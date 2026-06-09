Încep înscrierile la Școala de Vară 2026 în Sectorul 6. Cine poate participa și cât trebuie să plătească părinții

Când se fac înscrierile și câte locuri sunt disponibile

Înscrierile vor avea loc în perioada 15-19 iunie 2026, direct la secretariatele școlilor organizatoare.

Pentru luna iulie sunt disponibile 560 de locuri, iar pentru luna august au fost alocate 460 de locuri. Programul zilnic va avea o durată cuprinsă între șase și opt ore.

Pe parcursul activităților, copiii vor participa la ateliere și jocuri educative, iar organizatorii vor asigura și masa de prânz.

Taxa de participare este de 300 de lei pe lună pentru familiile cu un singur copil înscris în program și de 450 de lei pe lună pentru familiile care înscriu doi sau mai mulți copii.

Elevii care au beneficiat de bursă socială în anul școlar 2025-2026 vor participa gratuit.

Școlile incluse în programul Școala de Vară 2026

Programul se va desfășura în următoarele unități de învățământ:

Școala Gimnazială nr. 206 – iulie și august;

Școala Gimnazială „Adrian Păunescu” – iulie și august;

Școala Gimnazială nr. 161 – doar în luna iulie;

Liceul Teoretic „Marin Preda” – iulie și august;

Școala Gimnazială „Regele Mihai I” – iulie și august.

Ce documente trebuie depuse de părinți

Pentru înscriere, părinții trebuie să depună un dosar care să conțină: