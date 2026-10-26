Integramele copilăriei, reinventate pentru telefon. Povestea aplicației românești care aduce nostalgia revistelor pe iOS și Android – INTERVIU cu Traian Arion, fondatorul
Sunt lucruri care, oricât de mult ar evolua tehnologia, reușesc să ne întoarcă instantaneu în copilărie. Pentru mine, integramele sunt unul dintre ele. Îmi amintesc cu nostalgie de momentele în care rezolvam integrame împreună cu mama, de definițiile la care ne gândeam amândouă, de bucuria aceea mică atunci când găseam, în sfârșit, cuvântul potrivit. Era ceva special în simplitatea acelor momente, în paginile revistelor completate cu pixul și în satisfacția de a termina un careu.
Tocmai de aceea, când am descoperit aplicația „Integrame românești”, disponibilă atât pe iOS, cât și pe Android, am simțit că regăsesc puțin din farmecul acelor ani. Aplicația readuce pe ecranul telefonului integramele clasice din revistele românești, cu definiții în careu, săgeți, jocuri de cuvinte și glume, dar fără reclamele care ne întrerup atât de des experiența digitală.
În spatele proiectului se află Traian Arion, un dezvoltator independent care și-a propus să păstreze autenticitatea unui joc îndrăgit de generații întregi. Am stat de vorbă cu el despre cum a apărut ideea, despre rolul inteligenței artificiale în construirea integramelor, provocările dezvoltării unei aplicații dedicate limbii române și despre cum poate supraviețui un mic ritual nostalgic într-o lume dominată de scroll, notificări și jocuri tot mai complicate.
INTERVIU Traian Arion, fondator „Integrame românești”
Ozana Mazilu (Playtech): Într-o lume în care jocurile de pe telefon devin tot mai complexe, ai ales să readuci în atenție integramele clasice de revistă. De unde a pornit ideea aplicației „Integrame românești” și ce te-a convins că un joc atât de tradițional își poate găsi locul în era digitală?
Traian Arion: A pornit dintr-o lipsă foarte concretă: am căutat o aplicație de integrame românești care să arate ca revista și n-am găsit-o. Existau cuvinte încrucișate în stil american, cu lista de definiții separată, existau traduceri de jocuri străine cu dicționare importate și cuvinte pe care nu le-ai spune niciodată în română. Integrama noastră, cea cu definițiile în careu, cu săgețile, cu fotografia în colț și cu gluma a cărei poantă o descoperi completând casetele colorate, nu era nicăieri.
Nu m-a convins o analiză de piață, ci faptul că integrama e deja un joc perfect. Are reguli pe care le știe toată lumea, nu are nevoie de tutorial, nu are nevoie de efecte. Jocurile de pe telefon devin tot mai complexe tocmai pentru că trebuie să te țină captiv; integrama nu trebuie să te țină captiv, trebuie să te lase în pace zece minute. Pariul meu a fost că există destui oameni care vor exact asta: același joc pe care îl știu de la bunici, doar că îl au mereu în buzunar.
Ozana Mazilu (Playtech): Integramele au fost, pentru multe generații de români, un ritual al dimineților cu cafea, al vacanțelor sau al călătoriilor cu trenul. Ce crezi că se pierde și ce se câștigă atunci când înlocuim creionul și hârtia cu ecranul telefonului?
Traian Arion: Se pierde ceva real și nu vreau să mă prefac că nu. Se pierde hârtia care se îndoaie în buzunar, creionul ros, cuvintele scrise și șterse de trei ori, pagina pe care o rupi și o lași cuiva în tren. Se pierde și ritualul de a cumpăra revista: integrama de la chioșc era un obiect pe care îl așteptai.
Se câștigă în schimb lucruri la care revista nu putea visa. Nu rămâi niciodată fără careu: la fiecare două săptămâni intră în colecție un lot nou. Progresul se salvează singur, deci integrama începută în metrou o termini seara în pat, iar cu un cont opțional continui pe iPad exact de unde ai rămas. Când te blochezi, ai un indiciu care îți dă o literă, nu soluția de la pagina 30. Poți mări definițiile cu două degete, lucru pentru care generația bunicilor mei ar fi dat orice. Și, mai ales, careul nu minte: știi pe loc când ai terminat corect, iar la final ai artificii.
Am încercat să păstrez tot ce ține de conținut și să schimb doar suportul. Casetele negre, săgețile roșii, literele A–Z fără diacritice ca în revistă, fotografia tematică, benzile colorate, gluma cu finalul în careu. Dacă cineva care a dezlegat integrame treizeci de ani deschide aplicația și nu are nimic de învățat, am reușit.
