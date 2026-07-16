GTA 6 întârzie pe PC, dar nu din lăcomie. Un fost producător Rockstar explică decizia

Rockstar începe cu hardware-ul mai limitat

Potrivit lui Ricchio, dezvoltarea este mai simplă atunci când începi cu limite clare. Consolele au componente fixe. Toți posesorii unei console folosesc același procesor, aceeași placă grafică și aceeași cantitate de memorie.

Dezvoltatorii știu exact ce resurse au la dispoziție. Ei pot construi lumea jocului în jurul acestor limite. Pot regla densitatea traficului, efectele vizuale și distanța de afișare. Pot testa apoi aceeași versiune pe un număr redus de configurații.

PC-ul funcționează diferit. Există mii de combinații de componente. Un joc trebuie să ruleze pe procesoare vechi și noi. Trebuie să suporte numeroase plăci video. Mai există drivere, rezoluții și sisteme de operare diferite.

Ricchio spune că este mai ușor să extinzi un joc după finalizarea versiunii de consolă. Dezvoltatorii pot adăuga efecte mai bune. Pot crește rezoluția și calitatea umbrelor. Procesul invers este mult mai dificil.

Portarea pe PC cere timp și mulți angajați

O versiune pentru PC nu apare prin simpla activare a unor setări grafice. Ea trebuie optimizată și testată. Interfața trebuie adaptată pentru mouse și tastatură. Jocul trebuie să suporte mai multe monitoare și rapoarte de aspect.

Rockstar trebuie să decidă unde folosește fiecare echipă. Un angajat care lucrează la portarea pentru PC nu mai poate rezolva problemele versiunii de consolă. Această alegere devine importantă în cazul unui proiect uriaș.

GTA 6 este unul dintre cele mai ambițioase jocuri realizate vreodată. Lumea din Leonida va include orașe aglomerate, zone rurale și numeroase personaje. Rockstar are nevoie de toate resursele pentru a termina jocul la timp.