„Ăștia trebuie omorâți!” Un livrator nepalez, bătut în București de un bărbat care ar fi vrut să-i fure bicicleta
Un livrator din Nepal a fost agresat în zona Pieței Domenii din București, după ce a urmărit un tânăr care ar fi plecat cu bicicleta sa din fața unui magazin. O martoră susține că atacatorul striga „ăștia trebuie omorâți!” și că trei femei au intervenit pentru a ajuta victima. Poliția Capitalei a anunțat luni, 16 noiembrie, că suspectul, în vârstă de 20 de ani, a fost prins.
Suspectul a fost depistat de polițiștii Secției 4
În actualizarea transmisă luni, polițiștii au precizat că tânărul bănuit de comiterea faptei a fost identificat și depistat în urma verificărilor și a activităților investigative. Față de acesta urmează să fie dispuse măsurile legale.
Cercetările sunt continuate de Secția 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru tâlhărie calificată. Anunțul privind prinderea suspectului a venit după comunicarea inițială, în care autoritățile precizau că acesta era căutat.
Incidentul s-a petrecut duminică, 15 noiembrie, în jurul orei 18:00. Polițiștii au fost chemați prin 112 în apropierea unui magazin din Sectorul 1, unde au găsit victima, un cetățean străin de 35 de ani.
„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat persoana vătămată, un bărbat, cetățean străin, în vârstă de 35 de ani”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.
Un echipaj SMURD i-a acordat primele îngrijiri medicale.
Citește și: Cine este tânărul care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh. Are 20 de ani și posta cruci în flăcări pe platformele de social media
Bărbatul ar fi fost lovit când încerca să își recupereze bicicleta
Din primele cercetări a rezultat că victima intrase în magazin pentru cumpărături. Își lăsase bicicleta neasigurată, sprijinită de un perete din apropierea intrării.
În timp ce se afla la casele de marcat, bărbatul ar fi observat un tânăr care s-a urcat pe bicicletă și a plecat cu ea. Proprietarul l-ar fi urmărit pentru a-și recupera bunul.
În acel moment, suspectul l-ar fi agresat fizic pentru a-și asigura scăparea. Investigațiile polițiștilor au condus către tânărul de 20 de ani, depistat ulterior.
Relatarea publicată de Adriana Dogaru plasează agresiunea lângă magazinul Mega Image din Piața Domenii. Femeia afirmă că a asistat la incident și că victima este un livrator originar din Nepal.
Martora spune că trei femei au intervenit
Adriana Dogaru a descris pe Facebook intervenția sa și a altor două femei. Potrivit mărturiei, una dintre acestea era o angajată a magazinului, iar cealaltă a intrat în interior pentru a cere ajutor.
„Un livrator din Nepal a fost atacat cu sălbăticie în fața mea lângă MEGA IMAGE Piața Domenii, de către un huligan care încercase să-i fure bicicleta și urla «ăștia trebuie omorâți!». Am fost 3 femei care am sărit în ajutorul tânărului care a fost izbit cu capul de beton: vânzătoarea din magazin, care s-a rostogolit pe jos cu atacatorul, eu și o doamnă care a intrat în Mega strigând «ajutor» și a ieșit tot singură”, a scris aceasta.
Martora susține că mai multe persoane cărora le-a fost solicitat ajutorul au refuzat să intervină. În postare, ea enumeră agenți de pază, clienți, trecători și persoane aflate la o tarabă din apropiere, cărora le atribuie răspunsul „nu e treaba mea!”.
Situația s-ar fi schimbat după intervenția unui alt trecător.
„Un domn s-a oprit, alertat de țipetele mele îngrozite, și a reușit să-l elibereze pe nepalez”, a relatat femeia.
Adriana Dogaru afirmă că a cerut ulterior explicații unui agent de pază al magazinului. Întrebat de ce nu a intervenit, acesta i-ar fi răspuns „Nu e treaba mea, eu mă ocup doar de magazin”.