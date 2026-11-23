Au trecut doar câteva zile de la lansarea Grand Theft Auto VI, însă jucătorii au început deja să descopere o mulțime de surprize ascunse în universul creat de Rockstar Games. Dincolo de misiunile principale și de lumea deschisă impresionantă, noul joc include referințe la seriale celebre, alte producții Rockstar și chiar fenomene paranormale. Unele dintre acestea sunt atât de bine ascunse încât au devenit adevărate provocări pentru comunitatea de gaming.

Potrivit publicației internaționale Mashable, care a realizat o selecție a descoperirilor devenite virale pe 22 noiembrie 2026, fanii au identificat deja numeroase Easter eggs, adică secrete și referințe introduse intenționat de dezvoltatori. Unele sunt amuzante, altele înfricoșătoare, iar câteva par să ascundă mistere care încă nu au fost rezolvate.

Dexter Morgan, Arthur Morgan și un câine pe jet ski

Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri este legată de serialul Dexter. Rockstar a recreat în Vice City o clădire care amintește de apartamentul celebrului criminal în serie interpretat de Michael C. Hall. În apropiere există inclusiv obiecte asociate cu activitățile macabre ale personajului.

Despre această surpriză am scris deja pe Playtech, într-un articol dedicat apartamentului lui Dexter Morgan din GTA 6. Referința nu este întâmplătoare, având în vedere că atât serialul, cât și Vice City au legături puternice cu Miami.

O altă descoperire i-a entuziasmat pe fanii Red Dead Redemption 2. Jucătorii au identificat o referință la Arthur Morgan, protagonistul celebrului western Rockstar, inclusiv o versiune miniaturală a acestuia și o trimitere la pălăria sa emblematică.

Referințele la universul Red Dead Redemption 2 arată că dezvoltatorii continuă să creeze conexiuni între propriile jocuri, chiar dacă acestea se desfășoară în epoci și lumi complet diferite.

Există și o surpriză mult mai amuzantă: un câine care se plimbă pe un jet ski. Potrivit relatărilor distribuite de jucători, animalul ar fi inspirat de un câine real din Fort Lauderdale, Florida. Imaginile au devenit rapid virale, iar întâlnirea este unul dintre cele mai neobișnuite momente descoperite până acum.

Bigfoot, nave fantomă și misterele din adâncuri

GTA VI continuă și tradiția legendelor urbane din jocurile Rockstar. Bigfoot, creatura misterioasă pe care fanii seriei o caută de ani întregi, pare să fi revenit în noul titlu. Jucătorii au distribuit imagini cu o siluetă asemănătoare monstrului, ascunsă în zonele sălbatice din Leonida.

Descoperirea amintește de GTA: San Andreas, unde existența lui Bigfoot a alimentat numeroase teorii. De această dată, relatările sugerează că Rockstar ar fi inclus intenționat o întâlnire cu creatura, deși aceasta rămâne dificil de găsit.

Misterele nu se limitează însă la uscat. Explorarea apelor din jurul statului Leonida a dus la identificarea unor posibile referințe la monștri marini și la apariția unei nave fantomă. Nu există deocamdată dovezi clare că un monstru marin viu poate fi întâlnit în joc, însă fanii continuă să cerceteze adâncurile.

Aceste detalii completează universul uriaș din GTA VI, cu peste 170 de specii de animale și fenomene meteo complexe, despre care Rockstar a oferit informații înainte de lansare.

OZN-uri și o referință înfricoșătoare la Silent Hill

Printre cele mai interesante secrete se numără și apariția unui OZN. Jucătorii au identificat o întâlnire misterioasă într-o zonă izolată a hărții, unde un fascicul de lumină pare să coboare dintr-o navă extraterestră. Descoperirea continuă tradiția conspirațiilor din GTA V, unde extratereștrii și misterele de pe Mount Chiliad au ținut comunitatea ocupată ani întregi.

Și fanii jocurilor horror au motive să exploreze atent Leonida. O altă secvență descoperită de comunitate pare să facă trimitere la Silent Hill, celebra serie de jocuri de groază. Atmosfera apăsătoare și elementele vizuale neobișnuite contrastează puternic cu peisajele însorite din Vice City, transformând explorarea într-o experiență neașteptată.

Aceste descoperiri arată cât de multă atenție a acordat Rockstar detaliilor din GTA VI. Așa cum am remarcat și în primele impresii despre GTA VI pe PS5 Pro, lumea jocului te încurajează să explorezi fără grabă, chiar și atunci când nu urmărești obiectivele principale.

Cu siguranță, lista secretelor nu se oprește aici. GTA VI a fost lansat pe 19 noiembrie 2026, iar comunitatea a avut la dispoziție doar câteva zile pentru a cerceta harta. Dacă ne raportăm la cât timp au petrecut fanii descifrând misterele din GTA V, este foarte posibil ca unele dintre cele mai interesante surprize să fie descoperite abia peste luni sau chiar ani.