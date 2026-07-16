GTA 6 întârzie pe PC, dar nu din lăcomie. Un fost producător Rockstar explică decizia
GTA 6 nu va avea o versiune pentru PC în ziua lansării. Jocul va apărea inițial pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Decizia a provocat nemulțumiri. Totuși, un fost producător Rockstar spune că motivul nu este lăcomia, potrivit IGN.
John Ricchio a lucrat la Rockstar Games la începutul anilor 2010. El a fost implicat în proiecte precum GTA 5, Red Dead Redemption și Max Payne 3. Într-un interviu acordat canalului KiwiTalkz, acesta a explicat de ce versiunile pentru PC ajung adesea mai târziu.
Rockstar începe cu hardware-ul mai limitat
Potrivit lui Ricchio, dezvoltarea este mai simplă atunci când începi cu limite clare. Consolele au componente fixe. Toți posesorii unei console folosesc același procesor, aceeași placă grafică și aceeași cantitate de memorie.
Dezvoltatorii știu exact ce resurse au la dispoziție. Ei pot construi lumea jocului în jurul acestor limite. Pot regla densitatea traficului, efectele vizuale și distanța de afișare. Pot testa apoi aceeași versiune pe un număr redus de configurații.
PC-ul funcționează diferit. Există mii de combinații de componente. Un joc trebuie să ruleze pe procesoare vechi și noi. Trebuie să suporte numeroase plăci video. Mai există drivere, rezoluții și sisteme de operare diferite.
Ricchio spune că este mai ușor să extinzi un joc după finalizarea versiunii de consolă. Dezvoltatorii pot adăuga efecte mai bune. Pot crește rezoluția și calitatea umbrelor. Procesul invers este mult mai dificil.
Portarea pe PC cere timp și mulți angajați
O versiune pentru PC nu apare prin simpla activare a unor setări grafice. Ea trebuie optimizată și testată. Interfața trebuie adaptată pentru mouse și tastatură. Jocul trebuie să suporte mai multe monitoare și rapoarte de aspect.
Rockstar trebuie să decidă unde folosește fiecare echipă. Un angajat care lucrează la portarea pentru PC nu mai poate rezolva problemele versiunii de consolă. Această alegere devine importantă în cazul unui proiect uriaș.
GTA 6 este unul dintre cele mai ambițioase jocuri realizate vreodată. Lumea din Leonida va include orașe aglomerate, zone rurale și numeroase personaje. Rockstar are nevoie de toate resursele pentru a termina jocul la timp.
Compania a confirmat deja că Grand Theft Auto VI apare mai întâi pe console. Versiunea pentru PC nu are încă o dată oficială.
Red Dead Redemption arată cum sunt stabilite prioritățile
Ricchio a oferit și un exemplu din perioada în care lucra la Rockstar. O versiune pentru PC a primului Red Dead Redemption exista în timpul dezvoltării. Totuși, aceasta nu a fost lansată atunci.
Studioul trebuia să aleagă între continuarea portului și mutarea angajaților pe GTA 5. Rockstar a considerat că GTA 5 era proiectul mai important. Versiunea pentru PC a Red Dead Redemption a rămas astfel deoparte.
Jocul western a ajuns oficial pe PC abia în 2024. Au trecut peste 14 ani de la lansarea originală pe PlayStation 3 și Xbox 360. Exemplul arată cât de mult pot fi amânate portările.
Aceeași logică poate fi aplicată și noului titlu. Rockstar a prezentat deja lumea și personajele prin al doilea trailer pentru GTA 6. Materialul a fost realizat folosind o consolă PlayStation 5.
Jucătorii de PC vor mai avea de așteptat
Rockstar a folosit aceeași strategie și în trecut. GTA 5 a debutat pe PlayStation 3 și Xbox 360 în septembrie 2013. Versiunea pentru PC a apărut în aprilie 2015. Așteptarea a fost de aproape doi ani.
Red Dead Redemption 2 a fost lansat pe console în octombrie 2018. Ediția pentru PC a venit în noiembrie 2019. Rockstar a folosit anul suplimentar pentru optimizare și îmbunătățiri grafice.
Compania poate obține și beneficii comerciale din această strategie. Unii jucători cumpără jocul pe consolă la lansare. Ulterior, îl cumpără din nou pe PC. Totuși, Ricchio insistă că dezvoltarea și resursele rămân motive importante.
GTA 6 a fost amânat până la 19 noiembrie 2026. Jocul va apărea atunci pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Rockstar nu a anunțat când va veni versiunea pentru PC.
Așteptarea va fi frustrantă pentru mulți utilizatori. Explicația fostului producător arată însă că decizia nu este neapărat împotriva PC-ului. Rockstar vrea să finalizeze mai întâi jocul pentru două platforme fixe. Abia apoi poate începe optimizarea pentru numărul uriaș de configurații existente pe PC.