Încep înscrierile la Școala de Vară 2026 în Sectorul 6. Cine poate participa și cât trebuie să plătească părinții
Părinții din Sectorul 6 care au copii înscriși în învățământul primar se pot înscrie, în această vară, în programul-pilot „Școala de Vară” 2026. Proiectul se va desfășura în mai multe unități de învățământ din sector și include activități educative, recreative și masa de prânz.
Programul este destinat elevilor care au urmat cursurile unei școli de stat din Sectorul 6 în anul școlar 2025-2026 și care au cel puțin un părinte sau tutore legal cu domiciliul în Sectorul 6.
Când se fac înscrierile și câte locuri sunt disponibile
Înscrierile vor avea loc în perioada 15-19 iunie 2026, direct la secretariatele școlilor organizatoare.
Pentru luna iulie sunt disponibile 560 de locuri, iar pentru luna august au fost alocate 460 de locuri. Programul zilnic va avea o durată cuprinsă între șase și opt ore.
Pe parcursul activităților, copiii vor participa la ateliere și jocuri educative, iar organizatorii vor asigura și masa de prânz.
Taxa de participare este de 300 de lei pe lună pentru familiile cu un singur copil înscris în program și de 450 de lei pe lună pentru familiile care înscriu doi sau mai mulți copii.
Elevii care au beneficiat de bursă socială în anul școlar 2025-2026 vor participa gratuit.
Școlile incluse în programul Școala de Vară 2026
Programul se va desfășura în următoarele unități de învățământ:
- Școala Gimnazială nr. 206 – iulie și august;
- Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” – iulie și august;
- Școala Gimnazială nr. 161 – doar în luna iulie;
- Liceul Teoretic „Marin Preda” – iulie și august;
- Școala Gimnazială „Regele Mihai I” – iulie și august.
Ce documente trebuie depuse de părinți
Pentru înscriere, părinții trebuie să depună un dosar care să conțină:
- cererea de înscriere, disponibilă la secretariatele unităților de învățământ organizatoare;
- copiile cărților de identitate ale părinților sau tutorilor legali, cu domiciliul în Sectorul 6. Nu sunt acceptate vizele de flotant;
- adeverință de la școala la care este înscris copilul, din care să reiasă inclusiv dacă a beneficiat de bursă socială;
- adeverințe de salariat pentru părinți, cu mențiunea referitoare la efectuarea sau neefectuarea concediului de odihnă în perioada pentru care se solicită înscrierea.
Programul-pilot este organizat de Administrația Școlilor Sector 6 și urmărește să ofere elevilor o alternativă educativă pe perioada vacanței de vară, într-un mediu sigur și supravegheat.