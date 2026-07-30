Insula din Europa care face furori în 2026. A depășit destinații celebre, iar căutările au crescut cu 85% într-un singur an
Vacanțele pe insulele liniștite și mai puțin aglomerate sunt tot mai căutate de turiști, iar tendința se vede clar în cel mai nou clasament realizat de Expedia. O destinație din Portugalia a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere a interesului din partea călătorilor, depășind insule celebre din Europa și devenind una dintre marile surprize ale anului 2026.
Conform clasamentului anual Island Hot List, realizat pe baza evoluției căutărilor online și a preferințelor turiștilor, Porto Santo, insulă din arhipelagul Madeira, este destinația europeană care a atras cel mai mult atenția în ultimul an.
Porto Santo, insula care a cucerit turiștii
Interesul pentru Porto Santo a crescut cu 85%, cea mai mare evoluție înregistrată de o destinație europeană inclusă în topul Expedia. La nivel mondial, insula ocupă locul al doilea, fiind devansată doar de Saint Lucia, din Caraibe.
Situată în apropierea insulei Madeira, Porto Santo este renumită pentru plaja sa cu nisip auriu, care se întinde pe aproape 10 kilometri, dar și pentru apa limpede și atmosfera liniștită. Tocmai aceste atuuri au transformat-o într-o alternativă tot mai apreciată la destinații consacrate, precum Mallorca, unde numărul mare de turiști din sezonul estival îi determină pe mulți să caute variante mai relaxante.
O altă insulă europeană câștigă teren
Printre destinațiile care au urcat puternic în preferințele turiștilor se află și Syros, din Grecia. Căutările pentru această insulă au crescut cu aproximativ 60%, iar specialiștii Expedia o recomandă celor care vor să descopere o Grecie autentică, departe de aglomerația din Santorini sau Mykonos.
Capitala Ermoupoli impresionează prin clădirile sale elegante, influențate de arhitectura venețiană, în timp ce Ano Syros păstrează farmecul medieval, cu alei înguste din piatră și priveliști spectaculoase asupra Mării Egee.
Pe lângă peisaje, insula este apreciată și pentru preparatele tradiționale, în special fructele de mare și celebrul loukoumi, un desert aromat cu trandafir, bergamotă sau mastic.
Fiordurile Norvegiei completează podiumul
Pe locul al treilea în clasamentul european se află Insulele Lofoten, din Norvegia, o destinație preferată de iubitorii naturii și ai aventurii.
Arhipelagul este cunoscut pentru fiordurile spectaculoase, peisajele arctice și șansa de a admira aurora boreală, fiind considerat unul dintre cele mai impresionante locuri din nordul Europei.
Cele mai populare insule din lume pentru 2026
Clasamentul Expedia include zece destinații care au atras cel mai mare interes din partea turiștilor:
- Saint Lucia (Caraibe);
- Porto Santo (Madeira, Portugalia);
- Praslin (Seychelles);
- Syros (Grecia);
- Insulele Lofoten (Norvegia);
- Palawan (Filipine);
- Culebra (Puerto Rico);
- Sanibel (Florida, SUA);
- Phu Quoc (Vietnam);
- Fiji.
Datele analizate de Expedia arată că turiștii își schimbă tot mai mult preferințele și aleg destinații care oferă liniște, peisaje spectaculoase și experiențe autentice, chiar dacă acestea sunt mai puțin cunoscute decât marile stațiuni turistice.