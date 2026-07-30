Insula din Europa care face furori în 2026. A depășit destinații celebre, iar căutările au crescut cu 85% într-un singur an

Porto Santo, insula care a cucerit turiștii

Interesul pentru Porto Santo a crescut cu 85%, cea mai mare evoluție înregistrată de o destinație europeană inclusă în topul Expedia. La nivel mondial, insula ocupă locul al doilea, fiind devansată doar de Saint Lucia, din Caraibe.

Situată în apropierea insulei Madeira, Porto Santo este renumită pentru plaja sa cu nisip auriu, care se întinde pe aproape 10 kilometri, dar și pentru apa limpede și atmosfera liniștită. Tocmai aceste atuuri au transformat-o într-o alternativă tot mai apreciată la destinații consacrate, precum Mallorca, unde numărul mare de turiști din sezonul estival îi determină pe mulți să caute variante mai relaxante.

O altă insulă europeană câștigă teren

Printre destinațiile care au urcat puternic în preferințele turiștilor se află și Syros, din Grecia. Căutările pentru această insulă au crescut cu aproximativ 60%, iar specialiștii Expedia o recomandă celor care vor să descopere o Grecie autentică, departe de aglomerația din Santorini sau Mykonos.

Capitala Ermoupoli impresionează prin clădirile sale elegante, influențate de arhitectura venețiană, în timp ce Ano Syros păstrează farmecul medieval, cu alei înguste din piatră și priveliști spectaculoase asupra Mării Egee.

Pe lângă peisaje, insula este apreciată și pentru preparatele tradiționale, în special fructele de mare și celebrul loukoumi, un desert aromat cu trandafir, bergamotă sau mastic.

Fiordurile Norvegiei completează podiumul

Pe locul al treilea în clasamentul european se află Insulele Lofoten, din Norvegia, o destinație preferată de iubitorii naturii și ai aventurii.

Arhipelagul este cunoscut pentru fiordurile spectaculoase, peisajele arctice și șansa de a admira aurora boreală, fiind considerat unul dintre cele mai impresionante locuri din nordul Europei.