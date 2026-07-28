Ultima ora
Black Friday 2026 vine cu un avertisment ANPC – ce trebuie să știe consumatorii înainte să se arunce la achiziții
ACTUALITATE

Un nou drum expres va fi construit în România. Va face legătura cu una dintre cele mai importante rute din sudul țării

Un nou drum expres va fi construit în România. Va face legătura cu una dintre cele mai importante rute din sudul țării
Imagine reprezentativă de ilustrație
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
Google Urmărește pe Google

Un nou proiect de infrastructură rutieră face un pas important înainte, după atribuirea contractului pentru primul tronson al Drumului Expres Târgu Jiu – Filiași. Sectorul va face parte din conexiunea rutieră de mare viteză către Craiova și va asigura legătura dintre centura municipiului Târgu Jiu și Târgu Cărbunești. Potrivit informațiilor anunțate de autorități, lucrările vor include atât proiectarea, cât și execuția, iar durata totală estimată este de aproape trei ani de la semnarea contractului.

Cuprins
  1. Constructorul a fost desemnat pentru primul lot al proiectului
  2. Proiectarea și execuția vor dura 34 de luni
  3. Investiția este considerată importantă pentru dezvoltarea județului

Constructorul a fost desemnat pentru primul lot al proiectului

Marți a fost atribuit contractul pentru proiectarea și execuția Lotului 6 al Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu, reprezentând capătul dinspre Târgu Jiu al viitoarei șosele de mare viteză.

Sectorul vizat are o lungime de 19,25 kilometri și va lega centura municipiului Târgu Jiu de localitatea Târgu Cărbunești. Acesta reprezintă primul tronson pentru care a fost desemnat constructorul în cadrul acestui proiect de infrastructură.

Contractul a fost câștigat de asocierea formată din Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, în calitate de lider, și SC MIS GRUP SRL, asociere Turcia – România.

Potrivit ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, valoarea contractului este de 1.998.077.020,68 lei, fără TVA.

Proiectarea și execuția vor dura 34 de luni

Documentația prevede că întregul proiect va fi realizat într-un interval de 34 de luni.

Din această perioadă, primele 10 luni sunt rezervate etapei de proiectare, urmând ca execuția propriu-zisă a lucrărilor să se desfășoare pe parcursul următoarelor 24 de luni.

Vezi și:
Craiova și-a consolidat rolul în industria auto. Câte mașini a produs uzina Ford Otosan în 2026
Festivalul care aduce Europa de Est la masă, la Craiova. Treasures of the East revine cu vinuri, brânzeturi, bere și un brunch românesc

Astfel, după semnarea contractului, constructorul va avea la dispoziție aproape trei ani pentru finalizarea tronsonului dintre Târgu Jiu și Târgu Cărbunești.

Acest lot face parte din viitoarea conexiune rutieră de mare viteză care va asigura legătura dintre Târgu Jiu, Filiași și Craiova, unul dintre cele mai importante trasee din sudul României.

Cum va arăta drumul de viteză Tg Jiu - Cărbunești

Cum va arăta drumul de viteză Tg Jiu – Cărbunești

Investiția este considerată importantă pentru dezvoltarea județului

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a descris atribuirea contractului drept un moment important pentru județul Gorj, subliniind nevoia de investiții în zonă.

„Este o reparație morală și o dreptate pentru un județ afectat de tranziția energetică și care are nevoie de investiții ca de aer. Iar primul pas sănătos pentru atragerea investițiilor este crearea infrastructurii”, a declarat acesta.

Potrivit oficialului, dezvoltarea infrastructurii reprezintă un element esențial pentru atragerea investițiilor și pentru susținerea dezvoltării economice a județului.

Viitorul drum expres va face parte din conexiunea rutieră de mare viteză până la Craiova și este unul dintre proiectele de infrastructură anunțate pentru sudul țării. Primul lot, cu o lungime de aproape 20 de kilometri, reprezintă începutul acestui traseu și va asigura legătura dintre centura municipiului Târgu Jiu și Târgu Cărbunești.

Frigiderele magazinelor alimentare, atacate cibernetic în mai multe țări europene. Hackerii le-au crescut temperatura de la distanță
Revista presei
Femeia.ro
A murit la doar 3 săptămâni de la nuntă. Ce s-a întâmplat cu Ciara
Hit.ro
Noul Volkswagen Polo electric readuce butoanele fizice și promite autonomie de peste 450 km
Romania TV
Wow! Wow! Wow! Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în mai puțin de o lună: În sfârșit putem să punem ținutele alea suple pe noi. Am ajuns de la L la S
Hope.ro
O insulă din Portugalia stinge luminile pentru a salva păsările marine. Peste 30.000 de exemplare au fost salvate în arhipelag
Adevarul
Cine este cel mai influent lider USR după Congres SURSE
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Cât de mult putem avea încredere în ceasurile inteligente când vine vorba despre sănătatea inimii. Roxana Mandia, medic cardiolog, a explicat de ce trebuie să ținem cont: „O alertă nu reprezintă un diagnostic” EXCLUSIV
Zooland.ro
Ce se ascunde în spatele videoclipurilor cu animale speriate. De ce pisicile fug de castraveți, câinii se tem de aspirator și ce consecințe pot avea farsele puse la cale de stăpâni. Horia Grațian Cioflica, medic veterinar: „Responsabilitatea noastră este să le oferim siguranță” EXCLUSIV