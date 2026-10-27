HP lansează un laptop de 14 inch cu 64 GB RAM și un ecran neobișnuit de luminos

Cât costă HP EliteBook 6 G2i 14 în diferite piețe

Noul model poate fi cumpărat din Regatul Unit, zona euro și Statele Unite, însă configurațiile de bază și prețurile diferă de la o regiune la alta. În Marea Britanie, prețul de pornire este de 1.428 de lire sterline. Pentru această sumă, laptopul include un procesor Intel Core Ultra 5 322, 16 GB RAM, un SSD de 512 GB și un ecran IPS cu rezoluție de 1.200p și rată de reîmprospătare de 60 Hz. Sistemul de operare inclus este Windows 11 Pro.

Configurația mai puternică ajunge la 2.351 de lire sterline și oferă un procesor Intel Core Ultra 7 366H, 24 GB RAM, un SSD de 1 TB și un ecran IPS cu rezoluție de 2,5K.

În zona euro, EliteBook 6 G2i 14 este comercializat la un preț de 2.399 de euro. Această variantă folosește procesorul Core Ultra 7 355, are 16 GB RAM și un SSD de 512 GB, alături de un ecran IPS cu rezoluție de 1.200p.

În Statele Unite, prețul de pornire este de 2.842 de dolari pentru configurația cu Windows 11 Pro. Alegerea unei licențe FreeDOS, fără Windows preinstalat, reduce suma la 2.504 dolari. Configurația americană de bază include un procesor Core Ultra 5 322, 16 GB RAM și un SSD de 256 GB.

Procesoare Intel Panther Lake și până la 64 GB RAM

EliteBook 6 G2i 14 face parte din seria EliteBook 6 G2, actualizată de HP cu mai multe modele de 14 și 16 inch. Noua variantă folosește procesoare Intel din familia Panther Lake, iar configurația maximă disponibilă în Statele Unite ajunge la Intel Core Ultra 7 355.

Memoria RAM poate fi configurată în variante de 12, 16, 24, 32 sau 64 GB DDR5-5600. Pentru stocare, HP oferă opțiuni care ajung la 2 TB și folosesc interfața PCIe Gen 5, destinată unităților SSD cu viteze ridicate de transfer.

Aceste posibilități permit alegerea unei configurații adaptate sarcinilor de lucru, de la activități de birou și multitasking până la folosirea unor aplicații mai solicitante. Specificațiile disponibile depind însă de piața în care este comercializat laptopul, iar configurațiile prezentate de producător nu sunt identice în toate regiunile.