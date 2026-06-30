Hainele care te fac invizibil în fața camerelor cu recunoaștere facială. Cercetătorul care vrea să păcălească inteligența artificială

Cum încearcă hainele să păcălească inteligența artificială

Pentru a înțelege metoda, Swearingen pornește de la modul în care funcționează un sistem de recunoaștere facială. Procesul pare complex, dar are câțiva pași principali: camera captează imaginea, algoritmul detectează corpul și fața, extrage caracteristicile vizuale și apoi compară datele cu informațiile existente într-o bază de date.

Dacă una dintre aceste etape este afectată, întregul sistem poate deveni mai puțin precis. Cercetătorul spune că nu este realist să blochezi camerele sau să intervii direct în infrastructura lor, așa că a ales să atace o etapă mai vulnerabilă: detectarea corpului.

Problema este că multe dintre aceste procese sunt realizate direct pe camere, nu pe servere puternice. Pentru a funcționa rapid în timp real, algoritmii trebuie să facă compromisuri, iar această limitare poate fi exploatată.

Experimentul său a presupus testarea mai multor modele de inteligență artificială extrase din echipamente reale. Acolo unde nu a avut acces direct la tehnologie, a analizat informațiile disponibile și a recreat condițiile de funcționare în medii virtualizate.

Primele încercări au inclus tricouri cu multe fețe imprimate, ideea fiind ca algoritmul să fie derutat de prea multe elemente asemănătoare cu un chip uman. Metoda funcționa într-o anumită măsură, dar avea o problemă evidentă: puțini oameni ar vrea să poarte haine acoperite cu zeci de chipuri.

Soluția mai discretă a venit sub forma unor modele geometrice complexe, asemănătoare cu arta abstractă sau zgomotul digital. Aceste imprimeuri nu par neapărat ciudate pentru ochiul uman, dar pot crea confuzie pentru algoritmi.

Swearingen explică faptul că rețelele neuronale învață să recunoască anumite tipare: margini, texturi și forme asociate cu ochii, nasul sau structura unui corp. Modificări vizuale foarte mici, invizibile pentru oameni, pot fi suficiente pentru ca un sistem automat să devină nesigur în privința imaginii analizate.