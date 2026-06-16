Hyundai IONIQ 5, mașina electrică de familie care încarcă rapid și costă mai puțin decât te-ai aștepta

Autonomie de până la 512 km și încărcare foarte rapidă

Versiunea Hyundai IONIQ 5 SE RWD cu baterie mai mare oferă o autonomie EPA de până la 318 mile, adică aproximativ 512 kilometri. Varianta Standard Range ajunge la 245 mile, adică aproximativ 394 kilometri. Pentru o familie, aceste cifre contează pentru că reduc anxietatea de autonomie și fac mașina utilizabilă nu doar în oraș, ci și în vacanțe sau drumuri de weekend.

La fel de importantă este arhitectura de 800V, care permite încărcare rapidă la stații DC puternice. Hyundai spune că IONIQ 5 poate adăuga până la 286 de kilometri de autonomie în aproximativ 15 minute, atunci când este conectat la un încărcător de 350 kW. În Europa de Est, infrastructura nu permite peste tot astfel de viteze, dar capacitatea tehnică a mașinii rămâne un avantaj pentru viitor.

Modelul 2026 vine în SUA și cu port NACS, care oferă acces la rețeaua Tesla Supercharger, alături de adaptor pentru alte rețele. Pentru familii, încărcarea nu este doar o problemă tehnică, ci una de confort. Când ai copii în mașină, bagaje, opriri planificate și un program aglomerat, o rețea de încărcare mai accesibilă poate face diferența dintre o experiență relaxată și una frustrantă.

Spațiu de SUV mare într-o caroserie de dimensiuni normale

Unul dintre trucurile lui IONIQ 5 este ampatamentul foarte lung. Deși lungimea totală este apropiată de cea a unui Hyundai Tucson, spațiul interior este surprinzător de generos. Hyundai menționează un volum interior total de până la 3.760 de litri, iar asta explică de ce modelul este perceput ca o mașină de familie, nu doar ca un crossover electric stilizat.

La interior, IONIQ 5 include două ecrane de 12,3 inci, Apple CarPlay și Android Auto wireless, tehnologii de siguranță și o cabină gândită pentru confort. Pentru familiile care fac drumuri lungi, detaliile de ergonomie, spațiul pentru scaune de copii și portbagajul devin la fel de importante ca autonomia.

În România, IONIQ 5 nu este neapărat o mașină ieftină, dar rămâne relevantă ca reper pentru direcția pieței. Dacă prețurile scad și în Europa în același ritm în care au scăzut în SUA, modelul ar putea deveni o alternativă serioasă pentru familiile care până acum se uitau doar la SUV-uri hibride sau diesel second hand.

KBB a evaluat mașinile după siguranță, eficiență, valoare, fiabilitate, confort, capacitate de încărcare și compatibilitate cu scaunele pentru copii. Faptul că IONIQ 5 a intrat în această listă arată că electricele nu mai sunt doar alegeri pentru entuziaști, ci produse suficient de mature pentru viața obișnuită de familie. Iar acesta este, probabil, cel mai important semnal pentru piața auto din 2026.