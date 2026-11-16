„Ăștia trebuie omorâți!” Un livrator nepalez, bătut în București de un bărbat care ar fi vrut să-i fure bicicleta

Cercetările sunt continuate de Secția 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru tâlhărie calificată. Anunțul privind prinderea suspectului a venit după comunicarea inițială, în care autoritățile precizau că acesta era căutat.

Incidentul s-a petrecut duminică, 15 noiembrie, în jurul orei 18:00. Polițiștii au fost chemați prin 112 în apropierea unui magazin din Sectorul 1, unde au găsit victima, un cetățean străin de 35 de ani.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat persoana vătămată, un bărbat, cetățean străin, în vârstă de 35 de ani”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Un echipaj SMURD i-a acordat primele îngrijiri medicale.

Citește și: Cine este tânărul care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh. Are 20 de ani și posta cruci în flăcări pe platformele de social media

Bărbatul ar fi fost lovit când încerca să își recupereze bicicleta

Din primele cercetări a rezultat că victima intrase în magazin pentru cumpărături. Își lăsase bicicleta neasigurată, sprijinită de un perete din apropierea intrării.

În timp ce se afla la casele de marcat, bărbatul ar fi observat un tânăr care s-a urcat pe bicicletă și a plecat cu ea. Proprietarul l-ar fi urmărit pentru a-și recupera bunul.

În acel moment, suspectul l-ar fi agresat fizic pentru a-și asigura scăparea. Investigațiile polițiștilor au condus către tânărul de 20 de ani, depistat ulterior.