HMD actualizează trei telefoane pentru Europa. Ce schimbări aduc Fusion, Pulse Pro și Crest Max

HMD Fusion primește un procesor mai puternic și un ecran mai bun

Cea mai interesantă schimbare apare în cazul modelului HMD Fusion. Telefonul ar urma să renunțe la procesorul Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, folosit de versiunea inițială, în favoarea unui Snapdragon 7s Gen 2. Acesta ar trebui să ofere mai multă putere de procesare, iar diferența ar putea fi vizibilă în utilizarea de zi cu zi, dacă specificațiile publicate se confirmă.

Ecranul ar urma să treacă de la rezoluția HD+ și rata de reîmprospătare de 90 Hz la un panou IPS LCD de 6,56 inci, cu rezoluție FHD+ și rată de reîmprospătare de 120 Hz. Astfel, imaginile ar trebui să fie mai clare, iar derularea paginilor și animațiile să pară mai fluide.

Configurațiile de memorie menționate în informațiile apărute online includ 8 GB sau 12 GB de RAM și 256 GB de stocare internă. Este prevăzută și extinderea virtuală a memoriei RAM, care poate utiliza o parte din spațiul de stocare pentru a susține funcționarea telefonului în anumite situații. Sursa nu precizează însă în ce condiții va putea fi folosită această funcție sau câtă memorie virtuală va fi disponibilă în mod concret.

La capitolul foto, configurația ar urma să includă o cameră principală de 108 MP, un senzor secundar de 2 MP și o cameră frontală de 50 MP. Noutatea importantă ar fi introducerea stabilizării optice a imaginii, cunoscută drept OIS, pentru senzorul principal. Această funcție poate contribui la reducerea efectelor mișcărilor mâinii în timpul fotografierii și filmării.

Bateria ar rămâne la 5.000 mAh, cu încărcare prin cablu la 33 W. Informațiile menționează și o perioadă de patru ani de actualizări software, fără să clarifice dacă aceasta se referă exclusiv la actualizările sistemului de operare sau include și alte tipuri de actualizări.

HMD păstrează sistemul modular al telefonului Fusion

HMD Fusion a fost lansat inițial în septembrie 2024, ca telefon accesibil, cu un design modular și accent pe posibilitatea de reparare și personalizare. O caracteristică distinctivă a modelului este sistemul Smart Pins, amplasat pe spatele dispozitivului, care permite conectarea unor accesorii compatibile.

Aceste accesorii, numite Outfits, pot adăuga funcții sau protecție suplimentară. Printre exemplele menționate pentru modelul original se numără încărcarea wireless, accesoriile de protecție și un inel luminos destinat fotografiilor sau filmărilor. Conceptul permite adaptarea telefonului în funcție de nevoile celui care îl folosește, fără ca toate funcțiile să fie integrate permanent în dispozitiv.