Integramele copilăriei, reinventate pentru telefon. Povestea aplicației românești care aduce nostalgia revistelor pe iOS și Android – INTERVIU cu Traian Arion, fondatorul

În spatele proiectului se află Traian Arion, un dezvoltator independent care și-a propus să păstreze autenticitatea unui joc îndrăgit de generații întregi. Am stat de vorbă cu el despre cum a apărut ideea, despre rolul inteligenței artificiale în construirea integramelor, provocările dezvoltării unei aplicații dedicate limbii române și despre cum poate supraviețui un mic ritual nostalgic într-o lume dominată de scroll, notificări și jocuri tot mai complicate.

INTERVIU Traian Arion, fondator „Integrame românești”

Ozana Mazilu (Playtech): Într-o lume în care jocurile de pe telefon devin tot mai complexe, ai ales să readuci în atenție integramele clasice de revistă. De unde a pornit ideea aplicației „Integrame românești” și ce te-a convins că un joc atât de tradițional își poate găsi locul în era digitală?

Traian Arion: A pornit dintr-o lipsă foarte concretă: am căutat o aplicație de integrame românești care să arate ca revista și n-am găsit-o. Existau cuvinte încrucișate în stil american, cu lista de definiții separată, existau traduceri de jocuri străine cu dicționare importate și cuvinte pe care nu le-ai spune niciodată în română. Integrama noastră, cea cu definițiile în careu, cu săgețile, cu fotografia în colț și cu gluma a cărei poantă o descoperi completând casetele colorate, nu era nicăieri.

Nu m-a convins o analiză de piață, ci faptul că integrama e deja un joc perfect. Are reguli pe care le știe toată lumea, nu are nevoie de tutorial, nu are nevoie de efecte. Jocurile de pe telefon devin tot mai complexe tocmai pentru că trebuie să te țină captiv; integrama nu trebuie să te țină captiv, trebuie să te lase în pace zece minute. Pariul meu a fost că există destui oameni care vor exact asta: același joc pe care îl știu de la bunici, doar că îl au mereu în buzunar.

Ozana Mazilu (Playtech): Integramele au fost, pentru multe generații de români, un ritual al dimineților cu cafea, al vacanțelor sau al călătoriilor cu trenul. Ce crezi că se pierde și ce se câștigă atunci când înlocuim creionul și hârtia cu ecranul telefonului?

Traian Arion: Se pierde ceva real și nu vreau să mă prefac că nu. Se pierde hârtia care se îndoaie în buzunar, creionul ros, cuvintele scrise și șterse de trei ori, pagina pe care o rupi și o lași cuiva în tren. Se pierde și ritualul de a cumpăra revista: integrama de la chioșc era un obiect pe care îl așteptai.

Se câștigă în schimb lucruri la care revista nu putea visa. Nu rămâi niciodată fără careu: la fiecare două săptămâni intră în colecție un lot nou. Progresul se salvează singur, deci integrama începută în metrou o termini seara în pat, iar cu un cont opțional continui pe iPad exact de unde ai rămas. Când te blochezi, ai un indiciu care îți dă o literă, nu soluția de la pagina 30. Poți mări definițiile cu două degete, lucru pentru care generația bunicilor mei ar fi dat orice. Și, mai ales, careul nu minte: știi pe loc când ai terminat corect, iar la final ai artificii.

Am încercat să păstrez tot ce ține de conținut și să schimb doar suportul. Casetele negre, săgețile roșii, literele A–Z fără diacritice ca în revistă, fotografia tematică, benzile colorate, gluma cu finalul în careu. Dacă cineva care a dezlegat integrame treizeci de ani deschide aplicația și nu are nimic de învățat, am reușit.

Ozana Mazilu (Playtech): Cum se construiește, concret, o integramă pentru o aplicație? Cine gândește definițiile, cum alegi cuvintele și cât de dificil este să creezi un joc care să fie provocator, dar să nu devină frustrant pentru utilizatori?

Traian Arion: Sunt două meserii în aceeași grilă: una de inginer și una de redactor. Partea de inginer e geometria. Alegi tema și mărimea careului, de la 9×11 cu vreo 30 de cuvinte pentru nivelul ușor până la 12×15 cu 50 de cuvinte pentru cunoscători, rezervi colțul pentru fotografie și apoi cauți combinația de cuvinte care se încrucișează corect, cu densitatea unei reviste, adică aproape fără casete negre. Asta e o problemă de potrivire pe care o rezolvă un program; de mână ar dura zile pentru un singur careu.