum expres va fi construit în România. Va face legătura cu una dintre cele mai importante rute din sudul țării

Sectorul vizat are o lungime de 19,25 kilometri și va lega centura municipiului Târgu Jiu de localitatea Târgu Cărbunești. Acesta reprezintă primul tronson pentru care a fost desemnat constructorul în cadrul acestui proiect de infrastructură.

Contractul a fost câștigat de asocierea formată din Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, în calitate de lider, și SC MIS GRUP SRL, asociere Turcia – România.

Potrivit ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, valoarea contractului este de 1.998.077.020,68 lei, fără TVA.

Proiectarea și execuția vor dura 34 de luni

Documentația prevede că întregul proiect va fi realizat într-un interval de 34 de luni.

Din această perioadă, primele 10 luni sunt rezervate etapei de proiectare, urmând ca execuția propriu-zisă a lucrărilor să se desfășoare pe parcursul următoarelor 24 de luni.

Astfel, după semnarea contractului, constructorul va avea la dispoziție aproape trei ani pentru finalizarea tronsonului dintre Târgu Jiu și Târgu Cărbunești.

Acest lot face parte din viitoarea conexiune rutieră de mare viteză care va asigura legătura dintre Târgu Jiu, Filiași și Craiova, unul dintre cele mai importante trasee din sudul României.