HP lansează un laptop de 14 inch cu 64 GB RAM și un ecran neobișnuit de luminos
HP a lansat pe piețele internaționale un nou laptop destinat mediului de afaceri, EliteBook 6 G2i 14, echipat cu procesoare Intel din generația Panther Lake. Modelul poate fi configurat cu până la 64 GB de memorie RAM, un SSD de 2 TB și un ecran IPS cu luminozitate de până la 800 de niți.
Laptopul este disponibil în mai multe configurații, cu diferențe de procesor, stocare și rezoluție a ecranului, în funcție de piață. Prețurile variază între Regatul Unit, zona euro și Statele Unite, iar anumite funcții, precum cititorul de amprente și conectivitatea NFC, sunt opționale.
Cât costă HP EliteBook 6 G2i 14 în diferite piețe
Noul model poate fi cumpărat din Regatul Unit, zona euro și Statele Unite, însă configurațiile de bază și prețurile diferă de la o regiune la alta. În Marea Britanie, prețul de pornire este de 1.428 de lire sterline. Pentru această sumă, laptopul include un procesor Intel Core Ultra 5 322, 16 GB RAM, un SSD de 512 GB și un ecran IPS cu rezoluție de 1.200p și rată de reîmprospătare de 60 Hz. Sistemul de operare inclus este Windows 11 Pro.
Configurația mai puternică ajunge la 2.351 de lire sterline și oferă un procesor Intel Core Ultra 7 366H, 24 GB RAM, un SSD de 1 TB și un ecran IPS cu rezoluție de 2,5K.
În zona euro, EliteBook 6 G2i 14 este comercializat la un preț de 2.399 de euro. Această variantă folosește procesorul Core Ultra 7 355, are 16 GB RAM și un SSD de 512 GB, alături de un ecran IPS cu rezoluție de 1.200p.
În Statele Unite, prețul de pornire este de 2.842 de dolari pentru configurația cu Windows 11 Pro. Alegerea unei licențe FreeDOS, fără Windows preinstalat, reduce suma la 2.504 dolari. Configurația americană de bază include un procesor Core Ultra 5 322, 16 GB RAM și un SSD de 256 GB.
Procesoare Intel Panther Lake și până la 64 GB RAM
EliteBook 6 G2i 14 face parte din seria EliteBook 6 G2, actualizată de HP cu mai multe modele de 14 și 16 inch. Noua variantă folosește procesoare Intel din familia Panther Lake, iar configurația maximă disponibilă în Statele Unite ajunge la Intel Core Ultra 7 355.
Memoria RAM poate fi configurată în variante de 12, 16, 24, 32 sau 64 GB DDR5-5600. Pentru stocare, HP oferă opțiuni care ajung la 2 TB și folosesc interfața PCIe Gen 5, destinată unităților SSD cu viteze ridicate de transfer.
Aceste posibilități permit alegerea unei configurații adaptate sarcinilor de lucru, de la activități de birou și multitasking până la folosirea unor aplicații mai solicitante. Specificațiile disponibile depind însă de piața în care este comercializat laptopul, iar configurațiile prezentate de producător nu sunt identice în toate regiunile.
Ecran de 800 de niți și baterie de 56 Wh
Unul dintre elementele importante ale noului laptop este ecranul IPS, care poate atinge o luminozitate de 800 de niți. În Statele Unite, toate variantele de ecran menționate de HP au rezoluție de 1.200p, chiar dacă în alte piețe sunt disponibile și configurații cu rezoluție de 2,5K, se arată în comunicatul oficial.
Luminozitatea ridicată poate fi utilă în spații bine iluminate, inclusiv în birouri cu multă lumină naturală. Totuși, valoarea maximă de 800 de niți nu înseamnă că toate configurațiile vor avea neapărat același ecran, deoarece opțiunile diferă în funcție de regiune.
HP a inclus o baterie cu trei celule și o capacitate de 56 Wh pe toate variantele. Informațiile prezentate de producător nu precizează o autonomie exactă pentru EliteBook 6 G2i 14, astfel că durata de funcționare depinde de configurație și de modul de utilizare.
Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC și cititor de carduri inteligente
Pe lângă dotările de bază, laptopul poate fi echipat opțional cu un senzor pentru citirea amprentelor, conectivitate Bluetooth 6.0 și Wi-Fi 7, un modul NFC și un cititor SmartCard. Aceste funcții pot fi utile în companii care folosesc sisteme de autentificare și politici de securitate pentru accesul la dispozitive și date.
NFC permite comunicarea fără contact între dispozitive compatibile, în timp ce cititorul SmartCard poate fi utilizat în anumite sisteme de identificare și autentificare. Prezența acestor componente trebuie verificată înainte de achiziție, deoarece sunt opționale.
HP vinde inclusiv modelul EliteBook 6 G2q, o alternativă bazată pe procesoare Qualcomm Snapdragon X2, inclusiv Snapdragon X2 Elite X2E-84-100. Cele două variante folosesc platforme hardware diferite, astfel că alegerea depinde de configurația dorită și de compatibilitatea cu aplicațiile necesare.