Ozana Mazilu (Playtech): Cum se construiește, concret, o integramă pentru o aplicație? Cine gândește definițiile, cum alegi cuvintele și cât de dificil este să creezi un joc care să fie provocator, dar să nu devină frustrant pentru utilizatori?
Traian Arion: Sunt două meserii în aceeași grilă: una de inginer și una de redactor. Partea de inginer e geometria. Alegi tema și mărimea careului, de la 9×11 cu vreo 30 de cuvinte pentru nivelul ușor până la 12×15 cu 50 de cuvinte pentru cunoscători, rezervi colțul pentru fotografie și apoi cauți combinația de cuvinte care se încrucișează corect, cu densitatea unei reviste, adică aproape fără casete negre. Asta e o problemă de potrivire pe care o rezolvă un program; de mână ar dura zile pentru un singur careu.
Partea de redactor e cea care contează cu adevărat și aici regula e simplă: doar cuvinte românești reale. Avem un dicționar propriu, curățat cuvânt cu cuvânt, cu o listă de cuvinte interzise, cu reguli de acord gramatical între definiție și răspuns și cu verificare în DEX pentru tot ce e îndoielnic. Înainte de lansare am refăcut de la zero definițiile care nu sunau a revistă și am scos din joc orice formă care există doar ca să umple o gaură în grilă. Definiția bună e scurtă, de unu până la trei cuvinte, uneori cu semnul exclamării care anunță o șmecherie, și are întotdeauna un singur răspuns corect.
Echilibrul între provocare și frustrare îl țin cu trei lucruri. Primele cinci integrame, cele gratuite, sunt ușoare intenționat, ca să înveți ritmul aplicației. Indiciul dă o singură literă, cât să te deblochezi fără să-ți strice plăcerea. Și fiecare careu nou trece printr-o lectură a tuturor perechilor cuvânt–definiție înainte să ajungă la oameni; dacă o definiție are nevoie de explicații, iese din grila aia.
Ozana Mazilu (Playtech): Ai ales să oferi cinci integrame gratuite, o versiune PRO și, mai ales, o experiență fără reclame. Într-o industrie în care majoritatea jocurilor gratuite sunt pline de publicitate, de ce ai mers pe acest model și cât de sustenabil este pentru un dezvoltator independent?
Traian Arion: Reclamele ar fi distrus exact lucrul pentru care deschizi o integramă. Vii pentru zece minute de liniște și te întrerupe un video de treizeci de secunde între două cuvinte; nu poți construi un ritual pe așa ceva. Așa că am ales modelul revistei: te uiți gratis la câteva pagini, iar dacă îți place, plătești abonamentul. Primele cinci integrame sunt gratuite, fără cont, fără internet, fără limită de timp. Integrame Pro e un abonament anual care deblochează toată colecția, acum 75 de careuri pe iPhone și iPad, plus fiecare lot nou care intră la două săptămâni, cât timp ești abonat. În România costă cât două reviste de la chioșc, pentru un an întreg.
Am pornit, de altfel, cu o plată unică și am schimbat pe parcurs, pentru că mi-am dat seama că produsul nu e o colecție închisă, ci un flux: dacă promit careuri noi la două săptămâni, trebuie să existe și o economie care să susțină asta. Cei care au cumpărat la început accesul permanent îl păstrează pe viață, evident.
Cât de sustenabil e pentru un dezvoltator independent? Sincer, e devreme să spun în cifre: aplicația are câteva săptămâni. Dar structura de costuri e prietenoasă. Integrama se joacă offline, deci nu plătesc servere pentru joc, iar singura infrastructură e sincronizarea opțională a conturilor. Costul real e munca de redacție pentru fiecare lot, și tocmai pe ea o finanțează abonamentul. N-am nevoie de sute de mii de utilizatori ca să meargă mai departe; am nevoie de câteva mii de oameni cărora le pasă de integrame cât îmi pasă mie.
Ozana Mazilu (Playtech): Cât de dificil este să dezvolți și să lansezi o aplicație în România, mai ales atunci când te adresezi exclusiv publicului vorbitor de limba română? Care au fost cele mai mari obstacole, de la partea tehnică până la atragerea primilor utilizatori?
Traian Arion: Partea tehnică a fost, paradoxal, cea mai mică problemă. Greul a fost limba. Pentru engleză există liste de cuvinte, dicționare de definiții, zeci de ani de puzzle-uri digitizate. Pentru română nu există nimic de genul ăsta în forma de care are nevoie o integramă, așa că dicționarul l-am construit și curățat singur, cuvânt cu cuvânt, cu DEX-ul deschis alături. Tot aici intră și deciziile pe care nu le vede nimeni: literele fără diacritice în careu, ca în revistă, dar definițiile scrise corect, cu ă, â, î, ș, ț.
