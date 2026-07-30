Incendii puternice în Grecia. Evacuări masive pe mai multe insule. Ce trebuie să știe românii care merg în vacanță

Creta, în centrul intervențiilor

Cea mai gravă situație este în vestul insulei Creta, unde incendiile s-au extins rapid din cauza vegetației uscate și a vântului puternic. Peste 150 de pompieri, sprijiniți de zeci de autospeciale și aeronave, încearcă să limiteze extinderea flăcărilor, însă condițiile meteo fac intervențiile extrem de dificile.

Incendiile au făcut și victime în rândul echipelor de intervenție. Trei pompieri și-au pierdut viața în timpul misiunilor de stingere, iar doi dintre ei au fost găsiți fără viață în autospeciala cu care participau la operațiuni.

Mii de persoane au fost evacuate

În ultimele zile, autoritățile elene au evacuat aproximativ 10.000 de persoane din zonele amenințate de incendii. Dintre acestea, circa 8.000 au fost evacuate din Creta, inclusiv aproximativ 3.000 de turiști aflați în vacanță în regiunea Rethymnon.

O parte dintre turiști au fost salvați pe mare, după ce accesul rutier a fost blocat de flăcări. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate cu ambarcațiuni și transportate în zone sigure, iar autoritățile încearcă să le ofere soluții de cazare pentru continuarea sejurului.

Incendiile au ajuns și pe alte insule

Situația este tensionată și în Lesbos, unde un incendiu izbucnit în apropierea unei foste gropi de gunoi s-a extins către păduri și plantații de măslini. Din motive de siguranță, autoritățile au dispus evacuarea preventivă a unei localități cu aproape 5.000 de locuitori.

Focare importante sunt și pe insula Paros, precum și în sud-estul peninsulei Peloponez. În același timp, autoritățile elene au emis avertizări privind riscul ridicat de incendii pentru regiunea Atenei, dar și pentru insulele Evia și Samos.

Vântul puternic complică intervențiile

Potrivit medicului Nikos Koudunis, situația din Creta este una fără precedent. Incendiul din regiunea Rethymnon se întinde pe aproximativ 15 kilometri, iar rafalele de vânt ajung la 90 km/h, ceea ce împiedică aeronavele să intervină eficient.