HMD actualizează trei telefoane pentru Europa. Ce schimbări aduc Fusion, Pulse Pro și Crest Max
HMD Global ar urma să lanseze pe piața europeană versiuni actualizate ale telefoanelor Fusion, Pulse Pro și Crest Max. Datele nu au fost confirmate oficial de producător, însă indică schimbări importante la nivelul procesoarelor, al ecranelor și al configurațiilor de memorie.
HMD Fusion pare să primească cele mai consistente îmbunătățiri, inclusiv un procesor mai puternic, un ecran cu rezoluție mai mare și stabilizare optică pentru camera principală, potrivit informațiilor apărute online. Pulse Pro și Crest Max ar urma să ajungă, la rândul lor, pe piața europeană cu procesoare diferite față de cele ale modelelor inițiale. Capacitatea bateriilor rămâne de 5.000 mAh pentru toate cele trei telefoane, se arată pe Nokia News.
HMD Fusion primește un procesor mai puternic și un ecran mai bun
Cea mai interesantă schimbare apare în cazul modelului HMD Fusion. Telefonul ar urma să renunțe la procesorul Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, folosit de versiunea inițială, în favoarea unui Snapdragon 7s Gen 2. Acesta ar trebui să ofere mai multă putere de procesare, iar diferența ar putea fi vizibilă în utilizarea de zi cu zi, dacă specificațiile publicate se confirmă.
Ecranul ar urma să treacă de la rezoluția HD+ și rata de reîmprospătare de 90 Hz la un panou IPS LCD de 6,56 inci, cu rezoluție FHD+ și rată de reîmprospătare de 120 Hz. Astfel, imaginile ar trebui să fie mai clare, iar derularea paginilor și animațiile să pară mai fluide.
Configurațiile de memorie menționate în informațiile apărute online includ 8 GB sau 12 GB de RAM și 256 GB de stocare internă. Este prevăzută și extinderea virtuală a memoriei RAM, care poate utiliza o parte din spațiul de stocare pentru a susține funcționarea telefonului în anumite situații. Sursa nu precizează însă în ce condiții va putea fi folosită această funcție sau câtă memorie virtuală va fi disponibilă în mod concret.
La capitolul foto, configurația ar urma să includă o cameră principală de 108 MP, un senzor secundar de 2 MP și o cameră frontală de 50 MP. Noutatea importantă ar fi introducerea stabilizării optice a imaginii, cunoscută drept OIS, pentru senzorul principal. Această funcție poate contribui la reducerea efectelor mișcărilor mâinii în timpul fotografierii și filmării.
Bateria ar rămâne la 5.000 mAh, cu încărcare prin cablu la 33 W. Informațiile menționează și o perioadă de patru ani de actualizări software, fără să clarifice dacă aceasta se referă exclusiv la actualizările sistemului de operare sau include și alte tipuri de actualizări.
HMD păstrează sistemul modular al telefonului Fusion
HMD Fusion a fost lansat inițial în septembrie 2024, ca telefon accesibil, cu un design modular și accent pe posibilitatea de reparare și personalizare. O caracteristică distinctivă a modelului este sistemul Smart Pins, amplasat pe spatele dispozitivului, care permite conectarea unor accesorii compatibile.
Aceste accesorii, numite Outfits, pot adăuga funcții sau protecție suplimentară. Printre exemplele menționate pentru modelul original se numără încărcarea wireless, accesoriile de protecție și un inel luminos destinat fotografiilor sau filmărilor. Conceptul permite adaptarea telefonului în funcție de nevoile celui care îl folosește, fără ca toate funcțiile să fie integrate permanent în dispozitiv.
Actualizarea europeană nu ar urma să renunțe la această abordare. Potrivit informațiilor publicate, ecosistemul de accesorii ar trebui să rămână compatibil cu noua versiune, ceea ce ar permite păstrarea unuia dintre elementele distinctive ale telefonului.
Pentru cei interesați de personalizare, este menționat și un set de instrumente open-source care permite proiectarea și imprimarea 3D a propriilor carcase. Această posibilitate extinde opțiunile de modificare a aspectului telefonului, deși informațiile disponibile nu clarifică dacă toate accesoriile realizate astfel vor fi compatibile cu versiunea europeană actualizată.
Combinația dintre procesorul Snapdragon 7s Gen 2, ecranul FHD+ de 120 Hz și camera principală cu OIS ar reprezenta principalele îmbunătățiri față de modelul din 2024. Rămâne de văzut dacă HMD va confirma și alte modificări înainte de lansarea comercială.
HMD Pulse Pro trece la MediaTek Helio G99 și 256 GB de stocare
HMD Pulse Pro ar urma să primească, la rândul său, o versiune europeană actualizată. Modelul original a fost prezentat în aprilie 2024 și utiliza un procesor Unisoc T606. Noua variantă ar trece la MediaTek Helio G99, o schimbare care ar putea aduce performanțe mai bune în comparație cu generația inițială.
Ecranul ar avea o diagonală de 6,56 inci, rezoluție HD+ și rată de reîmprospătare de 120 Hz. Configurația reprezintă o combinație între o rezoluție mai modestă și o afișare mai fluidă, în special în meniuri și în aplicațiile care beneficiază de o rată de reîmprospătare ridicată.
Telefonul ar urma să fie disponibil cu 8 GB de RAM și 256 GB de stocare internă. Sursa indică o capacitate de stocare mai mare decât cei 128 GB menționați pentru modelul anterior. În privința camerelor, configurația publicată include un senzor principal de 50 MP cu stabilizare optică a imaginii, o cameră secundară de 2 MP și o cameră frontală de 50 MP.
Bateria rămâne la 5.000 mAh, iar încărcarea prin cablu este limitată la 20 W. Prin urmare, autonomia și viteza de încărcare nu par să primească îmbunătățiri în această versiune, cel puțin pe baza datelor disponibile.
Nu au fost publicate informații clare despre sistemul de operare sau despre perioada de actualizări software pentru noua variantă Pulse Pro. De asemenea, specificațiile nu precizează dacă vor exista schimbări de design ori alte funcții care să diferențieze modelul european de cel lansat în 2024.
HMD Crest Max ar urma să ajungă în Europa cu un procesor nou
Al treilea telefon menționat în informațiile apărute online este HMD Crest Max. Modelul a fost lansat inițial în august 2024, cu un procesor Unisoc T760. Pentru versiunea destinată pieței europene, acesta ar urma să fie înlocuit cu MediaTek Dimensity 7025.
Configurația publicată include 8 GB de RAM și 256 GB de stocare internă. Ecranul ar fi un panou OLED de 6,67 inci, cu rezoluție FHD+ și rată de reîmprospătare de 120 Hz. Aceste caracteristici îl diferențiază de Pulse Pro, care ar urma să păstreze un ecran LCD cu rezoluție HD+.
Sistemul foto ar include o cameră principală de 64 MP cu stabilizare optică, un senzor ultrawide de 5 MP și o cameră de 2 MP, în timp ce camera frontală ar avea 50 MP. Bateria ar avea o capacitate de 5.000 mAh și ar suporta încărcare prin cablu la 33 W.
Conform a ceea ce se știe, Crest Max nu ar fi fost comercializat anterior pe piața europeană, iar noua versiune ar marca extinderea disponibilității sale pe continent. În afară de schimbarea procesorului, specificațiile publicate nu indică alte noutăți importante față de modelul original.