Al doilea obstacol au fost magazinele. Apple a clasificat aplicația 13+ pentru că printre definiții apar „local cu bere” sau „armă de cavalerie”, lucruri absolut normale într-o integramă de revistă, dar care într-un formular de clasificare arată altfel. Pe Google Play, un cont nou de dezvoltator trebuie să treacă printr-un test închis de două săptămâni cu cel puțin doisprezece testeri înainte să poată publica, deci versiunea de Android a venit mai târziu decât aș fi vrut.
Al treilea e cel pe care îl are orice dezvoltator independent: să afle lumea de tine fără buget de publicitate. Publicul meu nu e doar România; aplicația e disponibilă și în Republica Moldova și în țările cu diasporă mare, Italia, Spania, Marea Britanie, Statele Unite, Canada, pentru că integrama românească e exact lucrul de acasă pe care nu-l găsești la chioșcul din Torino. Dar să ajungi la oamenii ăștia unul câte unul, din recomandări și dintr-un site, e o muncă lentă. Interviuri ca acesta ajută mai mult decât orice campanie mi-aș permite.
Ozana Mazilu (Playtech): În ultimii ani, inteligența artificială a început să fie folosită inclusiv pentru generarea de jocuri, definiții și puzzle-uri. Folosești AI în dezvoltarea aplicației sau în construirea integramelor? Crezi că un algoritm ar putea înlocui vreodată creativitatea și umorul celor care concep integramele tradiționale?
Traian Arion: Da, folosesc AI, și prefer să spun exact unde. În dezvoltarea aplicației, uneltele de programare asistate de AI sunt motivul pentru care un singur om poate livra o aplicație pe iPhone, iPad și Android, cu un lot nou de conținut la două săptămâni. Fără ele, „Integrame românești” ar fi fost un proiect de echipă și de buget pe care nu le aveam.
În construirea careurilor, rolurile sunt împărțite strict. Geometria, adică așezarea cuvintelor care se încrucișează corect, e algoritm pur, fără nicio creativitate, doar matematică. Modelul de limbaj propune definiții în stilul revistelor și ajută la alegerea cuvintelor pe temă, dar lucrează numai cu dicționarul nostru verificat, nu are voie să inventeze cuvinte. Iar ultimul cuvânt îl are un om: fiecare pereche cuvânt–definiție e citită înainte de publicare, pentru că un model poate scrie o definiție corectă gramatical și complet moartă. Glumele, în special, nu le las pe mâna nimănui: o poantă care nu te face să zâmbești nu intră în careu, oricât de bine s-ar potrivi literele.
Poate un algoritm înlocui creativitatea și umorul autorilor de integrame? Cred că întrebarea e pusă invers. Algoritmul a înlocuit deja partea pe care niciun autor n-o iubea, zilele de potrivit litere în căsuțe. Ce rămâne, definiția șireată, poanta, tema care leagă un careu, e exact partea în care gustul unui om contează și în care eu îmi petrec cel mai mult timp. Marii autori de integrame românești ar face cu uneltele astea careuri mai bune decât ale mele; aș fi primul care le-ar cumpăra.
Ozana Mazilu (Playtech): Cine sunt oamenii care descarcă „Integrame românești”? Ai observat dacă aplicația atrage în special generațiile care au crescut cu revistele de integrame sau dacă există și tineri care descoperă pentru prima dată acest tip de joc?
Traian Arion: E prea devreme pentru statistici serioase și, din principiu, nici nu le-aș avea: aplicația nu colectează date despre vârstă sau comportament, nu are analytics de publicitate. Ce știu vine din recenzii, din mesaje și din ce îmi spun oamenii direct.
Nucleul e cel la care mă așteptam: oameni care au crescut cu revistele de integrame și care au găsit în sfârșit același joc pe telefon, mulți dintre ei din diasporă, unde revista românească nu ajunge. Pentru ei contează cel mai mult detaliile de fidelitate: săgețile, casetele negre, definițiile în careu, gluma. Surpriza plăcută sunt cei mai tineri, care n-au dezlegat niciodată o integramă pe hârtie și descoperă formatul ca pe un joc nou; pentru ei integrama cu glumă e poarta de intrare, pentru că are o recompensă clară la final.
Ce mi se pare încurajator e că cele două grupuri cer aceleași lucruri: careuri mai multe, teme noi, glume mai multe. Nimeni nu mi-a cerut până acum timer, clasament sau reclame.
Ozana Mazilu (Playtech): Integramele sunt asociate adesea cu antrenarea memoriei, îmbogățirea vocabularului și menținerea minții active. Dincolo de divertisment, cât de importantă a fost pentru tine această dimensiune atunci când ai creat aplicația? Crezi că jocurile de cuvinte pot reprezenta o alternativă la timpul petrecut derulând fără scop conținut pe rețelele sociale?
Traian Arion: N-am construit aplicația ca pe un exercițiu pentru creier și nu vreau să promit beneficii medicale; nu sunt în măsură și nici nu cred că asta caută cineva când deschide o integramă. Am construit-o pentru plăcerea pe care o știm toți: momentul în care o definiție care părea imposibilă se deschide dintr-o literă venită de pe alt cuvânt.
Dar e adevărat că integrama e unul dintre puținele jocuri în care materia primă e limba. Fiecare careu te pune să scoți din memorie cuvinte pe care nu le-ai folosit de ani, să recunoști o abreviere, un domnitor, un râu, să prinzi jocul dintr-o definiție cu semnul exclamării. Pentru cineva din diasporă e și un fel de a sta zece minute pe zi în română, cu româna de acasă, nu cu cea de pe grupurile de Facebook. Dimensiunea asta a contat când am refuzat orice compromis pe dicționar: un careu plin de cuvinte inventate nu te învață nimic, doar te învață să ghicești.
Cât despre scroll: da, cred că e o alternativă, dar nu pentru că integrama ar fi mai virtuoasă, ci pentru că are un sfârșit. Un feed nu se termină niciodată; un careu se termină, îți dă artificiile și te lasă să pleci. Am proiectat aplicația intenționat așa: fără notificări insistente, fără recompense zilnice care să te tragă înapoi, fără reclame. Seria zilnică e acolo pentru cine o vrea, dar nu te pedepsește nimeni dacă o pierzi. Vreau să fie lucrul pe care îl deschizi în loc să derulezi, nu încă un lucru care te ține pe telefon.
Ozana Mazilu (Playtech): Care a fost cea mai neașteptată reacție primită de la un utilizator? A existat vreo sugestie, critică sau poveste care te-a făcut să schimbi ceva în aplicație ori să privești proiectul dintr-o perspectivă diferită?
Traian Arion: În primele careuri, generate când dicționarul era încă tânăr, se strecuraseră forme care arată a română, dar nu sunt română, cuvinte de umplutură pe care un om care dezleagă integrame de treizeci de ani le simte instantaneu. Pentru el nu sunt detalii, sunt dovada că autorul n-a citit careul.
Reacția mea a fost să opresc tot și să fac un audit complet: aproape o mie de definiții recitite și corectate, zeci de cuvinte scoase definitiv din dicționar, o listă de reguli de stil pe care o aplicăm acum la fiecare lot și unsprezece careuri din prima versiune refăcute de la zero, cu riscul asumat că progresul pe ele se pierde. Am scris asta deschis în notele versiunii. Nimeni nu s-a supărat; dimpotrivă, oamenii care dezleagă integrame respectă un autor care își recunoaște greșeala în careu.
Din povestea asta am înțeles ceva despre proiect: nu construiesc un joc, construiesc o publicație. Iar o publicație trăiește sau moare după cât de atent citește redactorul înainte să dea bun de tipar.
Ozana Mazilu (Playtech): Dacă ne uităm la următorii doi sau trei ani, cum ți-ai dori să evolueze „Integrame românești”? Te gândești la integrame zilnice, provocări între prieteni, clasamente sau alte funcționalități? Și, mai ales, ce ar trebui să păstreze aplicația pentru a nu pierde farmecul integramelor clasice?
Traian Arion: Prima prioritate nu e o funcție nouă, ci ritmul: să țin promisiunea lotului la două săptămâni ani de zile, cu aceeași exigență pe dicționar, și să cresc colecția până când va fi mai mare decât orice raft de reviste. Vreau mai multe careuri de format mare, cât o pagină întreagă de revistă, pentru cei care joacă pe iPad, și colecții tematice, de exemplu un lot întreg de istorie sau unul de glume.
Dintre funcțiile pe care le enumerați, integrama zilnică e cea mai aproape: un careu nou în fiecare dimineață, același pentru toată lumea, ca pagina de integrame din ziar. Provocările între prieteni mă tentează în forma lor veche, cea în care îi trimiți cuiva un careu și îl comparați la cafea, nu în forma cu clasament global și cronometru. Clasamentele și competiția pe timp le privesc cu reținere, pentru că transformă un ritual liniștit într-o cursă, și cursa e exact lucrul de care oamenii fug când deschid o integramă.
Ce trebuie să păstreze aplicația e ușor de spus și greu de ținut: să arate și să se simtă ca o revistă. Definițiile rămân în careu, săgețile rămân roșii, cuvintele rămân românești și reale, gluma rămâne cu poanta în casete. Fără reclame, fără cont obligatoriu, fără presiune. Dacă peste trei ani cineva deschide aplicația și are senzația că a deschis revista, doar că nu i se termină niciodată paginile, atunci am făcut ce mi-am propus.